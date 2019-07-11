Làm gãy vương miện 2,7 tỷ, Hoa hậu H'Hen Niê gửi ngàn lời xin lỗi

Hậu trường 11/07/2019 13:44

Hoa hậu H'Hen Niê vô cùng tiếc nuối khi làm gãy một nhánh có đính đá quý và ngọc trai trên chiếc vương miện danh giá.

Ít giờ trước, trên trang cá nhân, Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý khi đăng tải ảnh chiếc vương miện trị giá 2,7 tỷ đồng kèm lời xin lỗi: "Xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em".

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Chiếc vương miện bị mất cân đối khi gãy ngay mặt chính diện - Ảnh: FBNV
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Vương miện Empower với thiết kế tinh tế, được chế tác từ nhiều viên ngọc trai và đá sapphire quý giá - Ảnh: Internet

Quan sát kỹ, mọi người dễ dàng nhận ra vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2017 bị gãy một nhánh nhỏ có đính đá sapphire và viên ngọc trai lớn. Cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối bởi chiếc vương miện danh giá đã bị mất cân đối do gãy ngay mặt chính diện. Nhiều người cũng để lại bình luận chia sẻ với nàng hậu Ê Đê và cho rằng chiếc vương miện quá mảnh, được thiết kế cầu kỳ với nhiều chi tiết nhỏ nên dễ xảy ra sự cố đáng tiếc.

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Vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2017 là vật quý giá được H'Hen Niê trân trọng, rất ít khi mang ra sử dụng - Ảnh: FBNV

Ở thời điểm đăng quang, vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2017H'Hen Niê giành được có giá trị cao nhất Việt Nam. Chiếc vương miện có tên Empower, trị giá gần 3 tỷ đồng được đính kết từ ngọc trai và đá quý cao cấp.

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Hoa hậu Catriona Gray cũng từng làm gãy vương miện vì để rơi lúc diễu hành - Ảnh: Internet

H'Hen Niê không phải là nàng hậu đầu tiên làm gãy vương miện. Ít tháng trước, Hoa hậu Catriona Gray từng gặp sự cố tương tự với chiếc vương miện trị giá 6 tỷ đồng khi đang đi diễu hành tại quê nhà.

'Phát sốt' với hình ảnh H'Hen Niê bì bõm lội ruộng làm đồng, ngồi chồm hổm ăn cơm với cá khô

'Phát sốt' với hình ảnh H'Hen Niê bì bõm lội ruộng làm đồng, ngồi chồm hổm ăn cơm với cá khô

Là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng H'Hen Niê không ngại bùn đất lấm lem, lội ruộng cày cấy.

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Từ khóa:   H'Hen Niê Vương miện Hoa hậu

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