5 loại nước uống mát gan, trị mụn hiệu quả, chị em chăm dùng sẽ giúp da hồng hào, tươi trẻ như gái 20

Chăm sóc da 28/03/2022 05:24

Khi chức năng gan suy giảm, độc tố trong cơ thể tích tụ, dẫn đến các triệu chứng như mụn nhọt, mề đay mà dân gian thường gọi là nóng gan. Dưới đây là một số loại nước uống mát gan, thải độc cơ thể và cách dùng đúng để mang lại hiệu quả. Những loại đồ uống này cung cấp nhiều dinh dưỡng, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, đặc biệt là có khả năng hỗ trợ điều trị mụn, tăng độ đàn hồi của da.

Nước chanh

Nước chanh giàu vitamin, khoáng chất giúp bổ dung dinh dưỡng cho cơ thể, giảm viêm, giảm mụn do giảm tiết bã nhờn đồng thời cải thiện tình trạng thâm mụn. Nước chanh là thức uống quen thuộc, không chỉ là đồ uống hỗ trợ giảm cân, làm đẹp da, được nhiều chị em ưa chuộng mà còn là thức uống tốt cho gan. 

Uống nước chanh đều đặt mỗi ngày giúp ngừa mụn, trị mụn, kháng khuẩn và tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Trong chanh có chứa axit tự nhiên giúp thúc đẩy tiến độ tiết dịch mật đồng thời tăng khả năng bài tiết các chất độc ra khỏi cơ thể. Đây là loại đồ uống giúp làm mát gan, giải độc, trị mụn hiệu quả để bạn có một cơ thể khỏe mạnh và làn da tươi sáng.

5 loại nước uống mát gan, trị mụn hiệu quả, chị em chăm dùng sẽ giúp da hồng hào, tươi trẻ như gái 20 - Ảnh 1

Trà xanh

Trong các loại nước uống giải nhiệt cơ thể, trà xanh là loại trà thải độc cơ thể dân dã và phổ biến có thể dễ dàng tìm được. Trong trà xanh có chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa có nguồn gốc tự nhiên giúp cơ thể giải trừ mệt mỏi, căng thẳng khi làm việc áp lực, phòng ngừa một số bệnh như cao huyết áp, cholesterol máu tăng, xơ vữa động mạch, làm mát da, loại bỏ các độc tố trên da, làm sáng và mịn da. Tuy nhiên, trà xanh nên uống vào ban ngày, tránh buổi tối để không gây trở ngại cho giấc ngủ vì chúng có chứa cafein.

Hơn nữa, polyphenol trong trà xanh có thể hỗ trợ sức khỏe làn da, ngăn chặn tuyến bã nhờn sản xuất dầu dư thừa từ đó giúp giảm khả năng hình thành mụn trên da hiệu quả.

Với nhiều công dụng bổ ích cho cơ thể, trà xanh thường được dùng như một loại trà mát gan. Cách dùng phổ biến là rửa sạch lá trà tươi sau đó cho nước sôi vào để lấy nước trà xanh nguyên chất.

 

5 loại nước uống mát gan, trị mụn hiệu quả, chị em chăm dùng sẽ giúp da hồng hào, tươi trẻ như gái 20 - Ảnh 2

Trà atiso

Trà atiso có công dụng chữa bệnh, hạ đường huyết, chống oxy hóa... Đặc biệt, loại trà này có tác dụng mát gan, giải độc gan, làm đẹp da mặt, hết mụn từ bên trong nên thường được nhiều người lựa chọn. Uống trà atiso làmmát gan, tăng khả năng thải độc của gan từ đó giúp da mịn màng, ít mụn hơn. Vì thế, atiso được gọi là thần dược giải độc gan bởi tác dụng giải độc tố từ trong gan rất hiệu quả.

Các chuyên gia khuyên chỉ nên dùng 10-20 gram atiso nếu sắc với nước và 5-10 gram nếu dùng khô, đặc biệt không dùng atiso thay nước uống hàng ngày. Mỗi ngày không nên uống quá 1 lít trà atiso, nếu dùng liên tục thì 10 ngày phải ngưng, không uống kéo dài.

5 loại nước uống mát gan, trị mụn hiệu quả, chị em chăm dùng sẽ giúp da hồng hào, tươi trẻ như gái 20 - Ảnh 3 

Nước rau má

Nước rau má được coi là loại nước giải khát tuyệt vời, không chỉ giúp thanh nhiệt, giải độc mà còn giúp ngăn ngừa mụn hiệu quả. Các dưỡng chất có trong rau má còn có tác dụng giúp mau lành vết thương do mụn, giảm thâm mụn, tái tạo da nhanh chóng.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy rau má có chứa nhiều beta-carotene, saponins, alkaloids, saccharids, sắt, canxi, kali, magie, mangan cùng các loại vitamin nhóm B, C, K... vừa tốt cho sức khỏe, có lợi cho làn da.

Việc uống rau má quá nhiều và uống trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến tế bào máu, tế bào gan, thận. Do đó, chỉ nên uống 3-4 ly nước rau má trong tuần. Nếu dùng hằng ngày thì mỗi ngày không uống quá 40g rau má và nên ngưng hai tuần sau khi uống liên tục trong một tháng.

 

5 loại nước uống mát gan, trị mụn hiệu quả, chị em chăm dùng sẽ giúp da hồng hào, tươi trẻ như gái 20 - Ảnh 4

Nước dừa

Nước dừa được coi là loại nước uống mát gan tự nhiên với rất nhiều vitamin, khoáng chất giúp tăng cường trao đổi và chuyển hóa chất. Hơn thế, bổ sung nước dừa sau khi thức giấc sẽ giúp hỗ trợ đào thải cặn bã, độc tố tích tụ trong đêm ra khỏi cơ thể. Loại nước này cũng chứa lượng lớn axit lauric với khả năng chống viêm, kháng khuẩn cao giúp da giảm mụn. Theo Đông y, nước dừa có vị ngọt mát, tính bình; vào tỳ, thận, vị; có tác dụng giải nhiệt, tiêu khát, lợi nhiệu, giải độc, cầm máu.

Đa số mọi người tin rằng dừa là loại trái cây tự nhiên nên uống nhiều nước dừa cũng không gây vấn đề gì cơ thể. Song thực tế, nước dừa chứa hàm lượng carbohydrate, cùng hàm lượng natri, kali cao có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người bị cao huyết áp, tim mạch. Bên cạnh đó nước dừa cũng chứa lượng đường cao (6,26 gram/1ly), nếu dùng thường xuyên sẽ làm tăng lượng đường huyết trong cơ thể. Một tác dụng rõ rệt của nước dừa là lợi tiểu, dùng quá nhiều loại thức uống này sẽ khiến thận làm việc vất vả hơn.

5 loại nước uống mát gan, trị mụn hiệu quả, chị em chăm dùng sẽ giúp da hồng hào, tươi trẻ như gái 20 - Ảnh 5
Tất cả những gì cần biết về hắc sắc tố khiến da bạn xuất hiện nám, tàn nhang

Tất cả những gì cần biết về hắc sắc tố khiến da bạn xuất hiện nám, tàn nhang

Sắc tố da là một thuật ngữ y tế được sử dụng để mô tả các mảng da sẫm màu hơn. Đây một tình trạng khá phổ biến ở cả nam và nữ nếu tiếp xúc quá lâu dưới ánh nắng mặt trời. Vì vậy điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ về các loại sắc tố để có phương pháp điều trị phù hợp.

Xem thêm
Từ khóa:   nước uống mát gan trị mụn da hồng hào

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 17 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 1 giờ 17 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền