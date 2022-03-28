Vật lộn với mụn do mồ hôi gây ra vào mùa hè sẽ cực kỳ kinh khủng nhưng nó có thể được giải quyết nhanh chóng với 5 lời khuyên này từ các chuyên gia làm đẹp Ấn Độ

Mụn trứng cá xuất hiện khi các lỗ chân lông trên da bị tắc nghẽn bởi dầu, bụi bẩn, vi khuẩn hoặc da chết. Điều này tạo ra mụn nhọt đau đớn, xuất hiện chủ yếu trên mặt và trán, sau đó là vai, lưng và ngực. Vì vậy, quản lý các vấn đề về mụn trứng cá trở thành một nhiệm vụ nặng nề đối với hầu hết mọi người. Đây sẽ là một số mẹo chăm sóc da đã được chứng minh sẽ giúp bạn ngăn ngừa mụn mùa hè và tình trạng sạm da.

Bạn phải chọn một loại sữa rửa mặt dạng gel làm sạch và làm mới làn da được cung cấp bởi phức hợp Alpha Cure. Công thức dạng gel sẽ giúp loại bỏ vi khuẩn và tạp chất trên bề mặt, bổ sung độ ẩm cho da, làm sạch lỗ chân lông thông thoáng, bên cạnh đó làm sáng và nuôi dưỡng làn da.

Hơn nữa, dạng gel đặc biệt nhẹ nhàng và kiểm soát hiệu quả lượng dầu, nhờn, mẩn đỏ, cung cấp vi chất dinh dưỡng cho da và chữa lành mụn trứng cá. Công thức dạng gel tốt nhất nên được bổ sung thêm trà xanh, sản phẩm chưng cất từ ​​hoa hồng, nước dừa, cây điên điển Ấn Độ, và không chứa các hóa chất độc hại như SLS và paraben.

Sử dụng toner chiết xuất từ ​​trái cây

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Ngay sau khi rửa mặt, sử dụng toner chiết xuất từ ​​trái cây có thể giúp loại bỏ dầu thừa, làm thông thoáng lỗ chân lông và tiêu diệt vi khuẩn gây mụn trên da mặt. Các chuyên gia khuyên bạn nên chọn các loại nước hoa hồng ngâm nước lựu, chiết xuất hoa hồng, quả lý gai Ấn Độ và các loại toner làm giàu bạc hà để có kết quả tốt nhất.

Lựa chọn kem dưỡng

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Kem dưỡng ẩm kiểm soát dầu cung cấp công thức mềm mại và không dính cần thiết vào mùa hè vì nó làm giảm sản xuất bã nhờn và các vấn đề đổ mồ hôi. Hãy thử chọn một loại kem dưỡng ẩm có chiết xuất từ ​ trà xanh, hoa hồng, cam ngọt, lô hội, nước dừa, v.v. để có kết quả tốt nhất.

Sử dụng mặt nạ thảo mộc tự chế

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Mặt nạ tự làm bằng thảo dược không chứa chất bảo quản, màu nhân tạo và hóa chất tổng hợp. Một mặt nạ hiệu quả là tốt nhất cho làn da được nuôi dưỡng và trẻ hóa. Các thành phần thơm ngon như lô hội, besan và nước cam làm giảm cháy nắng, phát ban, sắc tố và loại bỏ lớp nhờn trên da. Các thành phần tự nhiên này làm cho làn da của bạn mềm mại và mang lại vẻ sáng tự nhiên.

Các mẹo quan trọng khác cần nhớ

Ngoài việc thoa các sản phẩm bên ngoài, bạn nên ăn trái cây và rau quả theo mùa (như dưa hấu, dưa chuột, cam, nước dừa, cà rốt, rau bina, khoai lang, v.v.) để giữ nước cho cơ thể từ trong ra ngoài. Ngoài ra, tránh chạm vào mặt và khi làm như vậy, hãy luôn rửa tay để ngăn vi khuẩn xâm nhập lên da. Hơn nữa, luôn lau khô mồ hôi bằng khăn bông trong thời gian đổ mồ hôi nhiều nhé.

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Với các sản phẩm chăm sóc da phù hợp và thói quen ăn uống lành mạnh, bạn có thể thoát khỏi mụn vào mùa hè. Tuy nhiên, bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu nếu các vấn đề về mụn vẫn tiếp tục dai dẳng ngay cả khi đã làm theo các mẹo nói trên nhé.

Theo India