Những cách ủ tóc tại nhà phục hồi tóc hư tổn

Với những bạn gái bận rộn, không có thời gian dưỡng tóc nhiều thì việc ủ tóc tại nhà sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian chăm sóc tóc. Có nhiều cách ủ tóc tại nhà đơn giản giúp chị em rất nhiều trong việc nuôi dưỡng và phục hồi mái tóc hư tổn. Để biết rõ hơn đó là những cách ủ tóc như thế nào, chúng ta cùng xem bài viết sau.

Dưới đây là những cách ủ tóc tại nhà bằng những nguyên liệu tự nhiên dễ kiếm và rẻ tiền, nhưng lại vô cùng an toàn và hiệu quả.

Chế độ ăn uống không hợp lý: Ăn uống không hợp lý và điều độ cũng chính là nguyên nhân làm cho tóc bị yếu, dễ hư tổn và thiếu độ ẩm. Thiết lập một chế độ ăn uống giàu vitamin và khoáng chất như trứng, các loại hạt, nơ sẽ giúp cho tóc đủ dưỡng chất và khỏe, óng mượt hơn.

Sấy tóc ở nhiệt độ cao: Sấy tóc ở nhiệt độ cao lâu dần sẽ làm cho mái tóc bị hư tổn nặng. Bạn nên sấy mát và giữ khoảng cách thích hợp để bảo vệ cho tóc của mình. Thay vì bạn sử dụng máy sấy tóc thì bạn nên dùng một chiếc khăn bông để lau khô tóc của mình thì sẽ tốt hơn và đảm bảo an toàn hơn cho tóc.

Chải tóc nhiều lần trong ngày: Nếu bạn chải tóc nhiều lần trong ngày có thể làm cho tóc bị gãy ngọn và hư tổn nhiều. Do đó, bạn không nên chải tóc nhiều vì như vậy sẽ không tốt cho tóc của chúng ta.

Buộc tóc quá chặt: Nhiều bạn nữ thích buộc tóc vì như vậy sẽ gọn gàng, dễ dàng hoạt động và làm việc. Nhưng việc buộc tóc thường xuyên sẽ làm cho tóc có nếp gấp trong rất mất thẩm mỹ. Hơn nữa, nó còn là nguyên nhân làm cho tóc bị gãy rụng và hư tổn. Vì thế, bạn hạn chế việc buộc tóc và khi đi ngủ thì nên buông xõa tóc cho tóc được phục hồi.

Có nhiều nguyên nhân làm cho tóc bị hư tổn, xơ rối và kém sức sống như:

Cách ủ tóc tại nhà bằng trứng và dầu dừa

Trứng chứa nhiều protein và các dưỡng chất cùng vitamin giúp tóc phát triển khỏe mạnh, hạn chế tình trạng rụng tóc. Lòng đỏ trứng gà có chứa lutein có tác dụng tăng cường độ ẩm và cải thiện độ đàn hồi cho tóc. Ngoài ra, trứng còn có tác dụng nuôi dưỡng da dầu và mái tóc bóng mượt và vào nếp.

Cách ủ tóc tại nhà bằng trứng và dầu dừa - Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa có tác dụng nuôi dưỡng và bảo vệ tóc khỏi sự khô xơ, gãy rụng, giúp tóc nhanh dài và phát triển khỏe mạnh.

Chuẩn bị nguyên liệu:

1 quả trứng gà

1 thìa cà phê canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn đánh đều trứng và dầu dừa cho đến khi cả hai tạo thành một hỗn hợp nhuyễn và mịn. Tiếp đến, bạn thoa lên tóc và ủ trong 25 phút. Cuối cùng bạn gội sạch lại bằng nước sạch và để cho tóc khô tự nhiên. Bạn cố gắng thực hiện đều đặn 1 tuần 2 lần thì mau có kết quả hơn.

Cách ủ tóc tại nhà bằng dầu dừa nguyên chất

Nếu bạn không muốn ủ tóc bằng trứng vì sợ “mùi tanh” thì bạn có thể chỉ sử dụng dầu dừa để ủ tóc tại nhà.

Cách ủ tóc tại nhà bằng dầu dừa - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị nguyên liệu:

Mũ ủ tóc chuyên dụng

3 thìa cà phê dầu dừa

Cách thực hiện:

Trước khi ủ tóc, bạn nên làm cho tóc ẩm một chút để dầu dừa dễ thấm sâu vào tóc hơn. Đầu tiên, bạn đun dầu dừa lên bếp cho đến khi dầu nóng thì tắt bếp. Lấy dầu dừa thoa lên tóc và mát xa đều chân tóc. Bạn dùng lược chải đều lên tóc cho dầu dừa thấm nhanh vào da đầu. Tiếp đến, bạn dùng mũ chuyên dụng chụp lên tóc và ủ khoảng 30 phút thì gội sạch tóc bằng nước sạch.

Cách ủ tóc tại nhà bằng bia

Bia được làm từ mạch nha nên chứa nhiều vitamin, nhất là vitamin B. Chúng có ích trong việc giúp tóc phục hồi hư tổn, gãy ngọn và dưỡng cho tóc bóng mượt, trị nấm và gàu.

Cách ủ tóc tại nhà bằng bia -Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện:

Đầu tiên, bạn đổ bia ra tô và để qua đêm để loại bỏ các chất carbon dioxide có hại. Sau đó, bạn thoa đều nước bia lên tóc và ủ trong 20 phút thì gội lại bằng nước sạch. Cuối cùng, bạn gọi sạch tóc bằng dầu gội và để tóc khô tự nhiên.

Ngoài những cách trên, bạn có thể làm kem ủ tóc tại nhà để giúp tóc được chắc khỏe hơn.

Cách làm kem ủ tóc từ bia và trà xanh

Cách này rất tốt đối với những bạn nhuộm tóc hoặc uốn tóc. Bia và trà xanh giúp tóc không bị gàu, dưỡng cho tóc khỏe và giữ nếp. Cách làm kem này giúp tóc ủ tóc đơn giản. Bạn trộn bia và trà xanh với nhau thành một hỗn hợp nguyên chất là được. Cuối cùng, bạn thoa hỗn hợp lên tóc và giữ trong 20 phút thì có thể gội sạch bằng nước ấm.

Cách làm kem ủ tóc từ sữa chua

Cách ủ tóc tại nhà sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Bạn sử dụng lòng đỏ trứng gà và 1 hũ sữa chua trộn đều với nhau và thoa đều lên tóc. Bạn ủ khoảng 20 phút rồi gội lại bằng nước sạch. Cách này sẽ giúp cho bạn phục hồi tóc hư tổn nhanh chóng.

Với những cách ủ tóc tại nhà như trên, bạn có thể áp dụng và thực hiện để có một mái tóc óng ả và suôn mượt. Chúc bạn luôn xinh đẹp với mái tóc chắc khỏe!