Trị thâm sau mụn thường là 'cuộc chiến' dai dẳng và bạn cần biết 10 mẹo này để trở thành người chiến thắng trong hành trình làm đẹp

Có rất nhiều sản phẩm tuyên bố giảm vết thâm nhưng làm thế nào bạn có thể biết sản phẩm nào sẽ hiệu quả? Dưới đây là 10 cách làm thế nào để loại bỏ các đốm đen do mụn gây ra vừa an toàn vừa hữu hiệu. Từ các sản phẩm mỹ phẩm đến các phương pháp điều trị và thậm chí cả các nguyên liệu tự nhiên, bạn sẽ được gợi ý tất cả các giải pháp để làm mờ dần các vết thâm do mụn một cách hiệu quả.

Sau khi sử dụng các sản phẩm có công thức vitamin C, bạn sẽ nhận thấy các đốm đen mờ đi đáng kể và làn da tươi sáng hơn. Thành phần này cũng hoàn hảo để điều trị mụn trứng cá, giúp cải thiện làn da dễ bị mụn trứng cá.

Vitamin C có hiệu quả cao trong việc làm mờ vết thâm. Nó xuất hiện tự nhiên trong nhiều loại trái cây họ cam quýt và là một thành phần phổ biến cho nhiều loại mỹ phẩm. Lý do Vitamin C được ca ngợi vì nó là một chất làm giảm sắc tố da tuyệt vời.

Lời khuyên: Hãy chọn một loại serum vitamin C tốt và thoa nó mỗi ngày sau khi làm sạch da.

Dùng thử Retinol để giảm đốm đen

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Retinol là một trong những thành phần tốt nhất để làm mờ vết thâm. Nó đã được biết đến để biến đổi cấu trúc da và phục hồi bất kỳ tổn thương nào mà da phải trải qua khi sử dụng thường xuyên. Retinol thâm nhập sâu vào các lớp của da để điều trị các đốm đen thậm chí còn chưa nhìn thấy được. Lỗ chân lông của bạn cũng sẽ trông "tinh tế" hơn và mụn sẽ được kiểm soát sau khi sử dụng kem hoặc huyết thanh retinol trong quy trình chăm sóc da của bạn.

Mẹo: Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu để có loại kem retinoid phù hợp với loại da của bạn.

Sữa bơ giúp làm mờ vết thâm mụn

Sữa bơ rất giàu axit lactic và do đó rất tốt để tẩy tế bào da chết nhẹ nhàng và làm sáng da để làm mờ vết thâm. Nó cũng sẽ giúp duy trì mức độ pH trên da của bạn.

Mẹo: Dùng bông gòn thoa sữa bơ tươi lên mặt. Để nó trong 20 phút và sau đó rửa sạch.

Nước chanh rất tốt để loại bỏ vết thâm

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Là một loại trái cây họ cam quýt, chanh có hàm lượng vitamin C cao. Nó cũng là một thành phần nổi tiếng trong các phương pháp tự làm tại nhà để điều trị da xỉn màu và giảm sắc tố cực hiệu quả. Đắp một mặt nạ với nước cốt chanh sẽ có lợi cho những ai có làn da nhờn dễ bị mụn trứng cá và nó sẽ làm mờ vết thâm nhanh chóng.

Mẹo: Làm mặt nạ với một thìa mật ong và một thìa nước cốt chanh. Giữ nguyên trong 15 phút và sau đó rửa sạch.

Miếng dán mụn là một biện pháp khắc phục tốt cho các vết thâm và sẹo

Nhiều bạn nên biết về những lợi ích tuyệt vời của miếng dán trị mụn. Những sản phẩm chăm sóc da này về cơ bản là những miếng băng hydrocolloid nhỏ, trong mờ và có thể được dán lên da của bạn và để lại cả ngày. Những thứ này sẽ làm khô mụn và nhẹ nhàng bật mụn ra mà không để lại bất kỳ dấu vết thâm nào. Ngay cả khi mụn đã vỡ, bạn có thể dán lên những miếng dán này và yên tâm rằng vết mụn sẽ biến mất mà không để lại dấu vết.

