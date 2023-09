Ngắm dung nhan xinh hết phần thiên hạ của hai con Bình Minh - Anh Thơ

Thời gian qua, bà xã Bình Minh gây sốt khi thường xuyên đăng tải loạt ảnh xinh xắn của hai công chúa nhỏ. Bẵng đi một thời gian, hai cô bé lớn nhanh như thổi và sở hữu đôi chân thon dài cùng vẻ ngoài hết sức đáng yêu.

Có thể thấy, hai con gái của Bình Minh - Anh Thơ càng lớn càng giống bố như đúc. Cô con gái đầu lòng có tên An Nhiên, còn cô con gái thứ 2 cũng có cái tên khá mỹ miều là An Như. Đặc biệt là cô con gái út có sống mũi cao, đôi mắt to tròn và khuôn miệng khi cười giống hết Bình Minh. Nhiều người nhận xét, vì đang độ tuổi dậy thì hai bé còn chưa biết làm điệu. Tuy nhiên, khi lớn lên chút nữa thì An Nhiên - An Như chắc chắn sẽ khuynh đảo mạng xã hội và nổi tiếng không kém cha mình.