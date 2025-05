Ca sĩ Đức Phúc không ngần ngại chi nửa tỷ đồng tỏ lòng biết ơn hậu đại lễ 30/4

Cụ thể, ca sĩ Đức Phúc đã trao tặng 100 triệu đồng cho Khu điều dưỡng thương binh TTK tỉnh Nghệ An, 100 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo Trung ương thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và 300 triệu đồng còn lại được gửi đến Quỹ Mái ấm gia đình Việt.

"Là một người trẻ, với trái tim yêu nước và tràn đầy sự tự hào khi mình là Người Việt Nam, Phúc muốn chia sẻ chút điều nhỏ bé của mình để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thế hệ cha ông đi trước đã cho mình có ngày hôm nay", anh viết. Dưới phần bình luận, hàng nghìn khán giả để lại lời khen ngợi, xúc động.

Hành động đẹp của ca sĩ Đức Phúc được nhiều đồng nghiệp, khán giả khen ngợi, ủng hộ

Trong suốt hành trình làm nghệ thuật, Đức Phúc luôn âm thầm đồng hành cùng nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Trước đây, khi người dân gặp khó khăn do bão Yagi, anh đã ủng hộ 100 triệu đồng và xúc động chia sẻ: "Xem những hình ảnh thiệt hại do bão để lại thật sự không cầm lòng được, chỉ mong tất cả mọi người đều bình an và sớm vượt qua thời điểm khó khăn này".

Ngoài ra, Đức Phúc cũng thường xuyên cùng fanclub tổ chức các hoạt động thiện nguyện trên khắp cả nước, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh còn kém may mắn.