Làm sáng đầu gối và khuỷu tay một cách tự nhiên chỉ với 3 biện pháp khắc phục tại nhà siêu đơn giản này

Chúng ta thường bỏ qua khuỷu tay và đầu gối của mình trong quá trình chăm sóc da hàng ngày. Khuỷu tay hoặc đầu gối sẫm màu xảy ra khi chúng tích tụ da sẫm màu hơn so với phần còn lại của cơ thể. Điều này thường xảy ra do sự tích tụ của các tế bào da chết, tăng sắc tố da do tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời hoặc một số tình trạng da nhất định.