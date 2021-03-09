Ăn rau diếp cá hàng ngày có tốt không và cách dùng hiệu quả nhất, bạn nên biết

Rau diếp cá là loại rau rất quen thuộc với mọi người. Rau diếp cá còn có những tên gọi khác là cây lá giấp, ngư tinh thảo,... Thuộc nhóm rau nhỏ và ưa chỗ ẩm ướt, thân rễ mọc ngầm dưới đất. Những bộ phận được dùng để làm thuốc của rau diếp cá là lá và thân.

Rau diếp cá không chỉ là rau mùi ăn kèm làm rau ăn trong nhiều món ăn truyền thống như bánh xèo, mắm – rau sống mà còn là vị thuốc có nhiều tính năng đặc biệt. Có rất nhiều người suy nghĩ rằng không biết nếu ăn rau diếp cá hàng ngày có tốt không và nên dùng bao nhiêu một ngày.

Đồng thời, rau diếp cá còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như vitamin A, vitamin B, protein, canxi, sắt, kali, chất xơ,...

Kết quả nhiều nghiên cứu y học cho thấy cây diếp cá có chất decanoyl-acetaldehyd. Chất này có mang tính kháng sinh giúp kháng khuẩn (ức chế tụ cầu, liên cầu, phế cầu, bạch hầu, e.coli...); diệt ký sinh trùng và nấm.

Bản thân rau diếp có vị hơi tanh và đắng. Loại rau này được dùng ăn kèm chung với các loại rau mùi khác như rau thơm, rau quế, rau muống bào,… Không chỉ góp phần tăng thêm mùi vị của món ăn, đồng thời cũng giúp bổ sung dinh dưỡng và các hoạt chất có lợi cho sức khỏe

Loại rau này được dùng rộng rãi từ xa xưa với đặc tính hơi lạnh, tác dụng thanh nhiệt, sát trùng và lợi tiểu. Do đó, sử dụng rau diếp cá ăn sống sẽ giúp kích thích tiêu hóa, tăng độ ngon của món ăn và chữa trị một số bệnh về da.

Ngoài ra, dùng rau diếp cá còn thanh lọc hệ tiêu hóa, bổ sung chất xơ và các dưỡng chất thiết yếu khác.

2. Ăn rau diếp cá hàng ngày có tốt không?

Với rất nhiều những tác dụng mang đến, dùng rau diếp cá là cách cải thiện hiệu quả tốt nhiều vấn đề sức khỏe xấu. Hơn nữa, rau diếp cá có tính hàn nên khi sử dụng với những loại rau thơm khác sẽ góp phần tăng thêm mùi vị của món ăn. Đồng thời bổ sung dinh dưỡng và các hoạt chất có lợi cho sức khỏe.

Rau diếp cá góp phần tăng thêm mùi vị của món ăn, đồng thời bổ sung dinh dưỡng và các hoạt chất có lợi cho sức khỏe

Vì thực chất đây là một loại cây không độc, dùng trong bữa ăn hàng ngày là thói quen hoàn toàn có lợi cho sức khỏe. Vẫn chưa có bất kỳ than phiền nào về tác dụng phụ của rau diếp cá.

Mặc dù vậy, cũng tương tự như những loại rau thơm khác, có thể dùng rau diếp cá mỗi ngày nhưng ở mức vừa phải, tránh lạm dụng rau diếp cá. Nếu sử dụng rau diếp cá để uống thì bạn cần uống đúng liều lượng. Cần tham khảo ý kiến của bác sĩ Đông y về liều lượng dùng phù hợp, tránh các tác dụng phụ không mong muốn.

Dùng rau diếp cá để uống với đúng liều lượng

3. Rau diếp cá có tác dụng gì?

Rau diếp cá có chứa giá trị dinh dưỡng cao và mang đến những tác dụng lớn cho sức khỏe và làm đẹp. Cụ thể như sau:

+ Trị mụn và làm sáng da

Rau diếp cá có công dụng sát khuẩn, góp phần ngăn ngừa trị mụn, giúp nhanh chóng làm bớt sưng các nốt mụn, giảm đau và hạn chế sự xuất hiện của những vết thâm đen trên da sau mụn. Đây là mẹo hay được nhiều chị em phụ nữ áp dụng và đạt được hiệu quả cao.

Rau diếp cá có công dụng sát khuẩn, góp phần ngăn ngừa trị mụn

Kết hợp rau diếp cá với muối rồi mang đi giã nhuyễn với nhau. Đắp hỗn hợp này lên da sẽ kháng khuẩn, điều tiết bã nhờn và thải bỏ độc tố gây mụn.

Bên cạnh đó, trong rau diếp cá có chứa các vitamin và khoáng chất sẽ làm sáng và mịn da.

+ Trị bệnh tiểu đường

Rau diếp cá chứa có ethanol và thành phần chống tiểu đường, giúp ổn định tốt lượng đường trong máu ở mức cân bằng.

+ Giúp kiểm soát cân nặng

Nước rau diếp cá có tác dụng giúp kiểm soát cân nặng ở mức vừa phải. Phù hợp với những người đang muốn giảm cân, ăn kiêng. Dùng rau diếp cá giúp kiểm soát cân nặng, giảm mỡ thừa hiệu quả.

