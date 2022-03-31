Trước hết, dầu argan không có chỉ số gây mụn, có nghĩa là nó không bao giờ có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn. Thứ hai, nó được làm giàu với chất chống oxy hóa và vitamin. Nó thúc đẩy tái tạo tế bào và điều chỉnh sản xuất bã nhờn, giúp kiểm soát mụn trứng cá. Dầu argan cũng dưỡng ẩm sâu cho làn da của bạn.

Đây là lý do tại sao dầu argan lại có lợi cho làn da của bạn và cách kết hợp nó vào thói quen chăm sóc da hàng ngày của bạn!

Dầu argan nhẹ trên da và phù hợp với mọi loại da. Nó chứa nhiều axit béo omega, axit linoleic và vitamin E giúp dưỡng ẩm cho làn da của bạn từ sâu bên trong. Nó hoạt động như một hàng rào bảo vệ làn da của bạn chống lại các mảng khô và các dấu hiệu lão hóa.

Dầu argan lấy từ nhân của cây argan, có nguồn gốc từ Ma-rốc. Nó có đặc tính dưỡng ẩm ấn tượng và đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ giúp nó có hiệu quả cao trong việc điều trị các vấn đề về tóc và da. Dầu argan được bán rộng rãi dưới dạng dầu nguyên chất và được sử dụng trong nhiều sản phẩm mỹ phẩm để sử dụng tại chỗ. Bạn cũng có thể tiêu thụ dầu argan ở dạng viên nang bổ sung.

Làm thế nào để sử dụng dầu Argan cho khuôn mặt

1. Là một loại kem dưỡng ẩm cho da

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể mua dầu argan nguyên chất trên thị trường. Sử dụng hai đến ba giọt dầu và xoa bóp khuôn mặt của bạn với nó trong 2-3 phút. Bạn có thể thực hiện vào buổi sáng trước khi bắt đầu ngày mới hoặc có thể thoa vào buổi tối. Rửa sạch mặt sau 15 phút thoa.

2. Dùng nó như một Toner

Dầu argan cũng có thể được sử dụng với toner thông thường của bạn. Trộn toner của bạn và 2 giọt dầu argan. Sử dụng một miếng bông, chấm nó lên khắp khuôn mặt của bạn. Để nó trong 10 đến 15 phút trước khi áp dụng bất kỳ sản phẩm nào khác.

3. Tẩy tế bào chết

Ảnh minh họa: Internet

Dầu argan là một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời. Bạn có thể trộn 2 đến 3 giọt dầu với một ít đường và nhẹ nhàng tẩy tế bào chết trên mặt. Sau khi tẩy tế bào chết xong, hãy rửa sạch mặt bằng nước ấm.

4. Như một loại huyết thanh

Trộn một vài giọt dầu argan vào huyết thanh của bạn và để da của bạn hấp thụ huyết thanh một lúc. Sau đó, tiếp tục với phần còn lại của quy trình chăm sóc da của bạn.

Lợi ích của dầu Argan đối với da mặt là gì?

1. Dưỡng ẩm cho da

Nghe có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng dầu argan được sử dụng rộng rãi như một loại kem dưỡng ẩm. Hầu hết các loại xà phòng, kem dưỡng ẩm thường có chứa dầu argan. Bạn có thể sử dụng dầu trực tiếp trên da với mục đích dưỡng ẩm. Dầu argan phần lớn được bán dưới dạng viên nang bổ sung để uống. Ngoài ra, nó dễ dàng hấp thụ vào da. Vì vậy, bạn có thể sử dụng nó vào cả buổi tối và buổi sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang sử dụng dầu argan vào ban ngày, hãy để da thấm dầu hoàn toàn trước khi bạn trang điểm hoặc sử dụng các sản phẩm khác.

2. Giảm mụn

Nguyên nhân chính khiến da nổi mụn là do dầu nhờn tiết ra quá nhiều. Dầu argan được biết là có đặc tính điều tiết bã nhờn giúp kiểm soát mụn trứng cá. Đây là lý do tại sao hầu hết các loại kem kiểm soát mụn đều có dầu argan làm thành phần chính.

Ảnh minh họa: Internet

Dầu argan thúc đẩy tái tạo tế bào và điều chỉnh sản xuất bã nhờn, giúp kiểm soát mụn trứng cá. Dầu argan cũng dưỡng ẩm sâu cho làn da của bạn.

Dầu argan không chỉ làm giảm mụn mà còn làm mịn cấu trúc da của bạn. Sử dụng dầu argan ít nhất hai lần một tuần để đạt được kết quả tốt nhất.

3. Chống lại bệnh viêm da dị ứng

Viêm da dị ứng là một tình trạng da đáng lo ngại khiến da bạn ngứa và bong tróc. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dầu argan có khả năng điều trị các triệu chứng viêm da dị ứng. Vì dầu argan có vitamin E và các đặc tính chống viêm nên giúp chữa lành các vết ngứa, mẩn đỏ và kích ứng da. Một nghiên cứu về vitamin E trong da liễu chỉ ra rằng vitamin E được sử dụng để điều trị bệnh nhân viêm da.

