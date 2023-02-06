Được bà xã chúc mừng sinh nhật ngọt lịm, Trấn Thành tranh thủ 'nịnh' vợ cực khéo khiến cư dân mạng không khỏi thích thú

Trên trang cá nhân, Hari Won vừa đăng tải dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật cực ngọt dành cho ông xã Trấn Thành.
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Trên trang cá nhân, Hari Won vừa đăng tải dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật cực ngọt dành cho Trấn Thành: "Chúc mừng sinh nhật anh nhé! Hôm nay sinh nhật thiệt sự là quá ấm cúng....". Kèm theo, nữ ca sĩ chia sẻ ảnh hai vợ chồng kề vai áp má vô cùng tình tứ.
Ngay lập tức, phía dưới phần bình luận, Trấn Thành gửi lời yêu thương cực ngọt ngào đến vợ: “Thương vợ nhất trên đời!”, khiến nhiều dân mạng ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cảm ơn nhưng vẫn không quên nịnh vợ đúng là ông chồng quốc dân xứng đáng 100 điểm.
Trên Fanpage Trấn Thành đã treo status chúc mừng sinh nhật chính mình. Phía dưới phần bình luận, dàn sao Việt như: Đàm Vĩnh Hưng, Minh Tuyết, Lê Giang, Việt Anh... đã gửi lời chúc đến nam danh hài.
Trước đó, vào tối 5/2, dàn nghệ sĩ thân thiết với Trấn Thành như NSND Ngọc Giàu, nghệ sĩ Việt Anh, Anh Đức, Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như, Sam, Quốc Khánh, Ali Hoàng Dương... hội tụ mừng sinh nhật danh hài.
Ở tuổi 36, Trấn Thành có mái ấm viên mãn bên Hari Won. Những năm gần đây, Trấn Thành cũng liên tục đạt được thành công vang dội trong nhiều lĩnh vực. Bộ phim điện ảnh vừa ra mắt của nam diễn viên cũng đã vượt mốc doanh thu 350 tỷ đồng.