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Mẹo: Những miếng dán mụn này sẽ vẫn còn ngay cả khi bạn đi tắm. Nó sẽ bảo vệ mụn của bạn khỏi bất kỳ ô nhiễm nào và làm cho mụn biến mất chỉ sau một đêm.

Kem chống nắng phổ rộng luôn hữu ích trong việc ngăn chặn các đốm đen

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Tất cả những nỗ lực của bạn trong việc làm mờ vết thâm sẽ trở nên lãng phí nếu bạn không sử dụng kem hoặc gel có SPF tốt. Các đốm đen trở nên nổi bật hơn khi tiếp xúc với tia UV và thậm chí cả tia hồng ngoại. Do đó, hãy luôn thoa kem chống nắng cho dù bạn ở trong nhà hay ngoài trời.

Mẹo: Chọn kem chống nắng dạng gel nhẹ, có khả năng bảo vệ tia hồng ngoại cũng như chống tia UVA và UVB.

Axit salicylic là chất chống lại sẹo mụn và vết thâm mà bạn cần

Thành phần này là một trong những chất chống lại mụn trứng cá nổi tiếng nhất hiện có và nó thậm chí còn hoạt động đối với các vấn đề về da sau mụn trứng cá như đốm đen. Axit salicylic là một chất tẩy tế bào chết sẽ loại bỏ vi khuẩn gây mụn và thậm chí làm bong các vết thâm cùng với các tế bào da chết khác.

Mẹo: Sử dụng chất tẩy rửa mặt chứa axit salicylic và sau đó điều trị tại chỗ với thành phần này để có kết quả tốt nhất.

Thử phương pháp lột da bằng hóa chất được bác sĩ phê duyệt để điều trị mụn nhọt

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Nên thực hiện lột da bằng hóa chất bởi các chuyên gia trong thẩm mỹ viện. Về cơ bản, chúng là các axit tại chỗ được bôi lên da để loại bỏ các lớp da bị tổn thương phía trên để lộ ra làn da tươi trẻ, không tì vết . Nó có hiệu quả cao trong việc điều trị các vết thâm và bạn sẽ thấy kết quả ngay lập tức.

Mẹo: Luôn hỏi ý kiến ​​chuyên gia khi bạn muốn áp dụng phương pháp lột da bằng hóa chất. Họ sẽ có thể giới thiệu phương pháp lý tưởng cho loại da và sức đề kháng của bạn.

Phương pháp điều trị tái tạo bề mặt bằng laser nhằm vào các đốm đen và sẹo

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Phương pháp điều trị tái tạo bề mặt bằng Laser thực sự không đau và không xâm lấn. Các phương pháp điều trị này có thể nhắm mục tiêu cụ thể đến các đốm đen ở lớp sâu của da và đưa chúng lên bề mặt. Sau đó, lột da bằng hóa chất có thể được sử dụng để loại bỏ các vết thâm.

Mẹo: Phương pháp điều trị này không chỉ có thể điều trị các đốm đen ở ít nhất bốn vị trí mà còn có thể làm giảm lông mặt quá nhiều.

Phương pháp Microdermabrasion giúp loại bỏ các đốm đen

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Microdermabrasion là một phương pháp điều trị tại thẩm mỹ viện, trong đó các chất tẩy tế bào chết dạng hạt nhỏ được thổi lên da để loại bỏ tế bào da chết và các vết thâm do mụn để lại làn da mịn màng, đều màu.

Quy trình của thủ thuật này bao gồm việc sử dụng một dụng cụ đặc biệt có bề mặt mài mòn để nhẹ nhàng loại bỏ lớp dày bên ngoài da và để làm trẻ hóa da của bạn. Sau đó, một kỹ thuật mài da siêu nhỏ khác sẽ được thực hiện để phun các hạt oxit nhôm hoặc natri bicacbonat mịn bằng chân không hoặc lực hút để đưa làn da của bạn về với mức giống bề mặt da đã mài mòn.

Một số phương pháp điều trị mài da vi điểm bao gồm một thiết bị tẩy tế bào chết có đầu đính kim cương chạy trên da của bạn để loại bỏ các đốm đen và các khuyết điểm khác.

Mẹo: Hãy chắc chắn rằng chuyên viên thẩm mỹ viện đã kiểm tra da toàn diện trước khi đề xuất phương pháp điều trị này cho bạn.

Theo Femina