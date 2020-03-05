Hướng dẫn cách phục hồi tóc hư tổn tại nhà nhanh nhất

Làm đẹp 05/03/2020 20:07

Nỗi băn khoăn về tóc hư tổn của chị em sẽ được giải đáp bằng bài bài viết dưới đây, mách chị em cách phục hồi tóc hư tổn tại nhà nhanh nhất.

Nội dung bài viết

Chắc hẳn có rất nhiều chị em phụ nữ đã từng băn  khoăn không biết phục hồi tóc hư tổn là gì? Tóc hư tổn nặng phải làm sao? Tóc khô xơ, chẻ ngọn khiến bạn trở nên thiếu sức sống. Dưới đây là các cách phục hồi tóc hư tổn tại nhà vô cùng hiệu quả và dễ thực hiện, giúp bạn lấy lại vẻ đẹp, thần sắc cũng như sức sống cho mái tóc của mình. Bạn có thể thả ga tạo kiểu tóc, mix đồ đẹp đi chơi phố.

Cach phuc hoi toc hu ton tai nha 1
Cách phục hồi tóc hư tổn tại nhà nhanh nhất, đánh bay nỗi lo tóc xơ rối - Ảnh minh họa: Internet

Phục hồi tóc hư tổn là gì?

Tóc hư tổn là dạng tóc khô, cứng như rễ tre, dễ bị chẻ ngọn và không vào nếp. Tình trạng tóc hư tổn là mái tóc yếu đi dễ gãy rụng và dễ bị cháy, bị ngả vàng khi đi dưới trời nắng. Người nào có mái tóc hư tổn rất khó chịu vì mỗi lần tóc rối phải mất rất nhiều thời gian để gỡ rối và để cho tóc vào nếp. 

Vậy phục hồi tóc hư tổn là gì? Đó là cách hồi phục lại tình trạng tóc bị cứng đơ, khô ráp, chẻ ngọn thành tóc mềm mượt, khỏe mạnh và không dễ bị gãy rụng cũng như bị chẻ ngọn. Phục hồi tóc hư tổn sẽ giúp cho mái tóc chắc khỏe hơn, óng ánh và bồng bềnh hơn giúp cho bạn trông quyến rũ và đầy sức sống.

Cach phuc hoi toc hu ton tai nha 2
Phục hồi tóc hư tổn giúp mái tóc chắc khỏe, óng mượt và đầy sức sống - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số cách phục hồi tóc hư tổn tại nhà hiệu quả và an toàn nhất mà bạn có thể tự thực hiện.

Cách phục hồi tóc cháy

Tóc bị cháy là tình trạng tế bào tóc bị chết đi vì nhiệt trong quá trình tạo kiểu cho tóc như: là, ép, duỗi, uốn, ... khiến tóc trở nên khô xơ, mất đi sự mềm mượt và độ óng ả lúc đầu. Cách phục hồi tóc cháy hiệu quả giúp bạn xua tan nỗi lo tóc khô cứng như sau:

Bước 1: Đánh tan 2 lòng đỏ trứng gà với ½ ly mayonnaise.

Bước 2: Thoa đều hỗn hợp lòng đỏ trứng gà và sốt mayonnaise lên tóc từ gốc cho tới ngọn.

Bước 3: Dùng khăn mềm quấn tóc lại, sau đó ủ trên đầu ít nhất là 60 phút.

Bước 4: Gội đầu lại bằng nước sạch, sau đó gội xả sạch lần 2 với dầu gội, dầu xả và nước ấm.

Thực hiện  1 lần/ tuần.

Cach phuc hoi toc hu ton tai nha 3
Phục hồi tóc cháy giúp tóc mềm mượt, óng ả hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách phục hồi tóc hư tổn tại nhà bằng dầu dừa

Trong dầu dừa rất giàu vitamin E, các axit béo và axit lauric có tác dụng cấp ẩm và dưỡng chất cho mái tóc. Gội đầu bằng dầu dừa là cũng là cách phục hồi tóc khô xơ nhanh nhất.

Cách thực hiện:

Bước 1: Xả qua đầu bằng nước ấm để loại bỏ bớt dầu nhờn và bụi bẩn trên tóc, rồi lau khô tóc bằng khăn mềm.

Bước 2: Lấy dầu dừa ra tay rồi thoa lên da đầu theo hình xoắn ốc, rồi lấy lược chải lên tóc từ chân đến ngọn. Sau đó mát xa da đầu và tóc nhẹ nhàng rồi giữ nguyên trong vòng 30 phút để tinh dầu dừa thẩm thấu vào mái tóc.

