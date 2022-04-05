Đây là những gì có thể gây ra chứng tăng sắc tố trên da của bạn

Làm đẹp 05/04/2022 20:16

Bạn đã từng phải vật lộn với tình trạng da không đều màu hoặc sạm màu trên khuôn mặt của mình chưa? Bạn có đang nuôi dưỡng làn da của mình bằng các loại kem và phương pháp điều trị không có kết quả? Điều này có thể là do bạn không biết nguyên nhân gây ra chứng tăng sắc tố da của mình. 

Đây là những gì có thể gây ra chứng tăng sắc tố trên da của bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể làm tất cả những gì có thể cho làn da của mình mà vẫn không thấy sự khác biệt nếu phương pháp điều trị hoặc sản phẩm không dựa trên nguyên nhân cụ thể. Da sạm màu do tăng sắc tố không đồng đều có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Tiến sĩ Niketa Sonavane, bác sĩ da liễu nổi tiếng và người sáng lập Ambrosia Aesthetic đã chia sẻ những lý do đằng sau sự đổi màu và sắc tố trên da.

Tăng săc tố là gì và Tại sao nó lại xảy ra?

"Các bác sĩ da liễu gọi các mảng da trở nên sẫm màu hơn các vùng da xung quanh là chứng tăng sắc tố. Khi da tạo ra nhiều melanin, sắc tố tạo nên màu sắc cho da, thì hiện tượng tăng sắc tố da xảy ra. Do đó, các đốm hoặc mảng da có thể sẫm màu hơn các vùng xung quanh. Các sắc tố có thể xuất hiện thành từng mảng nhỏ, lan rộng trên diện rộng hoặc ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể ", bác sĩ Sonavane giải thích. 

Đây là những gì có thể gây ra chứng tăng sắc tố trên da của bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Một số loại tăng sắc tố, chẳng hạn như nám và đốm nắng, có nhiều khả năng ảnh hưởng đến các vùng da tiếp xúc nhiều với ánh nắng, chẳng hạn như mặt, cánh tay và chân. Các loại tăng sắc tố khác phát triển do chấn thương hoặc viêm da, chẳng hạn như vết cắt, vết bỏng, mụn trứng cá hoặc bệnh lupus. Điều này có thể xảy ra ở bất cứ đâu trên cơ thể", cô nói thêm.

Nguyên nhân của chứng tăng sắc tố

Nám da

Đây là những gì có thể gây ra chứng tăng sắc tố trên da của bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

"Nám da còn được gọi là chloasma, nám được cho là do thay đổi nội tiết tố và có thể xuất hiện trong thời kỳ mang thai. Các vùng tăng sắc tố thường thấy ở má, môi trên, trán và mũi trong trường hợp này", bác sĩ Sonavane chia sẻ. Mang thai là khoảng thời gian cơ thể bạn trải qua những thay đổi về nội tiết tố, một số thay đổi có thể gây ra các tình huống xuất hiện bên ngoài như mụn trứng cá, rạn da và nám da.

Vết đốm đen

Đây là những gì có thể gây ra chứng tăng sắc tố trên da của bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không có yếu tố nào góp phần lớn vào sự đổi màu và sắc tố không đáng có hơn là ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời không chỉ làm bạn kiệt quệ về thể chất và tinh thần mà việc tiếp xúc với tia cực tím sẽ khiến làn da của bạn bị ảnh hưởng vĩnh viễn. 

Đây là những gì có thể gây ra chứng tăng sắc tố trên da của bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

"Vết đốm đen còn được gọi là đốm gan hoặc nốt sần mặt trời. Chúng là do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều theo thời gian. Nói chung, chúng xuất hiện dưới dạng đốm trên các khu vực tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như tay và mặt", tiến sĩ Sonavane giải thích. Bây giờ bạn đã biết tại sao lại chú trọng nhiều đến kem chống nắng là rất tốt rồi chứ?

Sau viêm

Đây là những gì có thể gây ra chứng tăng sắc tố trên da của bạn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Hãy dừng lại và nhìn lướt qua cơ thể, bạn có thể nhận thấy một số vết hoặc sắc tố gây ra do vết thương mà bạn có thể đã mắc phải trong gần đây hoặc thậm chí nhiều năm trước. Điều này là do chấn thương hoặc viêm da. Tiến sĩ Sonavane cho biết: Mụn trứng cá, chàm, nhọt và vết thương là những nguyên nhân phổ biến gây ra loại sắc tố này.

Sắc tố do thuốc gây ra

Đây là những gì có thể gây ra chứng tăng sắc tố trên da của bạn - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể nhận thấy sự phát triển đột ngột và bất thường của sắc tố da khi bạn đang bị bệnh hoặc đang theo một phương pháp điều trị được đề xuất. Điều này cũng có thể gây ra sự đổi màu da. 

Một số loại thuốc có thể gây tăng tiết tế bào biểu bì tạo hắc tố hoặc nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Tiến sĩ Sonavane xác nhận rằng thuốc tránh thai, retinoids, thuốc trị sốt rét, thuốc chống trầm cảm và thuốc điều trị ung thư đều có thể có khả năng gây tình trạng tăng sắc tố cho da.

Acanthosis Nigricans

Đây là những gì có thể gây ra chứng tăng sắc tố trên da của bạn - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Acanthosis nigricans là một tình trạng da gây ra sự đổi màu sẫm ở các nếp gấp và nếp nhăn trên cơ thể. Các nếp gấp dưới cánh tay, bẹn và nếp nhăn ở cổ là những vùng thường bị ảnh hưởng nhất. Acanthosis nigricans là một tình trạng da gây ra sự đổi màu sẫm, mịn như nhung ở các nếp gấp và nếp nhăn trên cơ thể. Bác sĩ Sonavane chia sẻ rằng vùng da bị ảnh hưởng cũng dày lên.

Theo Femina

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