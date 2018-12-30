Ngắm dung nhan xinh hết phần thiên hạ của hai con Bình Minh - Anh Thơ

Hậu trường 30/12/2018 14:06

Hai con của Bình Minh - Anh Thơ càng lớn càng xinh xắn, được dự đoán là hot girl tương lai của showbiz Việt.

Thời gian qua, bà xã Bình Minh gây sốt khi thường xuyên đăng tải loạt ảnh xinh xắn của hai công chúa nhỏ. Bẵng đi một thời gian, hai cô bé lớn nhanh như thổi và sở hữu đôi chân thon dài cùng vẻ ngoài hết sức đáng yêu.

Có thể thấy, hai con gái của Bình Minh - Anh Thơ càng lớn càng giống bố như đúc. Cô con gái đầu lòng có tên An Nhiên, còn cô con gái thứ 2 cũng có cái tên khá mỹ miều là An Như. Đặc biệt là cô con gái út có sống mũi cao, đôi mắt to tròn và khuôn miệng khi cười giống hết Bình Minh. Nhiều người nhận xét, vì đang độ tuổi dậy thì hai bé còn chưa biết làm điệu. Tuy nhiên, khi lớn lên chút nữa thì An Nhiên - An Như chắc chắn sẽ khuynh đảo mạng xã hội và nổi tiếng không kém cha mình.

Ngắm dung nhan xinh hết phần thiên hạ của hai con Bình Minh - Anh Thơ - Ảnh 1
Hai con của Bình Minh - Anh Thơ càng lớn càng xinh xắn và giống bố như đúc - Ảnh: FBNV
Ngắm dung nhan xinh hết phần thiên hạ của hai con Bình Minh - Anh Thơ - Ảnh 2
Dù hai con đã lớn như thiếu nữ nhưng bà xã Bình Minh chưa có ý định sinh thêm con - Ảnh: FBNV
Ngắm dung nhan xinh hết phần thiên hạ của hai con Bình Minh - Anh Thơ - Ảnh 3
Ngắm dung nhan xinh hết phần thiên hạ của hai con Bình Minh - Anh Thơ - Ảnh 4
Hai con của Bình Minh trong tiệc sinh nhật bé Bảo Tiên - con gái Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh - Ảnh: FBNV
Ngắm dung nhan xinh hết phần thiên hạ của hai con Bình Minh - Anh Thơ - Ảnh 5
Ngắm dung nhan xinh hết phần thiên hạ của hai con Bình Minh - Anh Thơ - Ảnh 6
Nhiều người nhận xét Anh Thơ và con gái trông như ba chị em - Ảnh: FBNV
Ngắm dung nhan xinh hết phần thiên hạ của hai con Bình Minh - Anh Thơ - Ảnh 7
Ngắm dung nhan xinh hết phần thiên hạ của hai con Bình Minh - Anh Thơ - Ảnh 8
Ngắm dung nhan xinh hết phần thiên hạ của hai con Bình Minh - Anh Thơ - Ảnh 9
Dù chồng dính nhiều tin đồn thị phi nhưng Anh Thơ luôn chứng tỏ sự bản lĩnh của một người phụ nữ trải đời - Ảnh: FBNV
Ngắm dung nhan xinh hết phần thiên hạ của hai con Bình Minh - Anh Thơ - Ảnh 10
Ngắm dung nhan xinh hết phần thiên hạ của hai con Bình Minh - Anh Thơ - Ảnh 11
Sự bình thản và khéo léo của Anh Thơ đã giữ được gia đình hạnh phúc cho hai con - Ảnh: FBNV
Ngắm dung nhan xinh hết phần thiên hạ của hai con Bình Minh - Anh Thơ - Ảnh 12
Ngắm dung nhan xinh hết phần thiên hạ của hai con Bình Minh - Anh Thơ - Ảnh 13
Ngắm dung nhan xinh hết phần thiên hạ của hai con Bình Minh - Anh Thơ - Ảnh 14
Nếu như con gái lớn có chút giống mẹ thì con gái thứ 2 của Bình Minh - Anh Thơ lại giống bố hoàn toàn - Ảnh: FBNV

Bình Minh - Anh Thơ kết hôn 10 năm và trải qua không ít sóng gió. Nam MC có vẻ ngoài điển trai từng dính không ít ồn ào liên quan đến mỹ nhân Việt. Tuy nhiên, chính nhờ bàn tay khéo léo của Anh Thơ mà gia đình nhỏ vẫn êm ấm cho đến ngày hôm nay. 

Sau nhiều năm chung sống với đầy đủ cay đắng ngọt bùi, giờ đây Anh Thơ và Bình Minh hài lòng với cuộc sống hôn nhân viên mãn bên hai con gái dễ thương. Tuy chưa có con trai nhưng dường như Anh Thơ không có ý định sinh thêm con. Gia đình nhỏ 4 người thường xuyên gây sốt với những khoảnh khắc đầm ấm đáng ghen tỵ.

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