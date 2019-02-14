Anh Thơ rớt nước mắt với sự 'quá đáng' của Bình Minh trong ngày Valentine

Anh Thơ vô cùng bất ngờ và "cười ra nước mắt" khi gạ chồng tặng quà Valentine nhưng nhận được kết quả khó tin.

Tối 13/2, Anh Thơ đã đăng tải lên trang cá nhân những bức ảnh hẹn hò cùng ông xã Bình Minh. Nữ doanh nhân hài hước cho biết phải gài độ mãi mới dụ được chồng dắt đi ăn sớm trước ngày Valentine. Tuy nhiên, thay vì tặng vợ hoa hồng đỏ hay socola như thường lệ thì MC Chung Sức lại gọi một đĩa ốc hương nhưng dặn nhà bếp chỉ làm đúng hai con. Biết rõ đây là món khoái khẩu của Anh Thơ nhưng Bình Minh quy định mỗi người chỉ ăn một con cho đủ đôi đủ cặp. Sự kỳ lạ của ông xã trong cách tặng quà khiến Anh Thơ ngơ ngác, phải lên mạng hỏi mọi người xem Bình Minh như thế có "quá đáng" lắm không?

"Gài độ tặng quà Valentine sớm, cô gái được dắt đi ăn đúng 2 con ốc cho có cặp có đôi. Cả nhà thấy có quá đáng lắm không?", Anh Thơ tâm sự với bạn bè. Anh Thơ được Bình Minh dắt đi ăn mừng Valentine sớm - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, Bình Minh chỉ gọi đúng hai con ốc hương để ăn cho có đôi có cặp - Ảnh: FBNV Dưới bài viết của Anh Thơ, rất đông cư dân mạng đã để lại bình luận chúc mừng ngày lễ tình nhân đến hai vợ chồng. Tuy nhiên, thay vì an ủi bà xã Bình Minh thì đa phần mọi người đều tỏ ra thích thú trước món quà độc đáo này.

Tuy chỉ là hai con ốc nhưng Bình Minh đã có lòng đưa vợ đi ăn và nhớ đến ngày lễ tình yêu. Đây cũng được xem là một hành động lãng mạn mà không phải người chồng nào cũng làm được sau nhiều năm hôn nhân. Những hình ảnh hạnh phúc của gia đình Bình Minh - Anh Thơ trong dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: FBNV Sau hơn 10 năm bên nhau, Anh Thơ và Bình Minh đã sinh được hai cô con gái xinh xắn. Suốt quãng thời gian qua, cặp vợ chồng cũng đối mặt không ít sóng gió từ những scandal trong sự nghiệp của Bình Minh. Tuy nhiên, chính sự khéo léo của Anh Thơ đã khiến mọi chuyện được giải quyết êm đẹp như chưa từng xảy ra với gia đình nhỏ. Trên trang cá nhân, việc Anh Thơ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc chính là minh chứng cho điều đó.

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