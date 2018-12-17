H'Hen Niê trượt Top 3, Philippines đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018

Dù có màn ứng xử khá xuất sắc nhưng H'Hen Niê đã không được gọi tên vào Top 3 tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Người đoạt ngôi vị là mỹ nhân đến từ Philippines.

Sáng nay 18/12, chung kết Miss Universe 2018 chính thức diễn ra tại nhà hát IMPACT Arena, Bangkok Thái Lan. Bắt đầu từ 7 giờ sáng, 91 thí sinh trên toàn thế giới bước vào cuộc đua gay cấn để giành chiếc vương miện danh giá. Đại diện Việt Nam xuất hiện xinh đẹp trong những bộ váy dạ hội lộng lẫy thu hút sự chú ý của hàng ngàn khán giả ngồi phía dưới. Sau màn giới thiệu kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ, các thí sinh hồi hộp chờ đợi được gọi tên vào Top 5.

Và cuối cùng sau bao năm chờ đợi, H'Hen Niê đã lập nên kỳ tích cho nhan sắc Việt Nam tại đấu trường này. Việt Nam được xướng tên thứ 4 sau Nam Phi, Philippines và Nepal. Chủ nhà Thái Lan được gọi tên sau cùng. H'Hen Niê có màn ứng xử thông minh và nhận được sự tán thưởng của hàng ngàn khán giả phía dưới Đại diện Việt Nam gây ấn tượng mạnh với làn da nâu khỏe khoắn, nụ cười sáng bừng cùng mái tóc tém cá tính H'Hen Niê xinh đẹp nổi bật trong Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 Khi được Steve Harvey đưa câu hỏi ứng xử về chủ đề phong trào MeToo với nội dung: "Bạn có nghĩ phong trào #MeToo có bị đi quá xa", H'Hen Niê trả lời rành rọt bằng tiếng Việt: "Tôi thấy không nói quá, bảo vệ con người, bảo vệ phụ nữ là quyền rất lớn. Con người chúng ta cần được bảo vệ trong cuộc sống".

Phần ứng xử của H'Hen Niê nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng rất dài. Tuy nhiên, đáng tiếc là đại diện Việt Nam không thể tiến xa hơn. Sau những phút giây hồi hộp, MC công bố ba người đẹp lọt Top 3 là đại diện Philippines, Puerto Rico, Venezuela. Kết quả chung cuộc, người đẹp Philippines đã trở thành đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, Á hậu 1 thuộc về Puerto Rico và Á hậu 2 là Venezuela. Việt Nam chỉ dừng chân ở Top 5 nhưng cũng được xem là một kỳ tích đáng tự hào nhất từ trước đến nay tại đấu trường này. Ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 thuộc về người đẹp Philippines

H'Hen Niê có làm nên kỳ tích cho nhan sắc Việt tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018? Được đánh giá khá cao tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018, liệu H'Hen Niê có thể làm nên kỳ tích cho Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp năm nay?

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