5 loại nước uống mát gan, trị mụn hiệu quả, chị em chăm dùng sẽ giúp da hồng hào, tươi trẻ như gái 20

Nước chanh giàu vitamin, khoáng chất giúp bổ dung dinh dưỡng cho cơ thể, giảm viêm, giảm mụn do giảm tiết bã nhờn đồng thời cải thiện tình trạng thâm mụn. Nước chanh là thức uống quen thuộc, không chỉ là đồ uống hỗ trợ giảm cân, làm đẹp da, được nhiều chị em ưa chuộng mà còn là thức uống tốt cho gan.

Uống nước chanh đều đặt mỗi ngày giúp ngừa mụn, trị mụn, kháng khuẩn và tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Trong chanh có chứa axit tự nhiên giúp thúc đẩy tiến độ tiết dịch mật đồng thời tăng khả năng bài tiết các chất độc ra khỏi cơ thể. Đây là loại đồ uống giúp làm mát gan , giải độc, trị mụn hiệu quả để bạn có một cơ thể khỏe mạnh và làn da tươi sáng.

Trong các loại nước uống giải nhiệt cơ thể, trà xanh là loại trà thải độc cơ thể dân dã và phổ biến có thể dễ dàng tìm được. Trong trà xanh có chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa có nguồn gốc tự nhiên giúp cơ thể giải trừ mệt mỏi, căng thẳng khi làm việc áp lực, phòng ngừa một số bệnh như cao huyết áp, cholesterol máu tăng, xơ vữa động mạch, làm mát da, loại bỏ các độc tố trên da, làm sáng và mịn da. Tuy nhiên, trà xanh nên uống vào ban ngày, tránh buổi tối để không gây trở ngại cho giấc ngủ vì chúng có chứa cafein.

Hơn nữa, polyphenol trong trà xanh có thể hỗ trợ sức khỏe làn da, ngăn chặn tuyến bã nhờn sản xuất dầu dư thừa từ đó giúp giảm khả năng hình thành mụn trên da hiệu quả.

Với nhiều công dụng bổ ích cho cơ thể, trà xanh thường được dùng như một loại trà mát gan. Cách dùng phổ biến là rửa sạch lá trà tươi sau đó cho nước sôi vào để lấy nước trà xanh nguyên chất.

Trà atiso

Trà atiso có công dụng chữa bệnh, hạ đường huyết, chống oxy hóa... Đặc biệt, loại trà này có tác dụng mát gan, giải độc gan, làm đẹp da mặt, hết mụn từ bên trong nên thường được nhiều người lựa chọn. Uống trà atiso làmmát gan, tăng khả năng thải độc của gan từ đó giúp da mịn màng, ít mụn hơn. Vì thế, atiso được gọi là thần dược giải độc gan bởi tác dụng giải độc tố từ trong gan rất hiệu quả.

Các chuyên gia khuyên chỉ nên dùng 10-20 gram atiso nếu sắc với nước và 5-10 gram nếu dùng khô, đặc biệt không dùng atiso thay nước uống hàng ngày. Mỗi ngày không nên uống quá 1 lít trà atiso, nếu dùng liên tục thì 10 ngày phải ngưng, không uống kéo dài.

Nước rau má

Nước rau má được coi là loại nước giải khát tuyệt vời, không chỉ giúp thanh nhiệt, giải độc mà còn giúp ngăn ngừa mụn hiệu quả. Các dưỡng chất có trong rau má còn có tác dụng giúp mau lành vết thương do mụn, giảm thâm mụn, tái tạo da nhanh chóng.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy rau má có chứa nhiều beta-carotene, saponins, alkaloids, saccharids, sắt, canxi, kali, magie, mangan cùng các loại vitamin nhóm B, C, K... vừa tốt cho sức khỏe, có lợi cho làn da.

Việc uống rau má quá nhiều và uống trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến tế bào máu, tế bào gan, thận. Do đó, chỉ nên uống 3-4 ly nước rau má trong tuần. Nếu dùng hằng ngày thì mỗi ngày không uống quá 40g rau má và nên ngưng hai tuần sau khi uống liên tục trong một tháng.

Nước dừa

Nước dừa được coi là loại nước uống mát gan tự nhiên với rất nhiều vitamin, khoáng chất giúp tăng cường trao đổi và chuyển hóa chất. Hơn thế, bổ sung nước dừa sau khi thức giấc sẽ giúp hỗ trợ đào thải cặn bã, độc tố tích tụ trong đêm ra khỏi cơ thể. Loại nước này cũng chứa lượng lớn axit lauric với khả năng chống viêm, kháng khuẩn cao giúp da giảm mụn. Theo Đông y, nước dừa có vị ngọt mát, tính bình; vào tỳ, thận, vị; có tác dụng giải nhiệt, tiêu khát, lợi nhiệu, giải độc, cầm máu.

Đa số mọi người tin rằng dừa là loại trái cây tự nhiên nên uống nhiều nước dừa cũng không gây vấn đề gì cơ thể. Song thực tế, nước dừa chứa hàm lượng carbohydrate, cùng hàm lượng natri, kali cao có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người bị cao huyết áp, tim mạch. Bên cạnh đó nước dừa cũng chứa lượng đường cao (6,26 gram/1ly), nếu dùng thường xuyên sẽ làm tăng lượng đường huyết trong cơ thể. Một tác dụng rõ rệt của nước dừa là lợi tiểu, dùng quá nhiều loại thức uống này sẽ khiến thận làm việc vất vả hơn.