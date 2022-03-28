Tại sao bạn nổi mụn vòng 3? Đây là 9 cách giúp da vòng 3 đẹp mịn màng để chị em tha hồ diện bikini trong mùa hè sắp tới

Khi lỗ chân lông nở ra, vi khuẩn trên da có thể xâm nhập vào bên trong và làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Lỗ chân lông rất dễ bị tắc ở vùng vòng 3 vì đó là vùng da hay cọ xát với các bề mặt cứng. Và khi lỗ chân lông bị tắc nghẽn, nó sẽ trở thành mụn vòng 3.

Mụn trứng cá là kết quả của việc sản xuất quá nhiều dầu. Các tuyến dầu trên da được kích hoạt bởi các yếu tố, đó là hoóc-môn, căng thẳng, di truyền và chế độ ăn uống.

Mụn trứng cá ở vòng 3 là siêu phổ biến và bản chất của chúng là viêm nang lông . Thuật ngữ 'mụn trứng cá ở vòng 3' thường dùng để chỉ viêm nang lông, biểu hiện tương tự như mụn trứng cá và về cơ bản là do các nang lông bị tắc và nhiễm trùng nhẹ ở các nang lông, dẫn đến những nốt mụn giống như mụn ở vòng 3.

Vậy làm thế nào để biết những gì bạn gặp phải là viêm nang lông hay mụn trứng cá?

Bệnh viêm nang lông trông như thế nào?

Viêm nang lông và mụn trứng cá khá giống nhau và dễ bị nhầm lẫn, nhưng có một số điểm phân biệt chính mà bác sĩ da liễu có thể dễ dàng phát hiện ra. Dưới đây là sự khác nhau khi nhìn nhận kỹ về 2 loại mụn này.

Mụn trứng cá và viêm nang lông

Mụn: Mụn bao gồm các mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Về cơ bản, mụn trứng cá là hỗn hợp của một ít mụn đầu trắng hay mụn đầu đen, cũng có thể là mụn nang gây sưng tấy, đau đớn.

Viêm nang lông: Viêm nang lông có một sợi lông ở trung tâm của vết sưng đỏ và chất màu trắng ở vết sưng thường là da chết và các tế bào bạch cầu. Nó có thể trông giống như một mụn đầu trắng nhỏ.

Bạn không nên tự mình nặn mụn ở vòng 3, vì nó không chỉ khiến tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn mà còn có thể dẫn đến sẹo và tăng sắc tố sau viêm. Tránh sử dụng các loại dầu đặc như dầu dừa để dưỡng ẩm vì chúng có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và dẫn đến mụn ở vòng 3.

Tại sao bạn nổi mụn vòng 3?

Những gì gây ra ma sát đều có thể gây ra những vết sưng tấy ở vòng 3. Nguyên nhân phổ biến là kích ứng do quần áo cọ xát vào vòng 3. Những thứ làm viêm nang lông như các sản phẩm chăm sóc da không phù hợp, phản ứng dị ứng (ví dụ: dị ứng với niken trong dao cạo râu) hoặc sự phát triển quá mức của vi khuẩn có thể là lý do gây ra mụn ở vòng 3.

Nếu bạn cảm thấy mụn ở vòng 3 xuất hiện nhiều hơn vào mùa hè thì quần áo ẩm ướt, như đồ tắm hoặc quần legging tập thể dục đẫm mồ hôi, là hai nguyên nhân chính dẫn đến viêm nang lông. Tuy nhiên chỉ cần bạn biết những cách phù hợp để phòng tránh mụn vòng 3 thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Làm thế nào để hết mụn ở vòng 3 nhanh chóng?

Những thay đổi nhỏ trong thói quen của bạn có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu trong việc cải thiện tình trạng mụn, làm mờ dần các vết tăng sắc tố sau viêm và ngăn chúng nổi lên trở lại, cho dù là mụn ở vòng 3 hay viêm nang lông. Sau đây là một số cách giúp bạn giảm mụn vòng 3 hiệu quả.

1. Sử dụng sữa tắm có benzoyl peroxide

Các bác sĩ da liễu thường khuyên bệnh nhân làm sạch vùng da bằng sữa rửa mặt trị mụn như PanOxyl, sử dụng 10% benzoyl peroxide để tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, làm thông thoáng lỗ chân lông và giảm viêm. Hãy thoa sản phẩm lên mụn một lần mỗi ngày khi tắm và đợi hai đến ba phút trước khi rửa sạch để thành phần có đủ thời gian hoạt động mà không gây kích ứng da.

