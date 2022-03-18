Mẹo hay chăm sóc tóc trong mùa hè mà các chị em nên biết

Cũng giống như cách thức chăm sóc da , chế độ chăm sóc tóc cũng cần phải tuân theo quy trình bài bản. Chúng ta có thể nhất quán với cách làm của mình nhưng đôi khi những yếu tố như thay đổi thời tiết khiến tóc chúng ta thô ráp, xơ xác và đó là lúc tóc cần được chăm sóc tốt hơn. Và để giúp bạn bắt đầu chăm sóc tóc, dưới đây là một vài mẹo hữu ích, dễ làm mà bạn có thể thực hiện.

Có thể nghe hơi phi thực tế nhưng tóc của mỗi người sẽ thay đổi tùy theo thời tiết. Tùy thuộc vào loại tóc và tình trạng tóc mà sự thay đổi có thể khác nhau, nhưng thực tế là chúng ta nên để ý đến mái tóc của bản thân vào thời điểm giao mùa. Tóc của bạn không cần quá nhiều sản phẩm chăm sóc tóc, mà cần những loại phù hợp với loại tóc và có thể giải quyết mối bận tâm tâm của bạn. Trong bất kỳ sự thay đổi nào trong mùa, bạn cần phải nhận thấy những thay đổi trên tóc và da đầu của mình và từ đó chuyển đổi sản phẩm thay vì mua một đống sản phẩm mà không giải quyết được vấn đề về da đầu và mái tóc của mình.

Bất kỳ thói quen làm đẹp nào đều là lãng phí nếu không có sự nhất quán và đối với chế độ chăm sóc tóc cũng vậy. Dưỡng chất là một phần thiết yếu và khi nói đến tóc thì dưỡng chất lại càng trở nên cực kỳ quan trọng. Cho dù bạn thích mát-xa bằng dầu thư giãn hay tự làm tại nhà, hãy cân đối việc cung cấp độ ẩm thích hợp cho tóc. Một cách khác để giữ cho mái tóc của bạn đủ ẩm và khỏe mạnh là sử dụng các loại mặt nạ dành cho tóc vì chúng không chỉ có tác dụng dưỡng tóc mà còn làm cho tóc mềm và suôn mượt hơn.

Chuyển sang vỏ gối satin

Chất liệu mà chúng ta ngủ cũng quan trọng không kém khi nhắc đến việc chăm sóc tóc. Nếu bạn đang bị rụng tóc hoặc bị hư tổn quá nhiều, hãy thử chuyển sang vỏ gối bằng satin vì so với các chất liệu khác, vải satin sẽ không làm hỏng sợi tóc khi ngủ bởi chất liệu tuyệt vời của nó. Gối satin không chỉ bảo vệ tóc mà còn mang đến cho bạn một giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Chọn sản phẩm đa dụng

Thay vì đặt quá nhiều sản phẩm lên kệ làm đẹp của bạn, hãy sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc đa năng giúp giải quyết nhiều vấn đề về tóc. Chủ nghĩa tối giản là xu hướng mới và khi chúng ta hướng tới cách tiếp cận vẻ đẹp tự nhiên, có ý thức thì tốt nhất nên chuyển sang các sản phẩm đa dụng để giải quyết các vấn đề tóc, đặc biệt khi chuyển mùa.