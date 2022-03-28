Làm sáng đầu gối và khuỷu tay một cách tự nhiên chỉ với 3 biện pháp khắc phục tại nhà siêu đơn giản này

Làm đẹp 28/03/2022 09:47

Đầu gối và khuỷu tay là hai vùng da mà phái đẹp chúng ta hay bị lãng quên, bỏ bê không chăm sóc, lâu dần sẽ gây mất thẩm mỹ nghiêm trọng và tạo cho chị em sự mất tự tin. Để làm đẹp những khu vực này, nhiều chị em sẵn sàng đầu tư vào các spa làm đẹp. Tuy nhiên có những cách đơn giản và tiết kiệm hơn rất nhiều để khôi phục vẻ mịn màng trắng sáng cho khuỷu tay, đầu gối mà chị em nên biết.

Bạn cảm thấy xấu hổ khi mặc chiếc váy mini dễ thương đó vì đầu gối thâm đen của mình? 

Làm sáng đầu gối và khuỷu tay một cách tự nhiên chỉ với 3 biện pháp khắc phục tại nhà siêu đơn giản này - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Mặc dù những tình trạng này có thể ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào khác trên da của bạn, nhưng khuỷu tay và đầu gối của bạn lại nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn so với các bộ phận khác trên cơ thể. Nhưng bạn có biết rằng bạn có thể làm sáng đầu gối và khuỷu tay của mình một cách tự nhiên bằng cách tuân theo thói quen tẩy da chết và dưỡng ẩm? Dưới đây là một số biện pháp khắc phục tại nhà có thể hữu ích dành cho bạn.

Chanh vàng

Làm sáng đầu gối và khuỷu tay một cách tự nhiên chỉ với 3 biện pháp khắc phục tại nhà siêu đơn giản này - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Chanh là chất tẩy tế bào chết tốt nhất. Nó chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa và cũng có đặc tính tẩy trắng. Tất cả những gì bạn cần làm là cắt đôi quả chanh, vắt lấy nước và dùng nó chà xát lên cả khuỷu tay và đầu gối. Giữ nguyên trong 15 phút và rửa sạch với nước. Sau đó, bạn có thể thoa bất kỳ loại kem dưỡng ẩm nào mà bạn chọn lên da khuỷu tay, đầu gối.

Nghệ

Làm sáng đầu gối và khuỷu tay một cách tự nhiên chỉ với 3 biện pháp khắc phục tại nhà siêu đơn giản này - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Nghệ rất tốt để làm sáng da. Nó có chất curcumin giúp điều chỉnh sự sản xuất quá mức của melanin trên da. Bạn có thể lấy 2 thìa bột mì và 1 thìa bột nghệ trộn với 1 thìa sữa chua. Bôi hỗn hợp lên khuỷu tay và đầu gối của bạn và để nó trong 20 phút. Hãy nhớ rửa sạch nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Bạn có thể thực hiện việc này hai lần một tuần để có kết quả tốt nhất.

Nha đam

Làm sáng đầu gối và khuỷu tay một cách tự nhiên chỉ với 3 biện pháp khắc phục tại nhà siêu đơn giản này - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Nha đam chứa tất cả những điều tốt lành trên thế giới cho làn da. Nó rất tốt để dưỡng ẩm và có đặc tính làm sáng da. Không chỉ vậy, nó còn có thể chăm sóc các tế bào da bị tổn thương và khô ráp của bạn. 

Lấy lá nha đam và chiết xuất gel và trộn với một cốc nhỏ sữa chua. Nhẹ nhàng thoa nó lên đầu gối và khuỷu tay của bạn. Bạn có thể để hỗn hợp sệt trong 30 phút và rửa sạch bằng nước ấm. Nếu bạn không có sữa chua, bạn có thể chọn mật ong hoặc sữa thay thế nhé.

Theo India

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Loại bỏ các tế bào da cũ trên bề mặt da để làm lộ ra làn da mới hơn, trẻ trung hơn và khuyến khích sự tái tạo tế bào da nhiều hơn. Tất cả các hình thức tẩy da chết có thể được phân loại thành hai loại: vật lý hoặc hóa học.

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