Cùng phận đàn bà có chồng giàu với bà Thảo, vợ ‘đại gia kim cương’ lên tiếng: ‘Quân tử nên nhận phần thua thiệt’

Hậu trường 23/02/2019 12:07

Sau hai ngày theo dõi vụ việc, vợ "đại gia kim cương" bất ngờ chia sẻ triết lý về vụ ly hôn nghìn tỷ giữa vợ chồng "Vua cà phê" Trung Nguyên.

Vài ngày qua, khắp các trang mạng xã hội đều bàn tán xôn xao về diễn biến căng thẳng từ vụ ly hôn nghìn tỷ giữa vợ chồng "Vua cà phê" Trung Nguyên. Không ít người cho rằng bà Thảo là người phụ nữ đáng thương và đưa ra những lập luận để bênh vực. Tuy nhiên, cũng không ít bộ phận cư dân mạng cho rằng ông Vũ cũng cần được cảm thông.

Mới đây, vợ "đại gia kim cương" là doanh nhân Vân Anh cũng đã bày tỏ cảm xúc của mình. Chị không đứng về phía ai mà chỉ nói về triết lý nhân sinh ở đời. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng ẩn ý của chị Vân Anh là bênh vực bà Thảo, đồng thời khuyên ông Vũ là quân tử thì không nên so đo thua thiệt với vợ con.

"Hiếm có cuộc ly hôn nào mà khiến cả 2 thấy hài lòng, tất cả là 1 sự ĐAU LÒNG!!!.... Cuộc ly hôn ầm ĩ, cả thiên hạ phán xét, thương cảm người này, chửi bới người kia mà tất cả họ chỉ phán xét theo cảm tính vì theo dõi truyền thông, mà thông tin đã bị cắt ghép bóp méo để định hướng dư luận. 

Làm người quân tử đứng thẳng lưng trên đời không dễ. Năm tháng vô tình, lòng người vô tình... Dám nhận phần thua thiệt về mình, chịu lùi một bước đó mới là người quân tử, sống trên đời này khó nhất vẫn là làm 'người tử tế'”, vợ đại gia Chu Đăng Khoa viết.

Cùng phận đàn bà có chồng giàu với bà Thảo, vợ ‘đại gia kim cương’ lên tiếng: ‘Quân tử nên nhận phần thua thiệt’ - Ảnh 1
Vợ đại gia Chu Đăng Khoa ẩn ý cho rằng người quân tử thì nên nhận phần thua thiệt về mình - Ảnh: FBNV
Cùng phận đàn bà có chồng giàu với bà Thảo, vợ ‘đại gia kim cương’ lên tiếng: ‘Quân tử nên nhận phần thua thiệt’ - Ảnh 2
Bài chia sẻ của chị Vân Anh nhận được sự ủng hộ của đông đảo cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Cùng phận đàn bà có chồng giàu với bà Thảo, vợ ‘đại gia kim cương’ lên tiếng: ‘Quân tử nên nhận phần thua thiệt’ - Ảnh 3
Vụ ly hôn ồn ào giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo khiến nhiều người phải suy ngẫm về hai chữ 'tình' và 'tiền' - Ảnh: Internet

Trước đó, bà xã Bình Minh cũng đã bày tỏ quan điểm cá nhân về vụ việc gây xôn xao dư luận này. Cụ thể, thông qua việc phản đối lời khuyên của vị thẩm phán tại tòa, doanh nhân Anh Thơ cho rằng việc bà Thảo đấu tranh để đòi quyền lợi kinh doanh ở Trung Nguyên là hợp lý.

"Không nói chuyện ai đúng sai ở đây vì mình không trong cuộc không có hiểu thấu đáo hết ngọn ngành nên không dám nói gì. Chỉ bình luận mỗi sự việc thẩm phán mà khuyên 'giờ chị rút lui về nhà chăm sóc chồng con, không tham gia kinh doanh nữa', chắc tui đập cái bẹp rồi nguẩy... đi thẳng một nước quá. May là tui không kinh doanh, chỉ đi làm thôi mà nghe còn chói tai. Thời đại này là thời đại nào rồi trời, đi ngược với văn minh nhân loại á?", bà xã Bình Minh bức xúc.

Nhiều sao Việt lên tiếng về vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ

Nhiều sao Việt lên tiếng về vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ

Không chỉ công chúng mà nhiều sao Việt cũng đưa ra quan điểm của mình về vụ ly hôn nghìn tỷ giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

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Từ khóa:   vụ ly hôn nghìn tỷ vợ đại gia kim cương

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