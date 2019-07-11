Làm gãy vương miện 2,7 tỷ, Hoa hậu H'Hen Niê gửi ngàn lời xin lỗi

Hoa hậu H'Hen Niê vô cùng tiếc nuối khi làm gãy một nhánh có đính đá quý và ngọc trai trên chiếc vương miện danh giá.
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Ít giờ trước, trên trang cá nhân, Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý khi đăng tải ảnh chiếc vương miện trị giá 2,7 tỷ đồng kèm lời xin lỗi: "Xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em".
Quan sát kỹ, mọi người dễ dàng nhận ra vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2017 bị gãy một nhánh nhỏ có đính đá sapphire và viên ngọc trai lớn. Cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối bởi chiếc vương miện danh giá đã bị mất cân đối do gãy ngay mặt chính diện. Nhiều người cũng để lại bình luận chia sẻ với nàng hậu Ê Đê và cho rằng chiếc vương miện quá mảnh, được thiết kế cầu kỳ với nhiều chi tiết nhỏ nên dễ xảy ra sự cố đáng tiếc.
Ở thời điểm đăng quang, vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2017 mà H'Hen Niê giành được có giá trị cao nhất Việt Nam. Chiếc vương miện có tên Empower, trị giá gần 3 tỷ đồng được đính kết từ ngọc trai và đá quý cao cấp.
H'Hen Niê không phải là nàng hậu đầu tiên làm gãy vương miện. Ít tháng trước, Hoa hậu Catriona Gray từng gặp sự cố tương tự với chiếc vương miện trị giá 6 tỷ đồng khi đang đi diễu hành tại quê nhà.