Tuyệt chiêu ngăn ngừa và điều trị đầu gối, khuỷu tay tối màu giúp bạn tự tin nổi bật

Các mảng da sẫm màu hơn xung quanh đầu gối và khuỷu tay là một hiện tượng hoàn toàn bình thường, vì những vùng này dễ bị ma sát và áp lực hơn. Sạm các khớp này phổ biến hơn ở những người có tông màu da sẫm hơn, vì họ có xu hướng sản xuất nhiều hắc tố hơn. Sắc tố tự nhiên do da sản xuất này bảo vệ bạn khỏi tia UV của ánh nắng mặt trời.

Ảnh minh họa: Internet

1. Việc cọ xát hoặc ấn đầu gối hoặc khuỷu tay liên tục có thể khiến da dày hơn và có màu sẫm hơn các vùng xung quanh.

2. Tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời có thể kích thích sản xuất quá mức melanin.

3. Sự tích tụ của các tế bào da chết hoặc bụi bẩn có thể làm cho đầu gối và khuỷu tay của bạn sẫm màu hơn.

4. Mất cân bằng nội tiết tố như trong trường hợp tiểu đường, hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), v..v..

5. Nám da là khi tình trạng tăng sắc tố hoặc đổi màu của các mảng da thường gặp sau khi mang thai. Nam giới cũng có thể bị nám da.

6. Các bệnh viêm da như viêm da dị ứng hoặc bệnh vẩy nến.

7. Tác dụng phụ của một số loại thuốc như thuốc tránh thai.

8. Tăng sắc tố do vết thương hoặc viêm nhiễm trước đó.

Biện pháp khắc phục cho khuỷu tay và đầu gối bị tối màu

Tẩy da chết

Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy đảm bảo rằng bạn làm sạch, tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm cho đầu gối và khuỷu tay thường xuyên. Tẩy da chết giúp loại bỏ lớp da chết trên bề mặt da và thúc đẩy sự phát triển của các tế bào mới. Điều này giúp loại bỏ các mảng da tối màu, mang lại làn da đều màu và sáng hơn. Tuy nhiên, tẩy da chết quá nhiều có thể phản tác dụng và khiến làn da của bạn bị sạm đen trầm trọng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể sử dụng sản phẩm tẩy da chết vật lý như xơ mướp hoặc găng tay tẩy tế bào chết. Ngoài ra, bạn có thể chọn sản phẩm tẩy da chết hóa học nhẹ nhàng có chứa AHAs (axit alpha hydroxy), thường được hầu hết mọi người dung nạp tốt. Đừng quên hỏi ý kiến ​​bác sĩ da liễu và thực hiện kiểm tra dị ứng trước khi bắt đầu sử dụng sản phẩm chăm sóc da mới.

Sản phẩm không kê đơn (OTC)

Bạn có thể chọn từ một số sản phẩm OTC khác nhau có sẵn trên thị trường. Chúng có thể làm sáng đầu gối và khuỷu tay của bạn một cách hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Học viện Da liễu Hoa Kỳ đề nghị tìm kiếm các thành phần sau trong sản phẩm làm sáng da của bạn để đạt hiệu quả:

Axit glycolic

Axit kojic

Axit azelaic

2% hydroquinone

Retinoid

Vitamin C

Tránh sử dụng kem tẩy trắng hoặc các sản phẩm có chứa thủy ngân. Kem tẩy trắng thực sự có thể làm trầm trọng thêm tình trạng sạm da của bạn do gây kích ứng hoặc viêm nhiễm. Thủy ngân có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Các biện pháp khắc phục tại nhà

Bạn có thể chọn một số nguyên liệu có sẵn tại nhà để làm sáng các mảng tối trên khuỷu tay và đầu gối. Chúng nhẹ nhàng và thường không có tác dụng phụ bất lợi. Dưới đây là một số biện pháp khắc phục mà bạn có thể thử tại nhà:

1. Nghệ

Do có nhiều đặc tính có lợi, nghệ đã được sử dụng trong việc chăm sóc da từ bao đời nay. Curcumin, thành phần hoạt chất trong củ nghệ, không chỉ làm giảm sự tăng sắc tố mà nó còn có đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng

Pha hỗn hợp bột nghệ trong sữa hoặc nước và xoa bóp lên đầu gối và khuỷu tay của bạn.

