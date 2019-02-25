Doanh nhân Anh Thơ nhận ra chân lý từ vụ ly hôn nghìn tỷ: 'Ai cũng mạnh miệng tiền bạc, quyền lực không là gì?'

Hậu trường 25/02/2019 17:10

Bà xã Bình Minh cho rằng ai cũng có thể mạnh miệng nói không cần tiền và quyền nhưng cứ dây vào sẽ lộ ra bản chất.

Ồn ào từ vụ ly hôn nghìn tỷ giữa vợ chồng "Vua cà phê" Trung Nguyên khiến nhiều người phải dừng lại để suy nghĩ về mối quan hệ vợ chồng trong xã hội hiện đại. Điển hình là những người phụ nữ thành đạt, có tiếng nói trên thương trường.

Mới đây, bà xã Bình Minh là doanh nhân Anh Thơ cũng bày tỏ quan điểm cá nhân về vụ việc gây xôn xao suốt mấy ngày qua. Cụ thể, chị Anh Thơ cho biết bản thân đã ngộ ra nhiều điều sau thời gian chứng kiến các cặp vợ chồng tranh giành quyền lực và tiền bạc.

"Thanh xuân cũng như mây trời, rồi cũng sẽ trôi đi, chầm chậm hay cái vèo mất hút là nằm ở cái cách ta quyết định sẽ sống cuộc đời duy nhất của mình như thế nào. Sống không ai có thể tránh được những sai sót, những bồng bột, nông nổi, nhưng quan trọng là khi nhận ra mình sai, mình biết cách khắc phục hay không, có chịu thay đổi không, hay cứ mãi bám víu vào một cái lối mòn suy nghĩ và hành động?

Cuối tuần rảnh rỗi đọc báo và lướt mạng thấy bị cuốn vô câu chuyện kinh khủng. Không phải do 8, mà học được nhiều điều hay ho phết á, từ kiến thức kinh tế đến đời, chiêu trò gì có đủ. Bởi, ai cũng mạnh miệng tiền bạc và quyền lực không là gì hết, nhưng cứ thử dây vào xem sẽ lộ hết", doanh nhân Anh Thơ bày tỏ.

Doanh nhân Anh Thơ nhận ra chân lý từ vụ ly hôn nghìn tỷ: 'Ai cũng mạnh miệng tiền bạc, quyền lực không là gì?' - Ảnh 1
Doanh nhân Anh Thơ ngẫm ra nhiều điều quý giá từ vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng 'Vua cà phê' Trung Nguyên - Ảnh: Internet
Doanh nhân Anh Thơ nhận ra chân lý từ vụ ly hôn nghìn tỷ: 'Ai cũng mạnh miệng tiền bạc, quyền lực không là gì?' - Ảnh 2
Những tranh cãi không hồi kết giữa ông Vũ và bà Thảo khiến nhiều người thấy đau lòng - Ảnh: Internet
Doanh nhân Anh Thơ nhận ra chân lý từ vụ ly hôn nghìn tỷ: 'Ai cũng mạnh miệng tiền bạc, quyền lực không là gì?' - Ảnh 3
Sau tất cả, những gì mà người trong cuộc phải đối diện là nỗi đau không dứt - Ảnh: Internet

Trước đó, bà xã Bình Minh cũng tỏ ra vô cùng bức xúc khi vị thẩm phán đưa lời khuyên cho bà Thảo rằng nên lui về nhà chăm con để chồng chinh chiến thương trường. Với tư cách là một nữ doanh nhân, Anh Thơ cho rằng quan điểm này quá lạc hậu.

"Không nói chuyện ai đúng sai ở đây vì mình không trong cuộc không có hiểu thấu đáo hết ngọn ngành nên không dám nói gì. Chỉ bình luận mỗi sự việc thẩm phán mà khuyên 'giờ chị rút lui về nhà chăm sóc chồng con, không tham gia kinh doanh nữa', chắc tui đập cái bẹp rồi nguẩy... đi thẳng một nước quá. May là tui không kinh doanh, chỉ đi làm thôi mà nghe còn chói tai. Thời đại này là thời đại nào rồi trời, đi ngược với văn minh nhân loại á?", bà xã Bình Minh bức xúc.

Bà xã Bình Minh bức xúc khi bà Thảo được khuyên nên lui về nhà nuôi con, sống như bà hoàng

Bà xã Bình Minh bức xúc khi bà Thảo được khuyên nên lui về nhà nuôi con, sống như bà hoàng

Bà xã Bình Minh cho rằng một doanh nhân giỏi giang như bà Thảo nếu phải lui về nuôi con là một điều hết sức "cổ hủ".

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