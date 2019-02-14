Anh Thơ rớt nước mắt với sự 'quá đáng' của Bình Minh trong ngày Valentine

Hậu trường 14/02/2019 14:05

Anh Thơ vô cùng bất ngờ và "cười ra nước mắt" khi gạ chồng tặng quà Valentine nhưng nhận được kết quả khó tin.

Tối 13/2, Anh Thơ đã đăng tải lên trang cá nhân những bức ảnh hẹn hò cùng ông xã Bình Minh. Nữ doanh nhân hài hước cho biết phải gài độ mãi mới dụ được chồng dắt đi ăn sớm trước ngày Valentine. Tuy nhiên, thay vì tặng vợ hoa hồng đỏ hay socola như thường lệ thì MC Chung Sức lại gọi một đĩa ốc hương nhưng dặn nhà bếp chỉ làm đúng hai con.

Biết rõ đây là món khoái khẩu của Anh Thơ nhưng Bình Minh quy định mỗi người chỉ ăn một con cho đủ đôi đủ cặp. Sự kỳ lạ của ông xã trong cách tặng quà khiến Anh Thơ ngơ ngác, phải lên mạng hỏi mọi người xem Bình Minh như thế có "quá đáng" lắm không?

"Gài độ tặng quà Valentine sớm, cô gái được dắt đi ăn đúng 2 con ốc cho có cặp có đôi. Cả nhà thấy có quá đáng lắm không?", Anh Thơ tâm sự với bạn bè.

Anh Thơ rớt nước mắt với sự 'quá đáng' của Bình Minh trong ngày Valentine - Ảnh 1
Anh Thơ được Bình Minh dắt đi ăn mừng Valentine sớm - Ảnh: FBNV
Anh Thơ rớt nước mắt với sự 'quá đáng' của Bình Minh trong ngày Valentine - Ảnh 2
Tuy nhiên, Bình Minh chỉ gọi đúng hai con ốc hương để ăn cho có đôi có cặp - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết của Anh Thơ, rất đông cư dân mạng đã để lại bình luận chúc mừng ngày lễ tình nhân đến hai vợ chồng. Tuy nhiên, thay vì an ủi bà xã Bình Minh thì đa phần mọi người đều tỏ ra thích thú trước món quà độc đáo này.

Tuy chỉ là hai con ốc nhưng Bình Minh đã có lòng đưa vợ đi ăn và nhớ đến ngày lễ tình yêu. Đây cũng được xem là một hành động lãng mạn mà không phải người chồng nào cũng làm được sau nhiều năm hôn nhân.

Anh Thơ rớt nước mắt với sự 'quá đáng' của Bình Minh trong ngày Valentine - Ảnh 3
Anh Thơ rớt nước mắt với sự 'quá đáng' của Bình Minh trong ngày Valentine - Ảnh 4
Những hình ảnh hạnh phúc của gia đình Bình Minh - Anh Thơ trong dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: FBNV

Sau hơn 10 năm bên nhau, Anh Thơ và Bình Minh đã sinh được hai cô con gái xinh xắn. Suốt quãng thời gian qua, cặp vợ chồng cũng đối mặt không ít sóng gió từ những scandal trong sự nghiệp của Bình Minh.

Tuy nhiên, chính sự khéo léo của Anh Thơ đã khiến mọi chuyện được giải quyết êm đẹp như chưa từng xảy ra với gia đình nhỏ. Trên trang cá nhân, việc Anh Thơ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc chính là minh chứng cho điều đó.

Bản lĩnh tới tầm 'thượng thừa' như vợ Bình Minh: Ứng xử với người lừa đảo, trở mặt ai cũng phải nể

Bản lĩnh tới tầm 'thượng thừa' như vợ Bình Minh: Ứng xử với người lừa đảo, trở mặt ai cũng phải nể

Nếu như người thường, khi bị lừa đảo, trở mặt sẽ 'xù lông' hoặc 'ăn miếng trả miếng', riêng vợ Bình Minh có cách ứng xử hoàn toàn khác.

Xem thêm
Từ khóa:   Valentine 2019 Anh Thơ - Bình Minh truyện cười ngày valentine

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 3 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 4 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 17 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42