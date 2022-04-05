Những cách tự nhiên để nhuộm và tạo màu tóc mà không cần hóa chất bạn có thể sẽ mê tít

Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCI) tuyên bố rằng hơn 5.000 hóa chất khác nhau được sử dụng trong các sản phẩm thuốc nhuộm tóc, một số trong số đó được báo cáo là có thể gây ung thư ở động vật. Mặc dù các nhà sản xuất đã cải tiến các sản phẩm làm đẹp để loại bỏ một số hóa chất nguy hiểm hơn được sử dụng vào những năm 1970, nhưng hầu hết vẫn chứa các thành phần gây độc.

Có cách nào tự nhiên để che đi màu tóc nguyên bản hoặc chỉ cần thử một màu đẹp khác mà không tiếp xúc với những hóa chất độc hại này không?

NCI lưu ý rằng một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thợ làm tóc và thợ cắt tóc có nguy cơ bị ung thư bàng quang cao hơn, có thể là do hóa chất tạo màu. Các nghiên cứu khác đã phát hiện ra việc cá nhân sử dụng thuốc nhuộm hóa học có thể có khả năng làm tăng nguy cơ mắc bệnh bạch cầu.

Dưới đây là một số tác dụng phụ thường gặp của hóa chất có trong thuốc nhuộm tóc:

Khi xem xét nghiên cứu, chúng ta có thể thấy rằng chúng ta vẫn chưa có đủ nghiên cứu để biết việc nhuộm tóc từ 6-10 lần một năm thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta như thế nào. Tuy nhiên, thật không thoải mái khi tưởng tượng tất cả những hóa chất đó ngấm vào da đầu của chúng ta từ tóc nhuộm (chưa kể đến cái giá mà việc tạo ra và thải bỏ những hóa chất này gây ra cho môi trường).

May mắn thay, có những lựa chọn thay thế màu tóc tự nhiên khác dành cho bạn. Có nhiều cách để bạn có thể tự nhuộm tóc tại nhà .

Những cách tự nhiên để nhuộm tóc

Ảnh minh họa: Internet

Vẻ đẹp tự nhiên của bạn xứng đáng với các sản phẩm tự nhiên và hóa ra chúng ta có thể sử dụng rất nhiều nguyên liệu tự nhiên cho các sản phẩm chăm sóc tóc. Một số thành phần chúng ta có thể tìm thấy trong nhà bếp để tạo màu tóc mới. Nó phụ thuộc vào màu sắc bạn đang tìm kiếm, cường độ bạn muốn và lượng thời gian bạn muốn dành ra để nhuộm tóc.

Hãy nhớ rằng phẩm màu tự nhiên không giống như phẩm màu hóa học. Chúng thường không tồn tại lâu, bạn sẽ không thể thay đổi hoàn toàn màu sắc tự nhiên của tóc mình và màu sắc có thể hơi khác so với bạn tưởng tượng.

Một vài mẹo tự nhuộm tóc hữu ích

Ảnh minh họa: Internet

Trước tiên, nếu bạn không chắc mình có đủ can đảm để thử các biện pháp khắc phục tại nhà sau đây cho toàn bộ mái tóc của mình hay không, hãy thử vào lần tiếp theo hoặc cắt bớt một vài lọn tóc và thử một lượng nhỏ thuốc nhuộm tự nhiên trước.

Tiếp theo, luôn rửa sạch màu của bạn với giấm táo để giúp màu được lâu hơn. Thử xả bằng dung dịch giấm / nước hoặc trộn một muỗng canh giấm táo với khoảng một cốc nước trong bình xịt và thoa sau khi nhuộm tóc, không xả.

7 thành phần giúp bạn nhuộm màu tóc một cách tự nhiên

1. Cà phê

Ảnh minh họa: Internet

Cà phê có tác dụng tuyệt vời nếu bạn muốn làm đen tóc hơn, che đi những sợi tóc bạc hoặc thêm "đậm đà" cho những mái tóc sẫm màu. Chỉ cần pha một tách cà phê đậm đặc, để nguội, sau đó pha với một vài cốc dầu xả và 2 thìa bã cà phê.

Bôi lên tóc sạch và để trong khoảng một giờ. Nếu bạn dùng giấm táo để rửa sẽ giúp màu lâu trôi hơn. Bạn có thể cần lặp lại quá trình này một vài lần để thấy được kết quả đáng chú ý.

2. Màu tóc sẫm hơn với trà đen

Ảnh minh họa: Internet

Giống như cà phê, trà đen có thể giúp bạn nhuộm màu tóc và cũng có thể giúp che đi những sợi tóc bạc. Tuy nhiên, nếu bạn có mái tóc mỏng hơn, bạn có thể sử dụng các loại trà khác. Ví dụ, hoa cúc la mã được khuyên dùng cho những cô gái tóc vàng, trong khi hoa cúc đại đóa có thể phù hợp với những cô nàng tóc đỏ.

Hãy nhớ rằng trà phù hợp nhất với màu sắc tóc tự nhiên của bạn. Bạn sẽ không thể chuyển từ tóc vàng sang tóc nâu hoặc tóc đen. Nhưng trà đen có thể làm đen tóc vàng và hoa cúc có thể làm sáng tóc đen đặc biệt nếu bạn ngồi dưới nắng khi ủ tóc.

