Nàng đã biết cách dưỡng tóc bằng dầu dừa chưa? Nếu chưa thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây để hô biến mái tóc trở nên suôn mượt, óng ả.

Dầu dừa chính là nguyên liệu làm đẹp đến từ thiên nhiên với rất nhiều công dụng khác nhau. Tất cả là nhờ vào những tác dụng vô cùng kỳ diệu mà dầu dừa mang lại nếu bạn sử dụng đúng cách. Đối với tóc, dầu dừa cũng là một cứu cánh lợi hại của nhiều cô nàng. Cùng tìm hiểu về cách dưỡng tóc bằng dầu dừa ngay sau đây. Các nàng đã biết cách dưỡng tóc bằng dầu dừa chưa? - Ảnh minh họa: Internet Dưỡng cho mái tóc bị gàu Trong thành phần của dầu dừa có chứa 50% là Axit Lauric. Đây chính là chất tự nhiên kháng khuẩn rất tốt. Bên cạnh đó còn có thêm Caprylic cũng có vai trò tương tự như loại axit trên và chiếm tỷ lệ 10%. Vì vậy, khả năng diệt khuẩn vô cùng cao. Ngoài ra, không thể không kể đến thành phần dưỡng ẩm bên trong của dầu dừa giúp việc trị gàu hiệu quả.

Sử dụng dầu dừa để trị gàu hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Cách trị gàu bằng dầu dừa mà bạn có thể áp dụng tại nhà như sau: Lấy ¼ cho đến ½ chén dầu dừa tùy vào độ dày của tóc.

Chấm dầu dừa vào các đầu ngón tay và bôi lên tóc, chú ý bôi vào phần da đầu và chân tóc.

Thực hiện massage trong khoảng 30 phút thật nhẹ nhàng sau đó xả sạch. Tuyệt đối không được chà xát mạnh. Làm vậy không hề sạch mà còn khiến cho da đầu của bạn bị tổn thương. Phục hồi tóc hư tổn, khô xơ, gãy rụng Các chị em luôn muốn sở hữu một mái tóc đẹp hoặc muốn thay đổi nhiều kiểu tóc, như vậy thì chắc chắn phải tác động hóa chất vào tóc. Việc uốn, duỗi, nhuộm tóc, dùng gôm, keo giữ nếp tóc khiến cho tóc dễ bị tổn thương, gãy rụng và hư tổn. Nếu như không dưỡng tóc thường xuyên, tóc bạn sẽ yếu dần, trở nên hư tổn, xơ rối.

Vì vậy, hãy sử dụng dầu dừa để giải quyết vấn đề này. Trong dầu dừa có chứa các axit béo cộng với các chất dẫn bao gồm: chlorid, betain… giúp cho vitamin E, K cũng như một số loại khoáng chất có thể thấm sâu hơn vào chân tóc. Từ đó giúp nuôi dưỡng và phục hồi cho mái tóc hư tổn của bạn. Dầu dừa, mật ong, chanh giúp phục hồi tóc hư tổn - Ảnh minh họa: Internet Cách sử dụng dầu dừa để phục hồi tóc yếu, hư tổn như sau: Chuẩn bị các loại nguyên liệu: ½ thìa canh dầu dừa, ½ thìa cà phê mật ong và ½ quả chanh.

Trộn các loại nguyên liệu theo đúng tỷ lệ vào với nhau.

Thực hiện xoa hỗn hợp trên lên tóc, đặc biệt chú ý vào phần chân tóc vì nó sẽ cung cấp dinh dưỡng đi nuôi tóc. Vừa thoa vừa kết hợp massage thật nhẹ nhàng.

Ủ tóc trong khoảng 20 phút để cho các dưỡng chất thấm vào trong tóc. Sau đó, bạn xả sạch tóc bằng nước. Hãy gội kỹ để loại bỏ dầu thừa giúp tóc không bị bẩn và tránh tạo gàu. Trong quá trình thực hiện, bạn có thể cho thêm vài giọt dầu dưỡng tóc để tăng khả năng phục hồi cho mái tóc của bạn. Ủ tóc bằng dầu dừa Dù tóc bạn đang ở trạng thái nào đi chăng nữa thì việc ủ tóc cũng cực kỳ cần thiết. Nếu tóc khỏe, bạn có thể ủ 1 lần/tuần. Tóc đang bị yếu thì tăng lên 2 lần/tuần. Cách ủ tóc bằng dầu dừa trước khi gội đầu như sau: Rửa tay thật sạch bằng nước và cho dầu dừa vào lòng bàn tay.

Thoa nhẹ dầu dừa đều lên khắp tóc của bạn.

Lấy một chiếc khăn ấm và cuộn tóc lại sau đó ủ trong vòng 20 phút.

Sau khi hết thời gian ủ, bạn hãy xả sạch tóc lại bằng nước ấm. Thực hiện ủ tóc bằng dầu dừa 2 lần/tuần - Ảnh minh họa: Internet Dùng dầu dừa để ủ tóc thường xuyên giúp tóc được cung cấp các dưỡng chất và dưỡng ẩm hiệu quả. Vậy ủ tóc bằng dầu dừa qua đêm có tốt không? Câu trả lời là không. Bạn chỉ nên ủ trong khoảng 20 phút là được. Cách sử dụng dầu dừa cho tóc mọc nhanh Kết hợp dầu dừa và bơ để kích thích mọc tóc - Ảnh minh họa: Internet Đối với các cô nàng ít tóc, tóc mọc chậm hoặc phụ nữ sau sinh muốn kích thích mọc tóc, bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng dầu dừa. Có nhiều cách để kích thích mọc tóc khi sử dụng dầu dừa là: Dùng dầu dừa nguyên chất: Bôi trực tiếp dầu dừa lên da đầu và tóc trước khi thực hiện gội đầu khoảng 30 phút và massage nhẹ nhàng. Sau đó gội đầu lại như bình thường.

Kết hợp dầu dừa với bơ: Lấy nửa trái bơ, nghiền nhuyễn và trộn cùng với 5 thìa cà phê dầu dừa. Bôi hỗn hợp đều lên da đầu và tóc rồi massage nhẹ nhàng. Ủ khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi gội lại bằng nước sạch.

Dùng dầu dừa cùng với chanh: Vắt nửa quả chanh tươi trộn cùng 5 thìa dầu dừa và thực hiện các bước như đối với các cách trên.

Kết hợp dầu dừa với nha đam: Lá nha đam, bạn gạt lấy phần gel bên trong và trộn với 1 lượng dầu dừa vừa phải. Đối với hỗn hợp này, bạn nên bôi kỹ vào thân và ngọn tóc, hạn chế bôi vào chân tóc cũng như da đầu vì dưỡng chất có thể khiến tóc bị bết dính. Để khoảng 30 phút thì gội sạch. Cũng có thể kết hợp giữa dầu dừa và nha đam - Ảnh minh họa: Internet Với những cách dưỡng tóc bằng dầu dừa trên, hy vọng bạn sẽ sở hữu cho mình một mái tóc thật suôn mượt, tự tin tỏa sáng.

Tìm hiểu bôi dầu dừa lên mặt có tác dụng gì? Dầu dừa là một “thần dược” đối với làn da của chị em phụ nữ. Vậy bôi dầu dừa lên mặt có tác dụng gì và sử dụng dầu dừa để làm đẹp như thế nào là đúng cách?

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