Làm sáng đầu gối và khuỷu tay một cách tự nhiên chỉ với 3 biện pháp khắc phục tại nhà siêu đơn giản này

Chúng ta thường bỏ qua khuỷu tay và đầu gối của mình trong quá trình chăm sóc da hàng ngày. Khuỷu tay hoặc đầu gối sẫm màu xảy ra khi chúng tích tụ da sẫm màu hơn so với phần còn lại của cơ thể. Điều này thường xảy ra do sự tích tụ của các tế bào da chết, tăng sắc tố da do tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời hoặc một số tình trạng da nhất định.

Mặc dù những tình trạng này có thể ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào khác trên da của bạn, nhưng khuỷu tay và đầu gối của bạn lại nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn so với các bộ phận khác trên cơ thể. Nhưng bạn có biết rằng bạn có thể làm sáng đầu gối và khuỷu tay của mình một cách tự nhiên bằng cách tuân theo thói quen tẩy da chết và dưỡng ẩm? Dưới đây là một số biện pháp khắc phục tại nhà có thể hữu ích dành cho bạn.

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Chanh là chất tẩy tế bào chết tốt nhất. Nó chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa và cũng có đặc tính tẩy trắng. Tất cả những gì bạn cần làm là cắt đôi quả chanh, vắt lấy nước và dùng nó chà xát lên cả khuỷu tay và đầu gối. Giữ nguyên trong 15 phút và rửa sạch với nước. Sau đó, bạn có thể thoa bất kỳ loại kem dưỡng ẩm nào mà bạn chọn lên da khuỷu tay, đầu gối.

Nghệ

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Nghệ rất tốt để làm sáng da. Nó có chất curcumin giúp điều chỉnh sự sản xuất quá mức của melanin trên da. Bạn có thể lấy 2 thìa bột mì và 1 thìa bột nghệ trộn với 1 thìa sữa chua. Bôi hỗn hợp lên khuỷu tay và đầu gối của bạn và để nó trong 20 phút. Hãy nhớ rửa sạch nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Bạn có thể thực hiện việc này hai lần một tuần để có kết quả tốt nhất.

Nha đam

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Nha đam chứa tất cả những điều tốt lành trên thế giới cho làn da. Nó rất tốt để dưỡng ẩm và có đặc tính làm sáng da. Không chỉ vậy, nó còn có thể chăm sóc các tế bào da bị tổn thương và khô ráp của bạn.

Lấy lá nha đam và chiết xuất gel và trộn với một cốc nhỏ sữa chua. Nhẹ nhàng thoa nó lên đầu gối và khuỷu tay của bạn. Bạn có thể để hỗn hợp sệt trong 30 phút và rửa sạch bằng nước ấm. Nếu bạn không có sữa chua, bạn có thể chọn mật ong hoặc sữa thay thế nhé.

Theo India