Để trà trên tóc càng lâu, màu sắc sẽ càng rõ rệt. Bạn cũng có thể thử lặp lại thường xuyên để màu lên tốt hơn.

Điều quan trọng là làm cho trà có độ đậm đặc cao. Dùng 3-5 túi trà cho hai cốc nước. Bạn có thể thoa riêng trà đã nguội lên tóc hoặc trộn với dầu xả thảo mộc. Nếu bạn đang tìm cách che phủ màu tóc xám, hãy trộn với một số cây xô thơm tươi hoặc khô, giúp mở ra các nang tóc.

Để trên tóc ít nhất một giờ hoặc nhiều hơn nếu bạn muốn có nhiều màu hơn. Một số người thậm chí còn đội mũ và ủ trà qua đêm, sau đó rửa sạch vào sáng hôm sau. Kiểm tra màu sắc của bạn để xác định cường độ bạn cần.

3. Thành phần thuốc nhuộm tóc thảo mộc

Ảnh minh họa: Internet

Tùy thuộc vào màu sắc của bạn, bạn có thể sử dụng nhiều loại thảo mộc để đạt được nó. Dưới đây là một số gợi ý, tùy thuộc vào màu tóc tự nhiên của bạn:

Đối với tóc đỏ: Thử dùng hoa cúc vạn thọ, cúc vạn thọ, tầm xuân và dâm bụt để tạo màu đỏ đậm hơn hoặc thêm một vài điểm nổi bật màu đỏ cho tóc. Ngâm hoa trong nước khoảng 30 phút, lọc lấy nước, để nguội, sau đó xịt hoặc thoa lên tóc và phơi nắng nếu có thể.

Đối với tóc nâu / đen: Hương thảo, cây tầm ma và cây xô thơm đều là những loại thảo mộc tuyệt vời cho tóc đen. Đun nhỏ lửa cả ba với nước trong 30 phút, để nguội, lọc và xịt hoặc chải tóc. Hãy kiên nhẫn, có thể bạn mất vài ngày để nhận thấy sự khác biệt.

Đối với tóc vàng: Như đã đề cập ở trên, trà hoa cúc có tác dụng, nhưng bạn cũng có thể thử dùng hoa cúc vạn thọ, cúc vạn thọ, nghệ tây và cánh hoa hướng dương. Để che dấu vết xám trên tóc, hãy thử ngâm rễ đại hoàng trong hai cốc nước, đun nhỏ lửa, lọc và thoa lên tóc.

4. Nhuộm tóc với nước ép củ cải đường và cà rốt cho màu nhuộm đỏ

Hai loại nước ép này có thể tạo thêm sắc đỏ tự nhiên cho màu hiện tại của bạn. Để có màu đỏ hơn, hãy sử dụng thêm nước củ cải đường.

Ảnh minh họa: Internet

Cách này rất dễ chỉ cần thoa khoảng một cốc nước ép lên tóc. Bạn cũng có thể trộn một ít dầu dừa hoặc dầu ô liu để dưỡng tóc khô. Làm sạch tóc, quấn tóc, đội mũ tắm và để trong ít nhất một giờ khi sử dụng bôi nước ép này lên tóc.

5. Nhuộm tóc bằng bột Henna

Một trong những thành phần thuốc nhuộm tóc tự nhiên phổ biến nhất, henna là một dạng bột của lá có nguồn gốc từ cây lá móng. Những loại lá này có một sắc tố màu tự nhiên và hiệu quả đã được sử dụng hàng ngàn năm để nhuộm tóc, móng tay và da.

Ảnh minh họa: Internet

Để làm thuốc nhuộm tóc henna của riêng bạn, trộn khoảng một cốc bột lá móng với 2 cốc nước chanh. Bạn cũng có thể thêm một muỗng canh giấm để giúp khử màu. Để khoảng 4-6 giờ cho đến khi nó đặc lại. Thoa lên tóc và chải kỹ. Dùng màng bọc thực phẩm bọc tóc lại và ủ tóc trong vòng 2-3 giờ trước khi xả sạch.

6. Làm sáng màu tóc với nước chanh

Ảnh minh họa: Internet

Hãy thử xịt nước chanh tươi lên tóc. Để trong vài giờ. Nếu bạn ngồi dưới ánh nắng mặt trời, bạn sẽ thấy tóc sáng hơn. Những cô gái tóc vàng có thể tận hưởng mái tóc sáng hơn nữa bằng cách pha với trà hoa cúc.

Nước chanh hoạt động chậm, vì vậy hãy lặp lại các ứng dụng nhiều lần trước khi thấy kết quả.

7. Cách sử dụng vỏ quả óc chó để nhuộm tóc

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn giữ màu nâu sẫm cho tóc, đây là cách nhuộm tự nhiên. Đập vỏ quả óc chó và đun sôi trong khoảng nửa giờ. Làm mát dung dịch và thoa lên tóc. Nếu bạn muốn che phủ màu tóc xám, bạn có thể sử dụng một miếng bông gòn để chỉ thoa lên những khu vực cần thiết. Một lần nữa, hãy cẩn thận vì thuốc nhuộm này sẽ làm bẩn mọi thứ như quần áo bạn mặc, vì vậy hãy đề phòng.

Để tiết kiệm thời gian, hãy sử dụng bột óc chó thay vì vỏ.

Theo Annmaria