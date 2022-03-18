5 mẹo giúp tạm biệt đôi mắt "gấu trúc": Không chỉ nhanh gọn mà còn vô cùng RẺ

Tương tự theo Medical News Today, thói quen ngủ kém, dị ứng, mô mỡ quanh mắt, mỏng da, thiếu máu do thiếu sắt và tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời cũng có thể gây ra tình trạng này.

Quầng thâm xuất hiện dưới mí mắt dưới là tình trạng có thể do sự mệt mỏi, nhưng nó cũng có thể là kết quả do di truyền, thay đổi nội tiết tố, quá trình lão hóa tự nhiên, căng thẳng.

Tình trạng giữ nước cũng có thể xảy ra, đôi khi góp phần làm xuất hiện quầng thâm. Thừa muối và hút thuốc lá là những nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng giữ nước. Uống một số loại thuốc cũng có thể gây ra tình trạng này.

Thêm vào đó, vùng da dưới mắt mỏng và dễ bị tổn thương, khi con người già đi, nó càng yếu. Quá trình này khiến các mạch máu nổi rõ, làm tình trạng da trở nên tồi tệ.

Nhiều chuyên gia tin rằng công thức hiệu quả nhất để điều trị quầng thâm là sử dụng axit hyaluronic vì nó có khả năng phục hồi vùng da bị tổn thương, giảm quầng thâm, làm sáng và đều màu da, che đi vẻ mệt mỏi.

Tuy nhiên, cũng có những lựa chọn thay thế tại nhà giúp giảm bớt sự khó chịu do quầng tâm gây ra.

Túi trà xanh

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Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa. Túi trà có thể giúp làm sáng quầng thâm, làm giảm viêm và sưng tấy. Để áp dụng phương pháp này, chúng ta cho một cốc rưỡi nước sôi vào hai túi trà ngâm trong khoảng 10 phút. Sau đó, lấy túi trà ra và cho vào ngăn mát tủ lạnh nửa tiếng. Đặt trên mắt trong khoảng 15 phút. Thực hiện lặp đi lặp lại hai lần một ngày.

Lát khoai tây

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Khoai tây giúp làm giảm sưng và loại bỏ sắc tố đen ở vùng da quanh mắt. Để áp dụng phương pháp này, bạn chỉ cần cắt một củ khoai tây thành từng lát dày, đắp lên mí mắt và để trong vòng 20 phút.

Trà hoa cúc

Cũng như trà xanh, túi trà hoa cúc là một lựa chọn tuyệt vời để giảm thâm quầng mắt. Nên sử dụng lạnh để làm mát da hiệu quả hơn.

Quy trình tương tự như với trà xanh. Tuy nhiên, nếu bạn không có túi trà hoa cúc mà là hoa của cây, bạn có thể đun một cốc nước với một thìa cánh hoa. Khi nước sôi, cho hoa vào, tắt bếp và đậy nắp cho đến khi nước nguội. Sau đó, làm ướt hai miếng bông tẩy trang và đắp lên mắt, để khoảng 15 đến 20 phút. Nên thực hiện vào buổi sáng khi thức dậy.

Cà chua

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Cà chua là một sản phẩm giàu chất chống oxy hóa, nó có thể giúp giảm bớt quầng thâm. Xay nhuyễn một quả cà chua vừa phải để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Tiếp theo, thêm nửa thìa nước cốt chanh và hai thìa bột mì. Trộn đêu tất cả các nguyên liệu cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Đắp lên vùng da dưới mắt trong khoảng 15 phút và rửa mặt lại bằng nước ấm.

Dầu dừa

Dầu này giúp dưỡng ẩm cho vùng da mỏng manh dưới mắt, đồng thời làm giảm sự xuất hiện của quầng thâm. Cổng thông tin Better with Health chỉ ra rằng để sử dụng phương pháp này, chỉ cần thoa một ít dầu dừa lên vùng da gần mắt, sau đó massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Để qua đêm và rửa sạch bằng nước ấm vào buổi sáng.