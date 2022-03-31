Những hành động vô thức này lại chính là nguyên nhân tiềm ẩn khiến răng bạn ố vàng, dừng lại ngay để không phải nhận về 'cái kết' mất thẩm mỹ

Làm đẹp 31/03/2022 23:45

Nụ cười của bạn là một trong những điều đầu tiên mọi người chú ý về bạn, nhưng nếu răng không trắng như ý muốn, bạn có thể thấy mình ít cười hơn. Mặc dù có nhiều cách để làm trắng răng, nhưng một số hành động bạn đang làm hàng ngày có thể khiến răng mất độ trắng sáng.

Sau đây một số sai lầm không giúp bạn giữ được nụ cười trắng và khỏe.

1. Bạn uống nước có ga.

Những hành động vô thức này lại chính là nguyên nhân tiềm ẩn khiến răng bạn ố vàng, dừng lại ngay để không phải nhận về 'cái kết' mất thẩm mỹ - Ảnh 1

Bỏ soda và đồ uống ngọt là một quyết định mà răng của bạn chắc chắn sẽ cảm ơn bạn rất nhiều, nhưng nếu bạn chuyển sang nước có ga, nó vẫn có thể ảnh hưởng đến nụ cười của bạn. Các axit cacbonic phát triển trong nước có ga sẽ không làm hỏng răng của bạn nghiêm trọng, nhưng nếu nước có hương vị, rất có thể nó chứa các chất phụ gia ảnh hưởng đến mức độ axit của nó và có thể làm tăng độ ăn mòn men răng.

2. Bạn đang đổ nước tương lên thức ăn 

Những hành động vô thức này lại chính là nguyên nhân tiềm ẩn khiến răng bạn ố vàng, dừng lại ngay để không phải nhận về 'cái kết' mất thẩm mỹ - Ảnh 2

Mặc dù nước tương rất ngon và khiến món sushi trở nên ngon hơn, nhưng nó có thể khiến răng bạn bị ố vàng theo thời gian. Cũng giống như bất kỳ thực phẩm có màu nào, nước tương có thể làm ố răng và làm cho kem đánh răng làm trắng răng của bạn kém hiệu quả hơn.

3. Bạn thường xuyên uống đồ uống nóng

Những hành động vô thức này lại chính là nguyên nhân tiềm ẩn khiến răng bạn ố vàng, dừng lại ngay để không phải nhận về 'cái kết' mất thẩm mỹ - Ảnh 3

Không gì có thể đánh thức bạn vào buổi sáng nhanh hơn một tách cà phê nóng, nhưng nếu bạn thưởng thức nó hàng ngày, nó có thể khiến nụ cười của bạn trở nên xỉn màu. Cà phê, trà và các đồ uống giàu sắc tố khác có thể làm ố răng, và nếu bạn uống chúng nóng, chúng có thể làm cho men răng của bạn dễ bị ố hơn.

Nếu bạn thường xuyên uống cà phê để giữ ấm cho bản thân vào ngày lạnh, nó thậm chí có thể dẫn đến các vết nứt nhỏ trên men răng và khiến răng bạn nhạy cảm hơn.

4. Bạn đang sử dụng sai loại nước súc miệng

Những hành động vô thức này lại chính là nguyên nhân tiềm ẩn khiến răng bạn ố vàng, dừng lại ngay để không phải nhận về 'cái kết' mất thẩm mỹ - Ảnh 4

Mặc dù nước súc miệng giữ cho hơi thở của bạn thơm mát lâu hơn, nhưng nó cũng có thể khiến nụ cười của bạn kém tươi tắn hơn nếu bạn không chú ý đến các hóa chất khắc nghiệt trong đó. Ví dụ, nước súc miệng nhằm điều trị bệnh nướu răng thường chứa chlorhexidine gluconate, chất này có thể gây ra vết ố trên răng mà bạn có thể sẽ không thể loại bỏ nếu không có sự trợ giúp của nha sĩ.

5. Bạn đang chải răng quá mạnh

Những hành động vô thức này lại chính là nguyên nhân tiềm ẩn khiến răng bạn ố vàng, dừng lại ngay để không phải nhận về 'cái kết' mất thẩm mỹ - Ảnh 5

Mặc dù đánh răng và dùng chỉ nha khoa là rất quan trọng để giữ cho nụ cười của bạn khỏe mạnh, nhưng không phải lúc nào bạn cũng tốt hơn khi vệ sinh răng miệng. Nếu đánh răng quá mạnh ngày này qua ngày khác, bạn có thể làm mòn men răng từ từ, điều này có thể làm cho răng nhạy cảm hơn và tăng nguy cơ sâu răng.

6. Bạn không uống đủ nước

Những hành động vô thức này lại chính là nguyên nhân tiềm ẩn khiến răng bạn ố vàng, dừng lại ngay để không phải nhận về 'cái kết' mất thẩm mỹ - Ảnh 6

Uống đủ nước là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho sức khỏe tổng thể của mình và uống đủ nước trong ngày cũng có thể giúp nụ cười rạng rỡ. Nước rửa sạch các chất gây ố màu còn sót lại trên răng và giữ cho răng trắng lâu hơn.

Theo Brightside

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