2. Tẩy tế bào chết cho da

Bạn nên sử dụng dụng cụ chà rửa silicon nhẹ nhàng (silicone đẩy lùi vi khuẩn) trong khi tắm và lau tẩy tế bào chết sau khi bạn bước ra ngoài và lau khô. Bạn cũng nên sử dụng sản phẩm tẩy da chết hóa học nhẹ nhàng, sử dụng các thành phần như axit alpha-hydroxy (như axit lactic hoặc glycolic) hoặc axit beta-hydroxy (axit salicylic) để giữ cho tế bào da chết không làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

3. Lấy vỏ bằng hóa chất

Phương pháp điều trị mụn vòng 3 tốt nhất là sử dụng phương pháp lột da bằng hóa chất tại phòng khám để da bong tróc. Nhưng để điều trị ít dữ dội hơn, bạn cũng có thể thử phương pháp lột da mặt tại nhà, dựa trên cùng các chất tẩy tế bào chết hóa học được đề cập ở trên để thực hiện thủ thuật.

4. Sử dụng thuốc kháng sinh

Kem dưỡng da clindamycin là một loại thuốc bôi siêu nhẹ, không nhờn và sẽ không làm ố quần áo. Thuốc kháng sinh này có thể được sử dụng để làm dịu chứng viêm và tiêu diệt vi khuẩn gây ra mụn trứng cá, hoặc trong trường hợp này là mụn trứng cá ở vòng 3. Tuy nhiên hãy hỏi ý kiến bác sĩ da liễu trước khi dùng để tránh tác dụng phụ không mong muốn.

5. Chọn loại vải thoáng khí

Vải quần áo càng nhẹ, càng mỏng và thoáng khí thì càng ít có nguy cơ bùng phát bệnh viêm nang lông. Bạn nên mặc đồ lót bằng vải cotton hơn là nylon vì khả năng thấm hút tốt hơn. Mồ hôi và ma sát không chỉ là hai thủ phạm chính khiến da bị nẻ mà còn là nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng viêm nang lông.

6. Thay quần áo ướt đẫm mồ hôi

Hãy thay quần áo tập thể dục đẫm mồ hôi ngay khi bạn về đến nhà. Mặc quần legging bó sát làm từ vải tổng hợp, đổ mồ hôi rồi ngồi nghỉ là một trong những điều khiến bạn nổi mụn ở vòng 3. Các loại vải không thoáng khí khiến tất cả mồ hôi cùng với vi khuẩn sẽ đi vào bên trong tuyến dầu của da, và bạn sẽ bị nổi mụn ở vòng 3.

7. Tắm sau khi đổ mồ hôi

Nghe này, tôi biết bạn mệt mỏi sau khi tập thể dục và chúng tôi đã yêu cầu rất nhiều bạn cởi chiếc quần đùi dính trên xe đạp khi cánh tay vẫn còn bỏng rát, nhưng khi bạn đã đi được xa như vậy, bạn cũng có thể bước vào vòi hoa sen và rửa sạch mồ hôi, dầu và bụi bẩn bằng nước mát. Theo Tiến sĩ Libby và Tiến sĩ Rabach, rửa mặt nhanh hoặc làm sạch bằng sữa tắm là chìa khóa để điều trị và ngăn ngừa mụn trứng cá ở vòng 3, và nó cũng có tác dụng giống như một sự quyến rũ đối với mụn trứng cá trên khắp cơ thể của bạn, chẳng hạn như mụn trứng cá trên lưng của bạn.

8. Sử dụng axit salicylic

Axit salicylic (một axit beta-hydroxy hòa tan trong dầu) là một chất rửa mặt hoặc điều trị để làm xẹp các nốt mụn ở vòng 3 nhờ vào khả năng loại bỏ dầu thừa và thông thoáng lỗ chân lông. Vì thành phần này giúp tẩy tế bào chết, từ đó kích thích tế bào mới phát triển nên bạn có thể sử dụng các sản phẩm axit sal-axit như phương pháp điều trị hàng ngày để giảm thiểu sự tăng sắc tố, sẹo mụn ở vòng 3 và các vết thâm cũ.

9. Triệt lông bằng laser

Nếu bạn chưa bao giờ bị mụn trứng cá và không biết vì sao nổi mụn ở vòng 3, thì nhiều khả năng mụn ở vòng 3 của bạn thực sự là viêm nang lông. Vi khuẩn xâm nhập vào làn da bên trong từ nang lông, vì vậy mất chốt là phải tiêu diệt tận gốc nang lông để tránh viêm bằng việc tẩy lông bằng laser. Việc tẩy lông không chỉ giúp ngăn ngừa viêm nang lông mà còn giúp giảm thiểu sẹo do viêm nang lông do các phương pháp tẩy lông khác gây ra. Tẩy lông bằng đường hoặc tẩy lông thông thường sẽ khiến vi khuẩn bên ngoài xâm nhập vào bên trong và gây ra mụn, dẫn đến sẹo.