Giữ nguyên trong vài phút, trước khi rửa sạch bằng nước ấm.

Bạn có thể kết thúc với một vài giọt mật ong để dưỡng ẩm.

2. Bột mì và sữa

Đây có thể là phương thuốc yêu thích của bà bạn để có một làn da sáng hơn tại nhà. Bột gram loại bỏ các tế bào da chết và sữa dưỡng ẩm giúp da sáng lên.

Cách sử dụng

Trộn lượng gram bột mì cần thiết với sữa để tạo thành hỗn hợp đặc.

Thoa hỗn hợp lên vùng da bị thâm và để khô hoàn toàn trước khi rửa sạch.

3. Dưa chuột

Đây là một thành phần chăm sóc da khác phổ biến vì đặc tính làm sáng và làm dịu da. Vitamin C có trong dưa chuột hỗ trợ loại bỏ các mảng tối. Với bản chất nhẹ nhàng, sản phẩm này có thể được sử dụng hàng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng

Chà lát dưa chuột lên đầu gối và khuỷu tay của bạn.

Bạn cũng có thể thoa hỗn hợp dày dưa chuột để làm mềm và sáng da.

4. Khoai tây

Khoai tây có một loại enzyme gọi là catecholase, có thể làm sáng vùng da tăng sắc tố.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng

Chà khoai tây cắt lát mỏng lên đầu gối và khuỷu tay trong 5 - 10 phút.

Ngoài ra, bạn có thể ép lấy nước từ khoai tây nghiền và massage nó lên da trong 10-15 phút.

Giữ nguyên trong vài phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm.

5. Gel lô hội

Gel lô hội có aloesin giúp ức chế hoạt động của tyrosinase và do đó có hiệu quả trong việc giảm chứng tăng sắc tố da. Gel từ lá nha đam có thể được thoa trực tiếp lên vùng da bị thâm để giảm sắc tố trong vòng vài ngày.

Cách sử dụng

Để có kết quả tốt nhất, hãy thoa gel lô hội lên đầu gối và khuỷu tay trước khi đi ngủ và để qua đêm.

6. Dầu dừa

Nó rất giàu axit béo tốt như axit lauric, axit palmitic, vitamin và protein có thể giúp sửa chữa và hydrat hóa làn da bị tổn thương, do đó làm giảm thâm nám.

Cách sử dụng

Tốt nhất bạn nên thoa dầu dừa trên da ướt để da hấp thụ tốt hơn.

Thường xuyên xoa bóp vài giọt dầu lên đầu gối và khuỷu tay trong 2 - 3 phút sau khi tắm để đạt hiệu quả rõ rệt.

7. Đường và dầu ô liu

Đường tẩy tế bào chết trên da của bạn. Dầu ô liu chứa nhiều vitamin E, giúp giữ ẩm và làm sáng da.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng

Tạo một mặt nạ đường và dầu ô liu bằng cách trộn chúng với lượng bằng nhau.

Nhẹ nhàng xoa lên đầu gối và khuỷu tay trong vài phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Sử dụng mặt nạ này một lần một tuần để có kết quả tốt nhất.

8. Giấm táo

Giấm táo có axit axetic giúp giảm chứng tăng sắc tố da.

Cách sử dụng

Trộn một lượng giấm táo bằng nhau trong nước và thoa lên đầu gối và khuỷu tay của bạn bằng một miếng bông gòn.

Để nó trong 15 phút và sau đó rửa sạch bằng nước.

Áp dụng 3 đến 4 lần một tuần để làm sáng da đầu gối và khuỷu tay hiệu quả.

9. Baking soda

Tác dụng làm trắng da của baking soda sẽ giúp loại bỏ tình trạng tăng sắc tố da của bạn trong vòng vài ngày.

