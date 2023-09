Cuối cùng, Hoa hậu H'Hen Niê cũng công khai chuyện đã có bạn trai sau 2 năm đăng quang

Hoa hậu H'Hen Niê là một trong số ít những mỹ nhân của showbiz Việt dám thẳng thắn công khai chuyện có bạn trai với công chúng.

Tính đến thời điểm hiện tại, có thể nói H'Hen Niê là Hoa hậu nhận được sự quan tâm, yêu mến nhất của cộng đồng mạng. Từ những thành tích đáng nể khi tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế, và chuỗi hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, chân dài Tây Nguyên lấy được tình cảm và lòng tin của công chúng.

Nhan sắc ngày càng 'lên hương' của H'Hen Niê sau 2 năm đăng quang - Ảnh: FBNV

Bên cạnh những hoạt động trên cương vị Hoa hậu, đời tư của người đẹp Ê Đê cũng nhận được sự quan tâm của mọi người. Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý khi bất ngờ thông báo đã có người yêu trên Instagram cá nhân.

Nàng hậu công khai chuyện có bạn trai khi sắp hết nhiệm kỳ - Ảnh: Instagram

Chân dài Tây Nguyên không ngần ngại thể hiện cảm xúc hạnh phúc của một cô gái đang yêu: "Hơn 1 năm sau đăng quang của tôi không khác gì ngoài mái tóc sắp dài thì mọi thứ còn y nguyên da vẫn nâu, răng khểnh vẫn đó, cơ thể vẫn vậy... À bự nhất là Hen đã có người yêu. Cảm ơn anh đã đến bên đời em. I love you so much babe".

Hoa hậu H'Hen Niê được yêu mến bởi sự đơn giản, thân thiện - Ảnh: FBNV

Nhiều tháng trước, cô nàng đã úp mở về mối quan hệ tình cảm với một người khác giới. Tuy nhiên thời điểm đó, nàng hậu chưa dám khẳng định về mối quan hệ này mà chỉ cho biết người để ý mình không phải là đại gia. Anh hơn cô 3 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Dù không giàu có, nhưng người đàn ông này rất quan tâm đến cô và gia đình.

