Axit polyhydroxy (PHA) có tác dụng gì đối với làn da?

Có lẽ nhiều người đã bỏ qua một loại chất tẩy tế bào chết hóa học ít được biết đến - axit polyhydroxy ( PHA ). Axit polyhydroxy là một nhóm axit hydroxy tương đối mới có trọng lượng phân tử lớn hơn axit alpha hydroxy (AHA). Chúng là những hợp chất lớn hơn so với AHA và do đó không thâm nhập vào da nhiều như AHA.

Bạn có thể đã nghe nói về hai loại axit phổ biến là AHA và BHA thường được sử dụng trong các liệu pháp tẩy da chết hóa học và các sản phẩm như toner và serum. Nhưng AHA và BHA không phải là những hoạt chất duy nhất có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu cho làn da khô và xỉn màu.

Nếu bạn muốn biết thêm về PHA và sự khác biệt của chúng với các axit hydroxy khác thì hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu xem PHA có đáng để sử dụng hay không.

PHA là gì?

PHA là một loại axit hydroxy lớn có tác dụng tẩy da chết hóa học ở cấp độ bề mặt hơn so với các axit hydroxy khác, làm cho chúng trở thành một thành phần lý tưởng cho những người có làn da nhạy cảm hoặc da có thể không tương thích với AHA, BHA hoặc các chất tẩy tế bào chết khác.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng PHA có thể dung nạp được với làn da nhạy cảm, ngay cả da bị bệnh rosacea, bệnh chàm hay ngay cả sau các thủ thuật thẩm mỹ như laser. Trong các nghiên cứu so sánh trực tiếp lợi ích của PHA với AHA, PHA hoạt động ở mức độ chậm hơn và nhẹ hơn AHA mà không gây kích ứng nhiều cho da.

Ngoài đặc tính tẩy tế bào chết, PHA còn có khả năng giữ ẩm nhờ các nhóm hydroxyl hút nước, tăng cường chức năng giữ nước và có đặc tính chống oxy hóa.

PHA khác với AHA và BHA như thế nào?

Nói một cách đơn giản, các phân tử trong PHA lớn hơn các phân tử trong AHA và BHA. PHA có các nhóm hydroxy bổ sung so với AHA và BHA và PHA không xâm nhập vào da sâu như AHA và BHA nên ít gây kích ứng hơn.

Có những loại PHA nào?

PHA có thể được xem là một loại axit giống AHA nhưng có nồng độ thấp hơn. Để làm quen với PHA, bạn có thể thử qua 3 loại PHA phổ biến nhất có trên các nhãn thành phần sản phẩm.

Gluconolactone là một dạng PHA phổ biến nhất có tác dụng dưỡng ẩm nhẹ nhàng và tẩy tế bào chết, đồng thời góp phần bảo vệ da trước tia UV. Không dễ góp phần làm cho da dễ bị cháy nắng như AHA, loại PHA đặc biệt này rất an toàn và ổn định. Những loại PHA khác mà bạn có thể tham khảo bao gồm axit galactose và lactobionic.

Loại da nào phù hợp với PHA?

Tất cả các loại da đều có thể an toàn sử dụng PHA mà không lo bị kích ứng quá mức.Ngay cả những người có làn da nhạy cảm về mặt lâm sàng như bệnh trứng cá đỏ, bệnh chàm hay bệnh dày sừng pilaris (gây ra các mảng sần sùi và các vết sưng nhỏ giống như mụn trứng cá trên da) vẫn có thể dung nạp PHA để làn da mịn màng hơn.

Nên tẩy tế bào chết với PHA bao lâu một lần?

PHA đủ nhẹ nhàng để sử dụng hàng ngày, tuy nhiên chỉ nên sử dụng ở mức độ vừa phải, tránh sử dụng quá nhiều liều lượng PHA trên da cùng một lúc. PHA thường được bào chế dưới dạng huyết thanh, vì chúng cũng có đặc tính giữ ẩm tuyệt vời. Nếu bạn sử dụng quá ít, bạn có thể không nhận thấy kết quả nhanh chóng, nhưng sử dụng quá nhiều sẽ dễ dẫn đến kích ứng da.

Những thành phần nào không nên kết hợp với PHA?

PHA khá nhẹ nhàng nhưng vẫn mang lại hiệu quả và động tốt với AHA và BHA. Nếu bạn không bị chàm, bệnh rosacea hoặc tình trạng viêm da khác, thì bạn có thể sử dụng một sản phẩm kết hợp cả 3 loại axit hydroxy hoặc lựa chọn cặp đôi PHA - retinoid. PHA cũng an toàn khi sử dụng với các chất làm sáng da khác.

Theo Women's Health