Cách sử dụng

Trộn một thìa cà phê muối nở với một thìa sữa rồi đắp lên đầu gối và khuỷu tay trong 2 - 3 phút.

Để cho nó khô và rửa sạch bằng nước.

10. Trái cây có múi

Các loại trái cây họ cam quýt như chanh và cam rất giàu Vitamin C có thể làm sáng các vùng tối trên da một cách hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng

Đắp nước ép của những loại trái cây này lên da của bạn.

Ngay cả khi chà xát vỏ của chúng cũng có thể giúp bạn có được làn da sáng và mịn hơn ở đầu gối và khuỷu tay.

11. Trà xanh

Trà xanh có ECGC (epigallocatechin-3-gallate) làm giảm sắc tố melanin bằng cách ức chế tyrosine kinase - một loại enzym cần thiết để sản xuất melanin .

Cách sử dụng

Pha trà xanh trong nước ấm rồi thoa lên đầu gối và khuỷu tay bị thâm để làm chúng sáng lên.

Bạn có thể sử dụng điều này hàng ngày và thậm chí một vài lần trong ngày.

12. Bột yến mạch

Yến mạch không chỉ giàu protein, vitamin và khoáng chất mà còn có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa tuyệt vời. Tẩy tế bào chết bằng bột yến mạch là chất tẩy tế bào chết tuyệt vời giúp loại bỏ tế bào chết để làm sáng da của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng

Làm hỗn hợp tẩy tế bào chết bằng bột yến mạch bằng cách trộn sữa chua với yến mạch nghiền nhỏ.

Đắp hỗn hợp này lên vùng da bị thâm theo chuyển động tròn.

Để khô trước khi rửa sạch bằng nước.

Ngăn ngừa sạm đen đầu gối và khuỷu tay

Mặc dù đôi khi không thể tránh khỏi tình trạng thâm đen ở đầu gối và khuỷu tay, nhưng bạn có thể cân nhắc một số điều đơn giản để ngăn ngừa nó:

1. Thoa kem chống nắng có chỉ số SPF cao lên da trước khi bước ra nắng. Tiếp xúc với ánh nắng là một trong những tác nhân gây tăng sắc tố da lớn nhất và kem chống nắng có thể giúp ích cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

2. Tránh gây áp lực lên đầu gối và khuỷu tay của bạn trong một thời gian dài.

3. Chăm sóc vết thương trong khi chúng đang lành.

4. Kiểm tra các thành phần khắc nghiệt trong sản phẩm chăm sóc da của bạn và ngừng sử dụng nếu chúng gây kích ứng hoặc phát ban.

5. Bột giặt hoặc xà phòng tắm cũng có thể gây viêm và sạm da. Chọn các loại sữa tắm dịu nhẹ hơn để ngăn ngừa thâm đen ở đầu gối và khuỷu tay.

6. Thiếu vitamin A và vitamin E trong chế độ ăn uống của bạn cũng có thể ảnh hưởng xấu đến làn da của bạn và gây ra các mảng sậm màu. Bạn có thể bao gồm các loại rau như cà rốt, khoai lang, bí ngô, v.v. trong chế độ ăn uống để có đủ vitamin A. Các loại hạt như hạnh nhân, quả phỉ, đậu phộng, hạt hướng dương và rau xanh như rau bina là nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời.

Ảnh minh họa: Internet

Sạm da ở khuỷu tay và đầu gối là một hiện tượng phổ biến, đặc biệt là ở những người có tông màu da tối hơn. Nó thường không phải là lý do chính để báo động, ngoại trừ một số trường hợp hiếm hoi mà các khớp này sẫm màu có thể là do một số bệnh hoặc rối loạn nội tiết tố. Nếu bạn lo lắng về ngoại hình của mình do đầu gối và khuỷu tay sẫm màu, hãy chọn một trong các liệu pháp OTC hoặc tại nhà để làm chúng sáng lên.

Theo Skinkraft