Bà xã Bình Minh hướng dẫn cách tránh trầm cảm sau sinh, chị em phấn khích chia sẻ rần rần

Mới đây, doanh nhân Anh Thơ khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải bài viết tâm sự về cách tránh trầm cảm sau sinh. Bà mẹ hai con cho rằng mình là người may mắn khi hai lần sinh con đều được gia đình và chồng ở bên cạnh hỗ trợ hết mình. Tuy nhiên, không vì thế mà Anh Thơ phụ thuộc hết vào tất cả mọi người. Cô tự chăm sóc bản thân bằng cách đi ra ngoài làm đẹp , ăn những món ngon và không áp dụng quy trình kiêng cữ quá kỹ. Đó là lý do chị chưa bao giờ rơi vào trạng thái trầm cảm như nhiều bà mẹ bỉm sữa bây giờ

May mắn hiệp 2 là sinh xong cũng khá khoẻ. Mình không có kiêng cữ kiểu truyền thống đâu. Sinh mổ cả 2 lần (theo chỉ định của bác sĩ vì 40 tuần rồi mà không đứa nào chịu tự bò ra dù đã dùng các biện pháp dụ dỗ chúng nó), mà sang ngày thứ 2 đã tập đi và vào phòng tắm (cũng theo yêu cầu của bác sĩ luôn). Không kiêng ăn chua để vẫn có vitamin C tự nhiên, không đeo bông gòn trong lỗ tai, không mang vớ (có mang thử mà nóng khó chịu tháo ra), nằm phòng máy lạnh, không có vụ hơ than gì nha. Nằm ở bệnh viện được 6 ngày thì về nhà.

Số mình có vẻ may, 2 lần có bầu đều khoẻ như trâu, trước ăn gì giờ ăn đó, không thèm gì lạ mà cũng không sợ món đã ăn quen. Vẫn đi công tác vù vù, bay đến tuần thứ 32 hay 33 không được bay nữa theo quy định của các hãng hàng không mới dừng chân. Qua nước ngoài vẫn đi bộ hùng hục đi làm hay di chuyển qua các địa điểm khác nhau. Tập thể dục đến tuần 36 mới ngưng (bơi lội, đạp xe và đi bộ trong phòng gym). Nhìn từ phía sau lưng tới chẳng ai nghĩ mình đang mang cái bụng bầu to chà bá lửa phía trước (lần đầu lên 13kg, con 3,8kg; lần sau lên đúng 9kg, con 3,3kg). Nói chung bầu khoẻ re, không ốm nghén, không nôn ói gì nhiều, chỉ có hơi nóng tính hơn bình thường, hehe..

Mọi sinh hoạt diễn ra bình thường, tắm gội vô tư. Được 2 tuần khi vết mổ ổn ổn, bớt đau là tái xuất giang hồ, đầu tiên là ra tiệm gội đầu, rồi đi massage mặt. Phải nói rõ là mình cũng khá may vì có bà ngoại ở cùng, bà nội cũng vào 2 tuần phụ chăm cháu, có bà vú nữa nên mình cũng không bị căng thẳng quá trong việc chăm con. 3 tuần là bắt đầu ra ngoài cafe giải ngố, chưa được tròn tháng là ra nhà hàng ăn với anh xã. Mình là người rất ham việc và cũng khá có trách nhiệm nên mặc dù cơ quan chẳng yêu cầu, sau 2 tuần là mở máy ra làm rồi. Hỏi mình có nhạy cảm hay không, chắc chắn là có rồi. Nhưng trầm cảm hay không thì khẳng định là không", Anh Thơ chia sẻ.

Bà xã Bình Minh khẳng định chưa bao giờ bị trầm cảm sau sinh - Ảnh: Internet

Ngoài ra, bà xã Bình Minh cũng không quên kể lại hành trình mang bầu và chăm sóc sau sinh hết sức đơn giản. Tuy mới sinh con nhưng Anh Thơ không kiêng cữ nhiều mà vẫn sinh hoạt, ăn uống và đi lại như người bình thường. Cô cũng khuyên các bà mẹ trẻ không nên tự nhốt mình trong phòng cả tháng, không tắm gội, ăn mặc xuề xòa hay cau có với chồng con. Tất cả những điều trên sẽ dẫn đến áp lực và trầm cảm.

"Ngay từ thời gian có bầu đến lúc sinh con ra mình không kiêng cữ gì quá, bởi mình thật sự lắng nghe cơ thể của mình. Mình vẫn đi nhanh như thói quen thường ngày, chỉ có điều không mang giày cao gót. Vẫn trang điểm xinh xắn lúc đi làm chứ không kiêng phấn son mặc dù biết mang thai bé gái (đã có bầu là mặt mày không đc xinh xắn như thường khi mà còn bỏ bê nữa thì tự mình nhìn còn thấy chán á). Thay vì mặc áo bầu chuyên may cho bà bầu thì mình chọn áo thời trang form rộng. Cô sếp của mình ở cơ quan cũ có nói ở VN các bà bầu hay tự coi đó là “sickness” nên thấy ai cũng cẩn thận quá đà, tôi thấy bạn không có vậy nên nhìn vẫn năng động. Biết là mình may mắn không bị gì khác lạ nhiều, chỉ nhắn các mẹ nếu thật sự không có biến đổi gì so với bình thường thì hãy cứ bình thường nha, đừng nhõng nhẽo với chồng quá diễn hơi lố chút riết quen, thành ra tưởng mình có bầu là có bệnh thật á. Còn về nhà mỏi tay mỏi chân thì cứ bắt ổng massage cho, chuyện này dễ hiểu mà, vác thêm cái bị 10kg trên người 24 tiếng mỗi ngày thì mệt mỏi là đúng rồi.

Thứ hai, đừng kiêng cữ gì quá sau sinh. Tự nhốt mình trong phòng cả tháng, không tắm gội mát mẻ thì tự ti là đúng rồi. Từ tự ti thì sẽ dễ suy nghĩ lung tung, giờ mình xấu rồi chắc chồng không thương nữa... Hãy cố gắng hết sức chăm sóc cho bản thân mình nha các mẹ, vì mình mà tâm trạng không tốt thì không tài nào chăm sóc con tốt được. Nghe con nó khóc mà đang stress nghĩ giờ này chồng đang ở ngoài đường không biết làm gì thì chỉ có nước muốn vứt con xuống giường. Mình biết ai cũng bị thay đổi tâm lý sau khi sinh, dễ buồn dễ tủi hơn (điều này khoa học đã chứng minh, khỏi cãi), nhưng hãy cố vượt qua nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể bằng cách hãy tạo niềm vui cho mình, nhờ người thân chăm bé hộ, ra ngoài hít thở không khí, uống ly cafe, tán dốc với bạn, đi siêu thị... Về nhà sẽ thấy vui ngay", bà xã Bình Minh tâm sự.

Anh Thơ cho rằng mình là người phụ nữ năng động, hiện đại nên rất thoải mái khi sinh và nuôi con - Ảnh: Internet

Anh Thơ hiện đã là mẹ của hai nhóc tì đáng yêu - Ảnh: Internet

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