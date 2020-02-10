Mẹo đơn giản phục hồi tóc chẻ ngọn ngay tại nhà

Đuôi tóc là phần dễ bị tổn thương nhất và dễ chịu nhiều tác động tiêu cực từ môi trường, hóa chất. Đặc biệt, phần đuôi tóc thường nhận được ít dưỡng chất hơn từ cơ thể do cách xa phần da đầu, chân tóc. Vì vậy, nếu chị em không chú trọng nuôi dưỡng, chăm sóc và bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết, phần đuôi tóc yếu, xơ, khô và chẻ ngọn là rất khó tránh khỏi.

“Cái răng cái tóc là góc con người”, mái tóc được coi là yếu tố quan trọng tạo nên ngoại hình và thần thái của người phụ nữ. Dù có xinh đẹp và ăn mặc thời trang đến đâu, nếu chị em sở hữu một mái tóc chẻ ngọn thì sẽ là điểm trừ vô cùng lớn. Tóc chẻ ngọn cũng là vấn đề khiến chị em đau đầu và không biết phải khắc phục như thế nào. Bài viết dưới đây sẽ giúp chị em phục hồi tóc chẻ ngọn bằng những mẹo đơn giản tại nhà.

Cách phục hồi tóc chẻ ngọn không khó, chỉ cần chị em kiên trì và biết cách bảo vệ, cung cấp các dưỡng chất cần thiết thì hoàn toàn có thể trả lại cho mái tóc vẻ óng ả tự nhiên. Bạn có thể tham khảo một số mẹo khá đơn giản và dễ thực hiện dưới đây:

Một số nguyên nhân quan trọng khiến tóc chẻ ngọn là việc thường xuyên thay đổi kiểu tóc, phần đuôi tóc dưới tác động của hóa chất uốn, nhuộm, duỗi tóc khiến cho tóc mất đi lớp màng bảo vệ. Đồng thời, các loại máy sử dụng nhiệt để tạo kiểu tóc khiến sợi tóc mất đi độ ẩm, độ bóng và dẫn tới bị khô xơ, yếu và dễ gãy, rụng.

Sử dụng dầu gội đầu, dầu xả phù hợp với loại tóc

Trước tiên, bạn cần xác định loại tóc của mình để lựa chọn dầu gội và dầu xả cũng như cách sử dụng cho phù hợp. Chọn sai dầu gội có thể khiến tóc bị xơ nhanh hơn, mất đi độ ẩm và làm yếu tóc, dễ bị khô và chẻ ngọn nhiều. Về lâu dài, mái tóc của bạn sẽ bị gãy rụng và thưa mỏng đi rất nhiều.

Xác định loại tóc để lựa chọn dầu gội cho phù hợp - Ảnh minh họa: Internet.

Tóc khô nên lựa chọn dầu gội nhẹ nhàng, không tẩy và giữ ẩm tốt, nên dùng dầu xả. Tóc dầu nên chọn loại làm sạch sâu nhưng không làm khô tóc. Tuy nhiên, dù là loại tóc nào thì bạn cũng cần tuyệt đối tránh các loại dầu gội có chất tẩy tóc mạnh như cồn. Bạn nên lựa chọn các loại chiết xuất từ thiên nhiên để có thể sử dụng lâu dài mà không hại tóc, có thêm công dụng dưỡng tóc.

Lựa chọn dầu gội đầu phù hợp với loại tóc - Ảnh minh họa: Internet.

Gội và sấy tóc đúng cách

Điều này rất ít chị em để ý nhưng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng tác động đến tóc. Tóc có thể chẻ ngọn rất nhiều nếu bạn gội và sấy sai cách.

Việc bạn gội đầu với nước nóng, gội đầu nhiều lần là một số những sai lầm mà chị em rất dễ mắc phải. Điều này khiến cho tóc mất đi lớp màng bảo vệ tự nhiên và dễ bị ảnh hưởng tiêu cực của các tác nhân bên ngoài.

Trong khi gội đầu, các thao tác chà xát, chải tóc mạnh cũng khiến cho tóc bị tổn thương nhiều hơn dẫn đến bị khô, yếu và chẻ ngọn. Bởi khi tóc ướt thì rất yếu nên bạn lưu ý dùng tay để gội và massage nhẹ nhàng.

Sấy tóc đúng cách để tránh tóc bị tác động nhiệt quá lớn - Ảnh minh họa: Internet.

Sấy tóc sau khi gội cũng là một thao tác có thể khiến tóc chẻ ngọn nhiều hơn. Sấy tóc với nhiệt độ cao khiến cho tóc bị khô, mất đi độ ẩm cần thiết. Bạn chỉ nên để mức nhiệt vừa phải, không gây nóng cho da đầu và nên sấy từ chân tóc xuống đến thân tóc. Máy sấy nên để cách tóc ít nhất là 20cm để tránh thổi nhiệt trực tiếp làm tổn hại tóc.

Sử dụng dầu dưỡng tóc

Một số loại tinh dầu dưỡng tóc mà bạn không nên bỏ qua như dầu oliu, tinh dầu dừa, tinh dầu argan rất tốt cho tóc chẻ ngọn và hư tổn. Sau khi gội đầu và mái tóc khô khoảng 70-80%, bạn sử dụng các loại tinh dầu này thoa lên phần tóc chẻ ngọn, đặc biệt là đuôi tóc để cung cấp dưỡng chất và độ ẩm cần thiết. Sử dụng thường xuyên, mái tóc của bạn sẽ giảm thiểu nguy cơ bị hư tổn và trở nên bóng mượt hơn.

Sử dụng tinh dầu dưỡng phần tóc chẻ ngọn - Ảnh minh họa: Internet.

Bạn cần lưu ý không bôi phần tinh dầu lên chân tóc hay da đầu. Bởi tinh dầu có thể khiến bít tắc phần chân tóc gây ra gàu. Bạn chỉ nên sử dụng cho phần tóc khô, tóc chẻ ngọn ở đuôi.

Sử dụng mặt nạ cho tóc khô xơ chẻ ngọn

Cũng tương tự như làn da, mái tóc cũng cần được dưỡng ẩm từ bên trong. Các loại mặt nạ cho tóc chẻ ngọn là phương pháp tự nhiên giúp phục hồi tóc an toàn và hiệu quả nhất. Bạn có thể tận dụng những nguyên liệu sẵn có và dễ kiếm như bơ, mật ong, trứng gà, oliu,... để đắp mặt nạ cho tóc. Cách này sẽ giúp tóc khỏe mạnh từ bên trong và tránh bị gãy rụng, chẻ ngọn.

Sử dụng mặt nạ phục hồi tóc chẻ ngọn, hư tổn - Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là một số mẹo nhỏ giúp chị em khắc phục tình trạng tóc chẻ ngọn. Mái tóc đóng vai trò quan trọng giúp chị em có bề ngoài cuốn hút, xinh đẹp hơn. Vì vậy, chăm sóc tóc là vô cùng cần thiết để tóc vừa khỏe đẹp và không bị gãy rụng.