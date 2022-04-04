5 mẹo nhỏ giúp giữ làn da đôi tay thêm mịn màng, khỏe mạnh

Thời tiết và môi trường cũng là những yếu tố khiến da tay xấu đi. Ngay cả những thay đổi nhiệt độ nhỏ, chẳng hạn như đi ra ngoài từ nhà có điều hòa nhiệt độ ra vỉa hè đầy nắng, cũng tác động đến làn da của bạn.

Để chăm sóc da tay tốt hơn, bạn nên giảm bớt tiếp xúc với các thành phần và hóa chất như xà phòng có chất tẩy rửa mạnh, nước rửa tay và các chất khử trùng khác. Khi da tay tiếp xúc nhiều với những loại hợp chất này, da sẽ dễ bị khô và nhăn nheo, mất độ đàn hồi vốn có.

Các lựa chọn về lối sống bao gồm thực phẩm cũng như thói quen cá nhân như ngủ, sử dụng rượu, hút thuốc, giảm hoặc tăng cân và mức độ căng thẳng cũng là những yếu tố có ảnh hưởng ít nhiều tới làn da. Quy trình chăm sóc da tay dưới đây sẽ lưu ý cho bạn một vài mẹo nhỏ để chăm sóc da tay mềm mại và trẻ khỏe hơn.

Rửa tay là một trong những phần quan trọng nhất trong quy trình chăm sóc da. Tùy thuộc vào thói quen hàng ngày mà bàn tay của bạn có thể tiếp xúc với phấn, bụi bẩn và dầu mỡ, tất cả đều có thể gây kích ứng hoặc khô da tay. Điều đầu tiên bạn cần biết là chỉ nên sử dụng xà phòng nhẹ hoặc nước rửa tay dưỡng ẩm để tránh làm khô da tay.

Đối với nước, sử dụng lạnh hoặc âm ấm, không nóng. Nước nóng làm khô da nhanh hơn mà không hiệu quả hơn nước ấm. Tương tự, tránh xa nắng nóng kéo dài. Thay vì sử dụng máy sấy tay để làm khô tay, hãy lắc tay khô và nhẹ nhàng vỗ nhẹ bằng khăn mềm.

Ở trong mùa dịch COVID-19, chúng ta thường xuyên khử khuẩn tay nhiều hơn bao giờ hết. Chất khử trùng chứa cồn sẽ làm khô da tay, vì vậy bạn phải dưỡng ẩm cho tay sau khi thoa. Khi sử dụng nước rửa tay, tốt nhất nên đợi cho đến khi tay khô hoàn toàn trước khi làm ẩm vì gel chứa cồn có thể làm giảm chất lượng dưỡng ẩm. Nếu bạn thường xuyên sử dụng nước rửa tay, hãy thử dùng kem rửa tay để bảo vệ bạn khỏi vi trùng và khô tay.

Làm thế nào để cải thiện da tay

Bàn tay là một trong những vùng da tiếp xúc nhiều nhất khi sinh hoạt và làm việc hàng ngày, vì vậy da tay có xu hướng bong tróc tế bào da nhanh hơn và thường xuyên hơn. Dưỡng ẩm thường xuyên sẽ giúp da giữ được kết cấu mềm mại tự nhiên.

Thời điểm tốt nhất để sử dụng kem dưỡng ẩm là sau khi tắm, tẩy tế bào chết, rửa bát và trước khi đi ngủ. Đối với những người có bàn tay khô, tốt nhất là bạn nên dưỡng ẩm mỗi khi rửa tay. Để kem dưỡng ẩm da tay gần bồn rửa tay để dưỡng ẩm da tay dễ dàng hơn.

Để dưỡng ẩm cho tay qua đêm, hãy thoa kem dưỡng da hoặc kem dưỡng ẩm lên tay và đeo găng tay cotton qua đêm để giữ độ ẩm trong vài giờ.

Tẩy da chết cho tay nhẹ nhàng để loại bỏ làn da xỉn màu, khô ráp

Tẩy da chết là quá trình loại bỏ các tế bào da chết để lộ ra các tế bào da tươi mới bên dưới. Sử dụng phương pháp tẩy da chết phù hợp nhất với loại da của bạn. Tốt nhất bạn nên tẩy da chết cho tay hai lần một tuần, vì tẩy da chết thường xuyên có thể gây kích ứng da và bào mòn sớm các tế bào da vốn đang khỏe mạnh. Nếu bạn có làn da nhạy cảm hoặc có vết cắt hở trên tay, hãy tránh tẩy da chết để không gây kích ứng.

Kem chống nắng bảo vệ đôi tay của bạn khỏi lão hóa sớm

Một phần thường bị bỏ quên của thói quen chăm sóc da tay là kem chống nắng. Kem chống nắng là bước quan trọng trong việc bảo vệ làn da của bạn khỏi bị cháy nắng và lão hóa sớm. Khi thoa kem chống nắng cho da tay, hãy thoa kem dưỡng ẩm trước rồi mới thoa kem chống nắng. Nếu bạn ở ngoài cả ngày, hãy nhớ thoa lại kem chống nắng khoảng 90 phút một lần và sau khi bạn rửa tay.

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Giữ cho đôi tay của bạn được bảo vệ

Để tránh tiếp xúc lâu với các vật dụng tẩy rửa, hãy sử dụng găng tay khi rửa bát, giặt giũ hoặc các công việc gia đình khác. Vào mùa đông, hãy che tay để da không bị khô. Độ ẩm thấp và nhiệt độ lạnh sẽ khiến độ ẩm trong không khí ít hơn, có thể dẫn đến khô và nứt tay.

Theo Jergens Skin Care