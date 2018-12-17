Bà xã Bình Minh cảm phục H'Hen Niê: Lần đầu tiên thấy thí sinh mặc quần đi catwalk mà vào Top 5

Vượt qua hàng chục đối thủ nặng ký đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, H'Hen Niê chính là đại diện Việt Nam đầu tiên lọt vào Top 5 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Thành quả mà mỹ nhân tóc tém đạt được khiến hàng triệu khán giả quê hương vô cùng phấn khích. Khá đông sao Việt đã gửi lời chúc mừng H'Hen Niê cũng như bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực phi thường của cô.

Trang phục chất lừ của H'Hen Niê tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 - Ảnh: Internet

Mới đây, bà xã Bình Minh cũng đã có những chia sẻ khen ngợi H'Hen Niê trên trang cá nhân. Anh Thơ dành những lời tốt đẹp cho mỹ nhân Ê Đê và tỏ ra bất ngờ khi cô chỉ mặc quần áo giản dị, không váy vóc lộng lẫy nhưng vẫn trở thành niềm tự hào của cả dân tộc.