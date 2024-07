Đời tư kín tiếng của siêu mẫu Lê Thúy: Chi tiền thụ tinh ống nghiệm nhưng vẫn chưa có con sau gần 10 năm

So với các chân dài nổi tiếng cùng thời có nhiều tham vọng với nghề, Lê Thúy chọn hướng đi an toàn. Vài năm sau khi có tên tuổi, cô kết hôn với doanh nhân Việt kiều Đỗ An. Ít ai biết, người se duyên cho vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An là ca sĩ Mai Tiến Dũng và Tóc Tiên.