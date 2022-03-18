Tạm biệt mái tóc hư tổn chỉ với những mẹo nhỏ này!

Làm đẹp 18/03/2022 13:56

Nha đam hoạt động như một chất tẩy tế bào chết tự nhiên, hấp thụ dầu thừa trên da đầu. Khám phá ngay các phương pháp chăm sóc tóc với nha đam.

Khi tóc bị hư tổn hoặc không được chăm sóc khiến tóc yếu, khô, mất độ bóng, chẻ ngọn... Nếu bất kỳ vấn đề nào được phát hiện, chúng ta nên bắt đầu chú ý chăm sóc mái tóc kĩ lưỡng hơn.

Tạm biệt mái tóc hư tổn chỉ với những mẹo nhỏ này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nha đam là một trong những sản phẩm tự nhiên hiệu quả nhất để chăm sóc tóc, vì nó giúp phục hồi hư tổn nhờ chứa nhiều vitamin và dưỡng chất. Các đặc tính nổi bật nhất của nha đam đối với tóc là:

  • Làm sạch sâu da đầu và loại bỏ các tế bào chết.
  • Phục hồi tóc hư tổn.
  • Nhờ chứa các chất khá giống keratin, lô hội làm trẻ hóa tóc, giúp tóc trở nên đàn hồi và chắc khỏe hơn.
  • Thúc đẩy sự phát triển của tóc do đặc tính tái tạo của nha đam.
  • Ngoài ra, còn có thể kết hợp sử dụng nha đam với các sản phẩm khác. Có thể sừ dụng nha đam như một loại dầu xả tự nhiên giúp giữ cho tóc được bóng mượt và mềm mại.
  • Các chuyên gia khuyên bạn nên thoa một ít nha đam lên tóc ẩm, mới gội và sau đó xả sạch nhiều lần bằngnước ấm. Cách này không những giữ ẩm cho tóc mà còn giúp chống lại các vấn đề như gàu, tóc bết dầu và các vấn đề về tóc khác như rụng tóc.

Mặt nạ nha đam cho tóc hư tổn

Có vô số phương pháp chăm sóc tóc có thể được thực hiện với nha đam. Đây là một trong những cách hiệu quả nhất để dưỡng ẩm sâu và phục hồi tóc hư tổn.

Tạm biệt mái tóc hư tổn chỉ với những mẹo nhỏ này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

1. Nha đam và bia

Cần 2 lá lô hội, 1 thìa dầu oliu và 1/2 ly bia. Trộn phần thịt nha đam với các thành phần khác và bôi lên tóc ẩm. Để trong 30 phút và rửa sạch nhiều lần bằng nước ấm.

2. Nha đam và dầu hạnh nhân

Một cách khác nữa là trộn nha đam với một ít dầu hạnh nhân. Biện pháp này rất lý tưởng để tạo điều kiện cho tóc phát triển khỏe mạnh, áp dụng cho tóc hư tổn và dễ gãy.

Trộn gel lô hội và dầu hạnh nhân theo tỷ lệ 1:1 thoa lên da đầu và đợi khoảng 20 phút để dưỡng chất thấm vào da đầu, sau đó gội đầu như bình thường.

3. Nha đam và mật ong

Tạm biệt mái tóc hư tổn chỉ với những mẹo nhỏ này! - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Nếu tóc thường xuyên phải tạo kiểu ở nhiệt độ cao khiến tóc trông khô, xỉn màu và chẻ ngọn thì mặt nạ nha đam và mật ong sẽ là lựa chọn tối ưu.

Để làm mặt nạ này, bạn cần tách lấy phần thịt của 1 lá nha đam đem trộn với 2 thìa mật ong. Thoa đều hỗn hợp lên phần tóc bị hư tổn, từ da đầu đến ngọn tóc. Để trong nửa giờ và rửa sạch bằng nước ấm.

4. Nha đam và dầu dừa

Bằng cách kết hợp các đặc tính dưỡng ẩm của nha đam với các axit béo của dầu dừa, đây là một phương pháp điều trị giúp tóc khỏe mạnh, phục hồi tóc khô và hư tổn. Các khoáng chất, vitamin và chất chống oxy hóa trong cả hai sản phẩm nuôi dưỡng sâu da đầu, thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh và mang lại độ bóng và mềm mại cho tóc.

Tạm biệt mái tóc hư tổn chỉ với những mẹo nhỏ này! - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Trộn 3 thìa gel lô hội và 2 thìa dầu dừacho đến khi được hỗn hợp đồng nhất, thoa đều từ chân tóc đến ngọn rồi dùng mũ tắm trùm kín tóc. Để trong khoảng 20 phút và gội đầu như bình thường.

5. Nha đam và trứng

Nha đam dành cùng với protein trong trứng là một liệu pháp phục hồi hoàn hảo để đối phó với các vấn đề rụng tóc.

Trộn một quả trứng với 4 thìa gel lô hội cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất, thoa đều lên tóc và để trong nửa giờ. Sau đó gội đầu như bình thường. Lặp lại tối đa ba lần một tuần.

6. Nha đam và dầu thầu dầu

Dầu thầu dầu là sản phẩm hoàn hảo để giảm tóc mỏng và kích thích mọc tóc. Vì vậy, trộn với nha đam sẽ giúp dưỡng ẩm để tăng cường độ chắc khỏe cho tóc.

Cho 2 thìa gel lô hội và 1 thìa dầu thầu dầu, sau đó trộn đều. Thoa lên tóc và để khoảng 20 phút, rửa sạch lại với nước. Lặp lại 2 hoặc 3 lần một tuần.

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