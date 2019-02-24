Có sự nghiệp thành công như bà Thảo, vợ Bình Minh phát ngôn sâu cay: ‘Động đến tiền và quyền sẽ lộ hết’

Doanh nhân Lê Anh Thơ lại một lần nữa gây chú ý khi chia sẻ bất ngờ về vấn đề tiền bạc và quyền lực liên quan đến vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên.

Vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên là ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Trên khắp các trang mạng xã hội, dư luận không ngừng bàn tán và nêu lên quan điểm của mình về vấn đề nóng hổi này. Mới đây nhất, bà xã Bình Minh vừa chia sẻ bài viết có liên quan đến vụ tranh chấp tài sản của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên. Tuy nhiên, doanh nhân Lê Anh Thơ không đề cập nhiều về việc ai đúng hay ai sai. Đứng trên cương vị một người làm kinh doanh, bà xã Bình Minh đưa ra triết lý cực sâu cay về sức hút của tiền bạc và quyền lực.

Doanh nhân Anh Thơ viết đầy ẩn ý về sức mạnh của tiền bạc và quyền lực giữa lùm xùm vụ ly hôn nghìn tỷ - Ảnh: FBNV "Thanh xuân cũng như mây trời, rồi cũng sẽ trôi đi, chầm chậm hay cái vèo mất hút là nằm ở cái cách ta quyết định sẽ sống cuộc đời duy nhất của mình như thế nào. Sống không ai có thể tránh được những sai sót, những bồng bột, nông nổi, nhưng quan trọng là khi nhận ra mình sai, mình biết cách khắc phục hay không, có chịu thay đổi không, hay cứ mãi bám víu vào một cái lối mòn suy nghĩ và hành động? Cuối tuần rảnh rỗi đọc báo và lướt mạng thấy bị cuốn vô câu chuyện kinh khủng. Không phải do tám, mà học được nhiều điều hay ho phết á, từ kiến thức kinh tế đến đời, chiêu trò gì có đủ. Bởi, ai cũng mạnh miệng tiền bạc và quyền lực không là gì hết, nhưng cứ thử dây vào xem sẽ lộ hết”, cô viết.

Sau nhiều lần ra tòa, ông Nguyên Vũ và bà Diệp Thảo vẫn chưa đi đến thỏa hiệp cuối cùng về việc phân chia tài sản sau ly hôn - Ảnh: Internet Trước đó, nữ doanh nhân họ Lê cũng gây chú ý khi lên tiếng về việc bà Lê Hoàng Diệp Thảo được chủ tọa khuyên lui về chăm lo cho gia đình. Là một phụ nữ làm kinh tế giỏi, bà xã Bình Minh cho rằng đó là quan niệm cổ hủ. Vì ngày nay, phụ nữ cũng có đủ khả năng và bản lĩnh để ra ngoài đời kiếm tiền. Nếu làm như lời khuyên của chủ tọa nghĩa là đang đi ngược lại với văn minh nhân loại. Những phát ngôn của vợ chồng 'vua cà phê' về tình nghĩa vợ chồng và tiền bạc, quyền lực khi ra tòa khiến nhiều người suy ngẫm - Ảnh: Internet Anh Thơ bức xúc: “Không nói chuyện ai đúng sai ở đây vì mình không trong cuộc không có hiểu thấu đáo hết ngọn ngành nên không dám nói gì. Chỉ bình luận mỗi sự việc thẩm phán mà khuyên 'giờ chị rút lui về nhà chăm sóc chồng con, không tham gia kinh doanh nữa', chắc tui đập cái bẹp rồi nguẩy... đi thẳng một nước quá. May là tui không kinh doanh, chỉ đi làm thôi mà nghe còn chói tai. Thời đại này là thời đại nào rồi trời, đi ngược với văn minh nhân loại á?".

Nhiều sao Việt lên tiếng về vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ Không chỉ công chúng mà nhiều sao Việt cũng đưa ra quan điểm của mình về vụ ly hôn nghìn tỷ giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-su-nghiep-thanh-cong-nhu-ba-thao-vo-binh-minh-phat-ngon-sau-cay-dong-den-tien-va-quyen-se-lo-het-316250.html