Bà xã Bình Minh hướng dẫn cách tránh trầm cảm sau sinh, chị em phấn khích chia sẻ rần rần

Mới đây, doanh nhân Anh Thơ khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải bài viết tâm sự về cách tránh trầm cảm sau sinh. Bà mẹ hai con cho rằng mình là người may mắn khi hai lần sinh con đều được gia đình và chồng ở bên cạnh hỗ trợ hết mình. Tuy nhiên, không vì thế mà Anh Thơ phụ thuộc hết vào tất cả mọi người. Cô tự chăm sóc bản thân bằng cách đi ra ngoài làm đẹp, ăn những món ngon và không áp dụng quy trình kiêng cữ quá kỹ. Đó là lý do chị chưa bao giờ rơi vào trạng thái trầm cảm như nhiều bà mẹ bỉm sữa bây giờ

Số mình có vẻ may, 2 lần có bầu đều khoẻ như trâu, trước ăn gì giờ ăn đó, không thèm gì lạ mà cũng không sợ món đã ăn quen. Vẫn đi công tác vù vù, bay đến tuần thứ 32 hay 33 không được bay nữa theo quy định của các hãng hàng không mới dừng chân. Qua nước ngoài vẫn đi bộ hùng hục đi làm hay di chuyển qua các địa điểm khác nhau. Tập thể dục đến tuần 36 mới ngưng (bơi lội, đạp xe và đi bộ trong phòng gym). Nhìn từ phía sau lưng tới chẳng ai nghĩ mình đang mang cái bụng bầu to chà bá lửa phía trước (lần đầu lên 13kg, con 3,8kg; lần sau lên đúng 9kg, con 3,3kg). Nói chung bầu khoẻ re, không ốm nghén, không nôn ói gì nhiều, chỉ có hơi nóng tính hơn bình thường, hehe..

May mắn hiệp 2 là sinh xong cũng khá khoẻ. Mình không có kiêng cữ kiểu truyền thống đâu. Sinh mổ cả 2 lần (theo chỉ định của bác sĩ vì 40 tuần rồi mà không đứa nào chịu tự bò ra dù đã dùng các biện pháp dụ dỗ chúng nó), mà sang ngày thứ 2 đã tập đi và vào phòng tắm (cũng theo yêu cầu của bác sĩ luôn). Không kiêng ăn chua để vẫn có vitamin C tự nhiên, không đeo bông gòn trong lỗ tai, không mang vớ (có mang thử mà nóng khó chịu tháo ra), nằm phòng máy lạnh, không có vụ hơ than gì nha. Nằm ở bệnh viện được 6 ngày thì về nhà.