4. Chất chống lão hóa

Ảnh minh họa: Internet

Dầu argan có đặc tính chống lão hóa. Nếu được sử dụng liên tục, nó có thể làm giảm nếp nhăn, vết chân chim và các đốm đồi mồi. Nó thúc đẩy tốc độ tái tạo da và tăng độ đàn hồi của da. Ngoài ra, tính chất dưỡng ẩm cao giúp làn da của bạn mềm mại và căng mọng hơn. Các chuyên gia cho rằng kết hợp sử dụng dầu argan dạng uống và bôi ngoài da có lợi để giảm các dấu hiệu lão hóa.

5. Kiểm soát cân bằng dầu

Da dầu không còn xa lạ với hầu hết các bạn. Rất nhiều người gặp phải tình trạng da quá nhờn, dẫn đến nhiều vấn đề về da. Rất may, dầu argan có khả năng giảm bã nhờn giúp kiểm soát lượng bã nhờn tiết ra. Bốn tuần áp dụng nó có thể duy trì sự cân bằng dầu trên da của bạn.

6. Ngăn ngừa các vết rạn da

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù rạn da rất phổ biến trong và sau khi mang thai, nhưng bất kỳ ai cũng có thể gặp phải tình trạng này vào bất kỳ thời điểm nào trong đời. Trong khi giảm hoặc tăng cân, mọi người sẽ bị rạn da ở nhiều nơi trên cơ thể. Đùi, bụng dưới và ngực là những bộ phận cơ thể thường bị ảnh hưởng. Một nghiên cứu sơ bộ cho thấy rằng kem chống rạn da dạng nước trong dầu có chứa dầu argan giúp tăng cường độ đàn hồi của da và giảm vết rạn da.

7. Chữa lành vết thương

Dầu argan là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và vitamin E. Đây là một sự kết hợp tuyệt vời khi điều trị vết thương và vết cắt. Uống bổ sung dầu argan thường xuyên có thể giúp bạn chữa lành vết thương nhanh hơn.

8. Điều trị nhiễm trùng da

Dầu này có các nguồn chống vi khuẩn và diệt nấm giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng da khác nhau. Đương nhiên, sử dụng nó cho da có thể bảo vệ da khỏi nhiều bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm.

9. Bảo vệ khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy dầu argan được sử dụng để điều trị tổn thương do ánh nắng mặt trời sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời kéo dài. Là người gốc Ma-rốc, loại dầu này được phụ nữ Ma-rốc rất ưa chuộng. Dữ liệu giai thoại cho thấy phụ nữ Ma-rốc sử dụng dầu argan để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời thường xuyên.

10. Điều trị một số tình trạng da

Đặc tính chữa lành rộng rãi khiến dầu argan trở thành một thành phần tuyệt vời cho nhiều tình trạng da. Ngoài ra, nó có đặc tính chống vi khuẩn và chống viêm. Nó có hiệu quả trong việc điều trị các triệu chứng của tình trạng da như bệnh vẩy nến và bệnh rosacea.

Dầu Argan nào tốt nhất cho da mặt?

Ảnh minh họa: Internet

Hãy sử dụng dầu argan ép lạnh nguyên chất khi sử dụng chăm sóc da. Dầu tự nhiên và hữu cơ là lựa chọn tốt nhất cho làn da của bạn. Tránh mua các sản phẩm có thêm chất bảo quản, nước hoa và hóa chất.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng dầu sẽ đắt tiền, vì phương pháp chiết xuất của nó là một phương pháp tốn nhiều công sức. Nếu bạn đang mua dầu với giá rất rẻ, bạn có thể cần phải xác minh tính xác thực của sản phẩm.

Tác dụng phụ của dầu argan

Hầu hết mọi người đều có thể dùng được dầu argan. Tuy nhiên, trong một số trường hợp rất hiếm, một số người đã phàn nàn về các tác dụng phụ nhẹ như kích ứng da và phát ban.

Những người bị dị ứng với các loại hạt có thể bị phản ứng dị ứng với dầu argan. Dầu argan có nguồn gốc lành mạnh nhưng nó vẫn có thể làm trầm trọng thêm các phản ứng dị ứng đối với những người bị dị ứng với quả hạch. Tiến hành một thử nghiệm nhỏ trên da trước để tránh những tác dụng phụ như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Uống bổ sung dầu argan có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa nhẹ và buồn nôn. Bạn cũng có thể bị đầy hơi, chán ăn, phát ban trên da và nổi mụn, vì vậy hãy chú ý nếu cơ thể kích ứng với dầu nhé.

Dầu argan đã được sử dụng để chăm sóc tóc và chăm sóc da từ bao đời nay. Nhưng đừng chỉ dựa vào dầu argan để điều trị các tình trạng da nghiêm trọng như bệnh vẩy nến hoặc bệnh rosacea. Bạn nên nói chuyện với bác sĩ da liễu để được điều trị thích hợp. Bạn có thể sử dụng dầu argan cùng với thuốc nếu bác sĩ chấp thuận.

Theo Skinkraft