Sữa có bất kỳ lợi ích nào cho da mặt của bạn khi thoa trực tiếp không?

Nếu bạn là một trong số 65% người nhạy cảm với đường lactose trong sữa, việc thoa sữa lên mặt có thể gây phát ban hoặc các phản ứng khác. Bài viết này sẽ xem xét liệu sữa có thể giúp ích cho làn da của bạn hay không.

Mặc dù có hàng tá công thức nấu ăn tự làm trực tuyến khuyên dùng kết hợp với sữa bò , từ mặt nạ đến sữa tắm, nhưng có rất ít bằng chứng lâm sàng cho thấy sữa có lợi cho làn da của bạn. Mặc dù điều đó có thể thay đổi trong những năm tới khi các nhà nghiên cứu điều tra, nhưng bạn có thể muốn dừng việc đắp sữa lên da - vì nhiều lý do.

Sữa có thể làm sạch da mặt của bạn không?

Sữa bò có chứa axit lactic, một thành phần axit alpha hydroxy (AHA) có trong nhiều sản phẩm chăm sóc da thời nay. Axit lactic đặc biệt phổ biến trong sữa rửa mặt chống lão hóa và các nghiên cứu cho thấy nó giúp loại bỏ các tế bào da chết và kích thích sự phát triển của tế bào mới.

Nhưng chỉ riêng axit lactic không phải là lý do chính đáng để sử dụng sữa làm chất tẩy rửa cho da mặt. Không có bằng chứng lâm sàng nào cho thấy sữa có thể làm sạch da mặt của bạn tốt hơn sữa rửa mặt.

Mặt nạ từ sữa có đem lại lợi ích cho làn da?

Kết cấu dạng kem của sữa và tính axit nhẹ nhàng khiến một số người tin rằng sữa là một thành phần tuyệt vời để đắp mặt nạ. Tốt nhất bạn nên sử dụng một trong những sản phẩm phụ lên men của sữa, như sữa chua hoặc kem chua, làm nguyên liệu nền cho mặt nạ tự làm tại nhà.

Một đánh giá của các nghiên cứu gợi ý rằng việc sử dụng sữa lên men trên khuôn mặt của bạn có thể có lợi cho làn da, nhưng cần có nhiều nghiên cứu hơn để khẳng định điều này. Hiện tại không có nghiên cứu nào cho thấy sữa bò là một thành phần đặc biệt hiệu quả trong việc đắp mặt nạ.

Thoa sữa có thể làm sáng da mặt của bạn không?

Một số người tin rằng thoa sữa lên da có thể làm da sáng hơn. Nhiều phương pháp điều trị làm sáng da chỉ mang tính truyền miệng và đôi khi có thể gây hại khi sử dụng lâu dài.

Axit lactic có nguồn gốc từ sữa là thành phần có trong nhiều liệu pháp làm sáng da và kem trị vết thâm. Nhưng không có bằng chứng lâm sàng nào cho thấy sữa hoặc axit lactic giúp da bạn sáng hơn.

Sữa có dưỡng ẩm cho da không?

Sữa không phải là chất làm mềm, có nghĩa là nó không giữ ẩm trên da của bạn. Sử dụng các thành phần dưỡng ẩm đã được chứng minh lâm sàng, chẳng hạn như tinh dầu, sẽ tốt hơn trong việc làm cho da bạn bớt khô hơn.

Sữa có giúp tẩy da chết không?

Mức độ axit tự nhiên và hàm lượng axit lactic của sữa làm cho nó trở thành một thành phần tẩy tế bào chết phổ biến. Có những nghiên cứu chỉ ra rằng axit lactic đậm đặc có thể thay đổi tế bào đồng thời loại bỏ tế bào chết trên da. Tuy nhiên, không có nghiên cứu lâm sàng trực tiếp nào cho thấy sử dụng sữa để tẩy da chết tốt hơn sử dụng các thành phần tẩy tế bào chết đã được chứng minh khác.

Sữa có chữa cháy nắng hoặc viêm da không?

Chườm sữa mát bằng khăn mặt có thể giúp hút nhiệt ra khỏi các lớp da sau khi phơi nắng lâu. Một số người thề bởi điều này. Nhưng không có nghiên cứu lâm sàng nào chứng minh việc sử dụng sữa như một phương pháp điều trị chứng viêm hoặc cháy nắng. Tuy nhiên, miễn là bạn không bị nhạy cảm với sữa, việc thử phương pháp này có thể sẽ không có hại gì.

Sử dụng sữa đóng hộp còn hạn sử dụng hoặc sữa mát từ tủ lạnh để chườm mát có thể làm dịu các triệu chứng của bạn. Tất nhiên, đặt cược tốt nhất của bạn là luôn bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời bằng cách sử dụng kem chống nắng.

Sữa tươi có bất kỳ lợi ích sức khỏe nào không?

Sữa tươi nguyên là sữa chưa qua quá trình thanh trùng. Điều đó có nghĩa là nó có thêm vi khuẩn trong đó, làm thay đổi khả năng dinh dưỡng. Sử dụng sữa tươi trên mặt có lẽ không phải là ý kiến ​​hay nếu bạn dễ bị mụn do vi khuẩn vì sữa tươi sẽ làm cho vi khuẩn bám trên da.

Tác dụng phụ của việc sử dụng sữa trên khuôn mặt của bạn

Sử dụng sữa trên mặt của bạn có thể có tác dụng phụ. Ít nhất 65% dân số thế giới nhạy cảm với sữa. Tiêu thụ sữa có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa và tác dụng phụ trên da, đồng thời sử dụng sữa trên mặt có thể dẫn đến phát ban, ngứa, viêm và mẩn đỏ.

Một số người cũng có thể bị dị ứng với sữa và việc tiêu thụ sữa có liên quan đến việc nổi mụn trứng cá, vì vậy bạn có thể muốn tránh sử dụng sữa trên mặt.

Lợi ích sức khỏe của sữa đã được chứng minh

Có những lợi ích sức khỏe đã được chứng minh đối với sữa - nếu bạn uống nó. Sữa:

Làm cho xương của bạn chắc khỏe hơn

Chứa nhiều canxi

Là một nguồn protein tuyệt vời

Giúp ngăn ngừa tăng cân

Có thể giúp giảm huyết áp của bạn

Thường có chứa vitamin D, có thể giúp cải thiện tâm trạng của bạn

Lời kết

Bôi sữa lên mặt chưa chắc là một phương pháp chăm sóc da mặt tốt nhất. Trừ khi bạn bị dị ứng hoặc nhạy cảm với sữa, việc sử dụng sữa từ sữa trên mặt sẽ không gây hại gì.

Theo Healthline