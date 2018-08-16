Khánh Thi than vãn khi bị đồn suýt chia tay Phan Hiển, bà xã Bình Minh bất ngờ lên tiếng

Trước nhiều tin đồn sai sự thật gây ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, Khánh Thi đã giải thích về những dòng trạng thái đầy tâm trạng của cô nhiều ngày qua. Bà mẹ 2 con khẳng định, gia đình mình vẫn rất hạnh phúc không như thông tin trên mạng xã hội.

Mới đây, Khánh Thi đã phủ nhận những thông tin cho rằng cô và ông xã cãi nhau lớn suýt chia tay được lan truyền trên mạng xã hội nhiều ngày qua. Kiện tướng dancesport viết trên trang cá nhân rằng cuộc đời nghệ sĩ luôn tồn tại hai mặt sướng khổ vì khán giả không chỉ quan tâm đến hoạt động nghệ thuật mà ngay cả chuyện đời tư cũng bị chú ý rất nhiều.

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh: FBNV

Khánh Thi viết: “...Xin 1 lần đính chính duy nhất trên trang cá nhân. Chuyện gia đình Thi chưa hề có lục đục hay chia tay. Vừa mới sinh em bé xong sao mà ai nông cạn tự đi cắt đứt quan hệ gia đình. Cuộc sống sung sướng không hưởng sao phải đưa mình vào bể khổ. Đã là vợ chồng phải có tranh luận để thấu hiểu. Đã là con người phải có buồn có vui. Kết thúc một bộ phim Phù Dao hoàng hậu cũng là ‘chia tay bộ phim yêu thích’. Công việc không trôi chảy thì có thể goodbye để tìm việc mới. Một từ ‘không vui’ ‘chia tay’ nó dùng được trong mọi hoàn cảnh với cả người và vật".

Khánh Thi phủ nhận tin đồn rạn nứt tình cảm với Phan Hiển - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, người hâm mộ đã an ủi bà xã Phan Hiển. Doanh nhân Anh Thơ - bà xã của MC Bình Minh cũng bất ngờ để lại bình luận đồng cảm với nữ kiện tướng: “Hihi chị đăng 1 lần về ‘nghi vấn’ em vào chia sẻ với chị, giờ chị lại chia sẻ với em. Nghệ sĩ như em chịu nhiều áp lực vì dư luận và vì các kiểu suy đoán, em chắc cũng quen quen rồi nên thôi cố enjoy công việc lẫn những gì hay đi cùng nó em nhé. Chúc cả nhà hạnh phúc vững bền nè”.