Nước rau diếp cá có tác dụng giúp kiểm soát cân nặng ở mức vừa phải

+ Lợi tiểu, giải độc cơ thể

Ăn rau diếp cá giúp lợi tiểu và giúp bài trừ độc tố, thanh lọc cơ thể. Đây là loại rau giúp chữa bệnh hiệu quả người bị tiểu rắt, tiểu buốt nên bổ sung.

+ Điều trị bệnh viêm phổi và các bệnh nhiễm trùng

Rau diếp cá có chứa thành phần kháng khuẩn cao. Dùng rau diếp cá có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh viêm phổi cùng những bệnh liên quan đến nhiễm trùng.

Dùng rau diếp cá có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh viêm phổi cùng những bệnh liên quan đến nhiễm trùng

+ Tăng cường sức đề kháng

Bổ sung một lượng rau diếp cá hợp lý mỗi ngày sẽ giúp người bệnh tăng cường hệ miễn dịch, kích thích sản sinh nhiều tế bào bạch huyết. Cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng giúp chống lại bệnh tật và phục hồi cơ thể sau bệnh nhanh chóng.

4. Một số bài thuốc Đông y từ rau diếp cá

Rau diếp cá là vị thuốc thường có mặt trong các bài thuốc đông y dùng để trị bệnh như sau:

+ Bài thuốc trị lao phổi ra máu, khạc ra đờm hôi

Dùng 63g ngư tinh thảo (ngâm với một bát nước khoảng một giờ), sắc nhanh, bỏ bã.

Rau diếp cá là vị thuốc thường có mặt trong các bài thuốc đông y

Đập vào thêm một quả trứng gà và đánh đều. Dùng mỗi ngày một lần để có hiệu quả tốt. Nên sử dụng với liệu trình điều trị 15-30 ngày.

+ Bài thuốc điều trị viêm khí phế quản

Chuẩn bị nguyên liệu gồm có 60g lá diếp cá, 20g lá tỳ bà, nước ép bí đao 100ml.

Dùng lá diếp cá và tỳ bà xay nhuyễn và vắt lấy nước cốt. Trộn đều các nước ép lại với nhau. Có thể thêm chút đường trắng hòa tan.

+ Bài thuốc điều trị viêm phổi cấp, viêm đường tiết niệu sốt nóng, ho, tiểu rắt và buốt, nổi ban dị ứng

Chuẩn bị các vị thuốc gồm 30g ngư tinh thảo, 15g kim ngân hoa, 30g bạch mao căn, 15g liên kiều.

Cho tất cả sắc lấy nước. Có thể pha thêm một ít đường trắng. Mỗi ngày uống 2-3 lần.

+ Bài thuốc điều trị đơn sưng

Các vị thuốc cần chuẩn bị gồm có: Rau diếp cá, lá nhọ nồi; cải rừng, xương sông, dưa chuột, khế, đơn đỏ, huyết dụ tất cả đều 15g; xích hoa xà 3 lá, bí đao 3 lát, củ nâu 3 lát .

Đem giã nát, thêm nước và vắt lấy nước uống, còn bã thì đắp vào chỗ sưng.

+ Bài thuốc giúp tăng sữa, tránh tắc tia sữa ở phụ nữ sau sinh

Rau diếp cá giúp tăng sữa, tránh tắc tia sữa ở phụ nữ sau sinh

Sắc lấy 60-80g rau diếp cá. Uống thường xuyên cho đến khi sữa về hoặc tình trạng tắc tia sữa khỏi hẳn.

+ Chữa đau đầu, chóng mặt và khó ngủ

Rửa sạch 100g rau diếp cá. Sau đó đem xay xay sinh tố uống để chữa đau đầu khó ngủ.

+ Chữa hậu môn loét hay âm hộ viêm sưng đau

Rửa sạch 30-50g hạt rau diếp cá. Đem giã nát và nấu nước rửa hậu môn loét hay âm hộ viêm sưng đau.

+ Chữa trĩ bằng cách xông hậu môn với rau diếp cá

Dùng 2 bó rau diếp cá rửa sạch, đập dập nghệ tươi, bổ đôi quả sung. Cho tất cả vào nồi và thêm khoảng 2 lít nước vào đun sôi.

Đổ phần nước trên ra chậu rồi ngồi xông hậu môn khoảng 15 phút.

Sau đó, dùng nước còn ấm để ngâm và rửa hậu môn. Để đạt hiệu quả các búi trĩ co hẳn lên, cần kiên trì áp dụng xông này từ 2 – 3 tháng.

Chữa trĩ bằng cách xông hậu môn với rau diếp cá

Trên đây là giải đáp chi tiết cho thắc mắc Ăn rau diếp cá hàng ngày có tốt không. Tóm lại, rau diếp cá mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe nên chúng ta có thể sử dụng rau diếp cá trong các bữa ăn hàng ngày hoặc làm thuốc chữa bệnh. Mặc dù vậy, không nên quá lạm dụng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.