Bước 3: Xả nước ấm cho trôi bớt lượng dầu dừa trên đầu.

Bước 4: Gội đầu lại với dầu gội, dầu xả và xả sạch bằng nước ấm.

Thực hiện 2-3 lần/ tuần.

Cach phuc hoi toc hu ton tai nha 4
Phục hồi tóc hư tổn bằng dầu dừa cho mái tóc chắc khỏe, bồng bềnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách phục hồi tóc hư tổn bằng bia

Phục hồi tóc hư tổn bằng bia là sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo, vì bia có rất nhiều công dụng trong làm đẹp và nuôi dưỡng mái tóc, đặc biệt là giúp tóc chắc khỏe, óng mượt hơn.

Cách thực hiện:

Bước 1: Trộn 50ml bia tươi với 20ml sữa tươi nguyên chất.

Bước 2: Làm ướt tóc rồi thoa hỗn hợp bia – sữa tươi lên tóc và mát xa nhẹ nhàng rồi ủ trong khoảng 30 phút , rồi xả lại bằng nước ấm.

Bước 3: Gội đầu lại với dầu gội, dầu xả và xả lại bằng nước ấm sạch sẽ.

Thực hiện 2-3 lần/ tuần.

Cach phuc hoi toc hu ton tai nha 5
Phục hồi tóc hư tổn bằng bia giúp tóc hết chẻ ngọn, khỏe hơn và mềm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi chăm sóc tóc hư tổn

- Chọn sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp, vì sản phẩm chứa nhiều hóa chất không những không giúp bạn khôi phục lại được mái tóc hư tổn mà tóc của bạn càng khô xơ hơn. Nên lựa chọn các sản phẩm chăm sóc tóc có nguyên liệu, dược liệu từ tự nhiên.

- Hạn chế nhuộm và sấy tóc: Nhuộm – tẩy tóc, là nguyên nhân hàng đầu khiến cho tế bào tóc bị chết và trở nên hư tổn. Hơn nữa thường xuyên sử dụng hóa chất nhuộm – tẩy cũng khiến cho tóc yếu đi và dễ bị gãy rụng và chẻ ngọn. Sấy tóc nhiều khiến cho tóc bị khô, mất độ ẩm để cân bằng độ PH trên da đầu khiến tóc dễ bị khô và xơ rối.

Cach phuc hoi toc hu ton tai nha 6
Hạn chế sử dụng máy sấy tóc để tóc không bị khô cứng và xơ rối - Ảnh minh họa: Internet

- Gội đầu không dưới 3 lần mỗi tuần: Gội đầu nhiều khiến cho da đầu rất dễ bị bong tróc bởi hóa chất và tính năng tẩy da trong dầu gội khiến cho tóc dễ bị tổn thương và bị chẻ ngọn. Nên gội đầu nhiều nhất là 3 lần/ tuần để làm sạch và bảo vệ tóc.

- Dùng lược thưa chải tóc: Lược thưa sẽ khiến cho tóc không bị xiết vào nhau, giảm tình trạng cọ xát và gãy đứt tóc.

- Hạn chế hơi nóng: Nhiệt lượng rất dễ làm cho tóc bị khô và hư tổn. Nên hạn chế dùng nhiệt lượng trong quá trình làm tóc.

- Chế độ ăn uống khoa học: Bạn nên ăn rau củ quả tươi xanh để cung cấp các chất dinh dưỡng để nuôi tóc chắc khỏe.

Trên đây là các cách phục hồi tóc hư tổn tại nhà cho các chị em có mong muốn hồi phục lại mái tóc chắc khỏe, óng ả ban đầu. Chúc các chị em thực hiện thành công và sở hữu mái tóc đẹp như mơ!

Mẹo đơn giản phục hồi tóc chẻ ngọn ngay tại nhà

Mẹo đơn giản phục hồi tóc chẻ ngọn ngay tại nhà

Tóc chẻ ngọn cũng là vấn đề khiến chị em đau đầu và không biết phải khắc phục như thế nào. Bài viết dưới đây sẽ giúp chị em phục hồi tóc chẻ ngọn bằng những mẹo đơn giản

Xem thêm
Từ khóa:   phục hồi tóc hư tổn phục hồi tóc hư tổn bằng dầu dừa phục hồi tóc hư tổn bằng bia

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 9 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới