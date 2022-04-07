Mùa hè thật lý tưởng cho những chuyến du lịch hay nghỉ dưỡng, nhưng sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua những bí kíp chăm da mướt mát đón nắng hè

Tẩy da chết rất quan trọng trong việc giúp làn da của bạn kéo dài tuổi thọ qua cái nóng mùa hè. Tiến sĩ chăm sóc sắc đẹp Shawe nói: "Tôi luôn đề nghị và yêu thích mọi người bắt đầu mùa mới bằng cách tẩy tế bào chết cho da, điều này giúp loại bỏ làn da xỉn màu của mùa đông và hỗ trợ quá trình chuyển đổi của da sang thời tiết ấm áp hơn, ẩm ướt hơn". Sau khi thực hiện xong, bạn nên tiếp tục quy trình tẩy tế bào chết tại nhà. Bằng cách tẩy tế bào chết nhẹ nhàng ít nhất một lần một tuần, bạn có thể loại bỏ da chết, bong tróc trên cả khuôn mặt và cơ thể, ngăn ngừa các vết thâm cũng như vẻ ngoài xỉn màu.

Tẩy tế bào chết hàng tuần (không phải hàng ngày) có thể cực kỳ có lợi cho vẻ ngoài và cấu trúc của da, đặc biệt là giúp tái tạo tế bào và loại bỏ bụi bẩn và dầu còn sót lại trên bề mặt da.

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Các tuyến dầu trên bề mặt da hoạt động mạnh hơn nhiều trong điều kiện khí hậu ấm hơn. Càng nhiều dầu trên da, bạn càng dễ bị nổi mụn. Mụn trứng cá có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời và có thể tiếp tục đến độ tuổi 30 và 40. Nếu bạn là người đang phải vật lộn với mụn trứng cá hoặc da dầu, hãy đưa toner vào thói quen hàng ngày của bạn!

Hãy thử sử dụng toner vào giữa ngày để loại bỏ mồ hôi và dầu tích tụ, đồng thời sử dụng sản phẩm trị mụn tại chỗ trước khi đi ngủ sẽ giúp kiểm soát mụn và làm mịn bề mặt da của bạn. Hãy ưu tiên chế độ chăm sóc da hàng ngày của bạn.

Cung cấp độ ẩm cho làn da của bạn thường xuyên

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Cũng quan trọng như tẩy tế bào chết là việc giữ cho da của bạn ngậm nước. Hãy chuyển loại kem dưỡng ẩm của bạn sang loại nhẹ hơn rất nhiều trong mùa hè, bởi vì bạn không cần độ ẩm dày như của mùa đông. Tiến sĩ Shawe lưu ý một loại kem dưỡng nhẹ, kem dưỡng da hoặc huyết thanh nên dùng vào mùa hè. Mọi người có thể bỏ qua việc chăm sóc da khô của mình bằng cách bỏ qua bước quan trọng này. Nếu bạn không để ý đến tình trạng khô da, các tuyến dầu của bạn có thể bù đắp quá mức và tạo ra nhiều dầu hơn, có thể tạo ra mụn.

Sử dụng kem chống nắng SPF hàng ngày

Điều này không có gì ngạc nhiên đối với những phụ nữ có thói quen chăm sóc da thường xuyên. Thoa đủ lượng SPF mỗi ngày sẽ không chỉ bảo vệ bạn khỏi các tia có hại của ánh nắng mặt trời mà còn giữ cho làn da được tiếp thêm sinh lực và tươi sáng. Tiến sĩ Shawe tin rằng trong số tất cả các phương pháp điều trị da khác, "SPF là quan trọng nhất đối với sức khỏe làn da của bạn".

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Bạn chỉ nên sử dụng loại SPF có Zinc hoặc Titanium (SPF gốc khoáng) vì những loại này ngăn chặn tia UV A hiệu quả hơn nhiều. Bạn cần lưu ý về tầm quan trọng của việc kiểm tra nhãn SPF của bạn. Luôn luôn xoay ngược chai và kiểm tra Kẽm hoặc Titan là một trong những thành phần tích cực có trong sản phẩm của bạn chưa. Ngoài ra, đừng quên thoa cho cả da cổ hoặc bàn chân hai nơi thường bị bỏ qua khi bạn thoa SPF. Bạn nên thoa lại kem chống nắng sau mỗi hai giờ nếu bạn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời tự nhiên.

Uống nước

Nếu bạn thấy mình tiếp xúc với tia UV hàng ngày, bạn có thể thấy mình đổ mồ hôi để giữ cho cơ thể mát mẻ hơn. Để cân bằng lượng chất lỏng mất đi này, bạn nên uống nước thường xuyên và uống nhiều nước. Nước không chỉ giúp cải thiện độ đàn hồi tổng thể của làn da mà còn mang đến cho làn da vẻ ngậm nước. Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt lớn về chất lượng tổng thể của làn da bằng cách uống vài ly mỗi ngày. Hãy ưu tiên tiêu thụ nước mỗi giờ nếu có thể và mang theo nước đóng chai bên mình mọi lúc mọi nơi.

Ảnh minh họa: Internet

Mùa hè là khoảng thời gian thú vị nhất trong năm nhưng việc chuẩn bị và chăm sóc da theo thời tiết chuyển mùa là vô cùng quan trọng. Dành thời gian để cung cấp đủ nước và dưỡng ẩm cho da trước khi tận hưởng nhiệt độ ấm áp. Làm sạch da thường xuyên và đừng để lịch trình bận rộn làm ảnh hưởng đến thói quen chăm sóc da hàng ngày của bạn. Luôn tẩy trang trước khi ngủ và nhớ tẩy tế bào chết để làn da luôn tươi sáng. Tận hưởng mùa hè tuyệt vời nhất của bạn bằng cách tiếp thêm sinh lực cho cơ thể và trẻ hóa làn da của bạn nhé.

Theo Skinsmartderm