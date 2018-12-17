Bà xã Bình Minh cảm phục H'Hen Niê: Lần đầu tiên thấy thí sinh mặc quần đi catwalk mà vào Top 5

Hậu trường 17/12/2018 15:09

Bà xã Bình Minh vô cùng phấn khích khi H'Hen Niê vượt qua nhiều đối thủ nặng ký và lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018.

Vượt qua hàng chục đối thủ nặng ký đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, H'Hen Niê chính là đại diện Việt Nam đầu tiên lọt vào Top 5 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Thành quả mà mỹ nhân tóc tém đạt được khiến hàng triệu khán giả quê hương vô cùng phấn khích. Khá đông sao Việt đã gửi lời chúc mừng H'Hen Niê cũng như bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực phi thường của cô.

Bà xã Bình Minh cảm phục H'Hen Niê: Lần đầu tiên thấy thí sinh mặc quần đi catwalk mà vào Top 5 - Ảnh 1
Trang phục chất lừ của H'Hen Niê tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 - Ảnh: Internet

Mới đây, bà xã Bình Minh cũng đã có những chia sẻ khen ngợi H'Hen Niê trên trang cá nhân. Anh Thơ dành những lời tốt đẹp cho mỹ nhân Ê Đê và tỏ ra bất ngờ khi cô chỉ mặc quần áo giản dị, không váy vóc lộng lẫy nhưng vẫn trở thành niềm tự hào của cả dân tộc.

"Chúc mừng H'Hen Niê xuất sắc đạt Top 5 Miss Universe 2018. Khi bạn có một vẻ đẹp cá tính kết hợp với sự CHÂN THÀNH, bạn làm nên điều khác biệt và toả sáng hơn bất kỳ những cái đẹp phù du, xa hoa lộng lẫy bên ngoài mọi người thường thấy. Hôm nay vẻ đẹp nội lực lên ngôi! Quá ấn tượng với trang phục khi được xướng tên vào Top 10. Lần đầu tiên thấy đi thi Hoa hậu mà mặc quần, thay vì lúc nào cũng váy áo dạ hội xúng xính", Anh Thơ viết trên trang cá nhân. 

Bà xã Bình Minh cảm phục H'Hen Niê: Lần đầu tiên thấy thí sinh mặc quần đi catwalk mà vào Top 5 - Ảnh 2
Bà xã Bình Minh khen ngợi vẻ đẹp quyến rũ và bản lĩnh hơn người của đại diện Việt Nam - Ảnh: Internet
Bà xã Bình Minh cảm phục H'Hen Niê: Lần đầu tiên thấy thí sinh mặc quần đi catwalk mà vào Top 5 - Ảnh 3
Sở hữu mái tóc tém cá tính cùng làn da nâu bóng khỏe khoắn, H'Hen Niê đã lập nên kỳ tích cho nhan sắc Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 - Ảnh: Internet

Sáng nay 18/12, chung kết Miss Universe 2018 chính thức diễn ra tại nhà hát IMPACT Arena, Bangkok Thái Lan. Kết quả chung cuộc, người đẹp Philippines đã trở thành đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, Á hậu 1 thuộc về Puerto Rico và Á hậu 2 là Venezuela. Việt Nam chỉ dừng chân ở Top 5 nhưng cũng được xem là một kỳ tích đáng tự hào nhất từ trước đến nay tại đấu trường này.

H'Hen Niê trượt Top 3, Philippines đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018

H'Hen Niê trượt Top 3, Philippines đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018

Dù có màn ứng xử khá xuất sắc nhưng H'Hen Niê đã không được gọi tên vào Top 3 tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Người đoạt ngôi vị là mỹ nhân đến từ Philippines.

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