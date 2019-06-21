'Phát sốt' với hình ảnh H'Hen Niê bì bõm lội ruộng làm đồng, ngồi chồm hổm ăn cơm với cá khô

Mới đây, tâm sự vui của H'Hen Niê khi về quê thăm gia đình sau thời gian bận rộn khiến fan vô cùng thích thú.

Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê được công chúng yêu mến bởi sự giản dị và thân thiện với mọi người. Sau 2 năm đăng quang, chân dài Tây Nguyên đã tạo bước ngoặt lớn cho nhan sắc Việt khi lọt vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Dù đang trên đỉnh hào quang nhưng nàng hậu tóc tém vẫn giữ được những thói quen đời thường.

Nàng hậu hào hứng chia sẻ trên Facebook cá nhân cuộc trò chuyện với một người em: "Lấm lem thế này! Thì giặt gì cho sạch đồ đây hử?

Em trai: Chị tự đi à? Đường xá thay đổi rồi chị không biết đường ra ruộng nữa đâu.

Hen: Ớ mi đùa ta à, ta đi làm chứ có đi tẩy não đâu. Haha... Lêu lêu... Hen tới ruộng còn quậy mọi người quá chừng luôn, ăn hết cơm của họ".

Kèm theo đó, H'Hen Niê đăng tải loạt ảnh chân tay lấm lem, lội bùn đất xuống ruộng phụ mọi người. Đặc biệt, cô còn vui vẻ ăn bữa cơm đạm bạc với cá khô, cá kho, rau dưa.

Sau khi bì bõm lội bùn, cô nàng lại thoải mái ngồi ăn thế này đây - Ảnh: FBNV

Hoa hậu H'Hen Niê thoải mái thưởng thức những món ăn bình dị như cá kho, rau dưa và cá khô với cơm trắng - Ảnh: FBNV

Bài viết của H'Hen Niê nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt like và bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người còn phong tặng cô danh hiệu nàng hậu bình dị nhất Việt Nam.