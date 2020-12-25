Cách làm siro húng quất đường phèn diếp cá chữa ho hiệu quả

Việc trị bệnh ho bằng các phương thuốc thiên nhiên rất phổ biến ở nước ta. Đặc biệt là các loại siro được chế biến từ những nguyên liệu tự nhiên như: quất, diếp cá, lá húng chanh…Chúng rất phù hợp với trẻ nhỏ vì lành tính, không có tác dụng phụ. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu về cách làm siro húng quất đường phèn diếp cá trong bài viết sau.

Rau diếp cá cũng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như: protein, chất xơ, vitamin A, B, canxi, kali, sắt… Loại rau này còn được biết đến với nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe như: hỗ trợ điều trị tiểu đường, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ điều trị viêm phổi, hỗ trợ chữa các bệnh nhiễm trùng…

Trong quả quất chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như: vitamin B6, A, C, E, K, niacin, pantothenic acid, riboflavin, acid folic… Nhờ đó giúp cơ thể chuyển hóa tốt protein, chất béo, carbohydrate… Hơn nữa, quả quất còn có nhiều công dụng nổi bật như: giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, tiểu đường, tim mạch, giúp da và tóc khỏe đẹp.

Rau diếp cá cũng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm siro húng quất đường phèn

Chuẩn bị nguyên liệu

Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 5kg húng chanh lá, 1kg đường phèn, 5kg quất tươi, 3 củ gừng tươi.

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế sạch các nguyên liệu bằng cách rửa sạch húng chanh, gừng, quất rồi ngâm với nước muối loãng trong khoảng 15 phút.

Bước 2: Sau khi đã ngâm xong thì rớt các nguyên liệu ra để ráo.

Bước 3: Tiếp theo bạn cắt đôi quất, bỏ hạt, thái lát gừng, cắt nhỏ lá húng chanh.

Bước 4: Cho phần quất, húng chanh, gừng đã chuẩn bị ở trên vào máy xay sinh tố cùng với 1 lít nước, xay nhuyễn là được.

Bước 5: Khi đã xay xong thì ray hỗn hợp trên để lấy nước cốt. Kế đến, bạn cho nước cốt với đường phèn vào nồi đun lửa to cho đến khi sôi thì vặn nhỏ lại và đun khoảng 40 phút để dung dịch sánh lại. Trong quá trình thực hiện cần chú ý mở vung khi đun, khuấy đều và loại bỏ lớp bột nổi.

Cách làm siro húng quất đường phèn diếp cá

Nguyên liệu

Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 5kg húng chanh lá, 1kg đường phèn kết tinh tự nhiên, 5kg diếp cá tươi, 5kg quất tươi, 2 củ gừng tươi.

Các bước thực hiện

Bước 1: Rửa sạch húng chanh, quất, gừng bằng cách ngâm với nước muối loãng.

Bước 2: Tiến hành cắt đôi quất, bỏ phần hạt để siro không bị đắng. Tiếp tục trộn với 1kg đường phèn, ướp như thế khoảng 60 đến 90 phút rồi cho lên bếp.

Tiến hành cắt đôi quất, bỏ phần hạt để siro không bị đắng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cắt nhỏ nhuyễn diếp cá, húng chanh lá rồi xay nhuyễn, đập dập gừng.

Bước 4: Cho tất cả phần nguyên liệu đã chuyển bị vào nồi. Đậy kín vung rồi đun trong khoảng 20 phút. Sau đó bạn mở vung ra, vặn nhỏ lửa lại hết cỡ trong vòng 60 phút là được. Cần lưu ý khuấy đều tay và loại bỏ lớp bột trên nồi.

Bước 5: Sau cùng, bạn dùng rây lọc lấy nước siro, cho vào hủ thủy tinh sạch có nắp đậy. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sẽ cho thời gian lâu hơn.

Cách dùng cách làm siro diếp cá để trị ho

Cách dùng loại siro húng quất đường phèn diếp cá để trị ho vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần dùng mỗi ngày 2 đến 3 lần, mỗi lần dùng thì lấy ra một muỗng nhỏ. Đây cũng là phương thuốc hữu hiệu cho trẻ nhỏ, bé có thể uống trực tiếp hoặc pha kèm nước ấm. Mùi vị thơm ngon, ngọt ngọt này sẽ giúp bé chăm uống thuốc hơn và sớm khỏi bệnh. Tuy nhiên, bạn không nên dùng mật ong với trẻ dưới 1 tuổi còn đường phèn thì phù hợp với đại đa số lứa tuổi.

Các lưu ý khi thực hiện món siro húng quất diếp cá đường phèn

Để thành phẩm đạt chất lượng cao và việc sử dụng trị ho hiệu quả, bạn cần lưu ý các yếu tố sau:

Khâu chọn nguyên liệu

Các chị em nên cân nhắc kỹ lưỡng khâu chọn nguyên liệu vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến thành phẩm. Mẹ nên chọn những nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, được mua tại những cửa hàng, siêu thị uy tín, không chất bảo quản, không thuốc trừ sâu, không sâu bệnh…

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Ảnh minh họa: InternetMẹ nên chọn những nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, được mua tại những cửa hàng, siêu thị uy tín - Ảnh minh họa: Internet

Quá trình chế biến và bảo quản

Trong quá trình làm siro, bạn cần đảm bảo tỷ lệ đường phù hợp. Không được để lượng đường ít hơn tỷ lệ thông thường để siro sánh lại, có mùi vị ngon, ngọt vừa phải. Đặc biệt, các chị em khi làm món này nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, điều này giúp siro giữ được chất lượng trong vòng 3 đến 6 tháng. Ngoài ra, để thành phẩm đạt chất lượng cao thì bạn hãy chịu khó đun riu riu lửa lâu một chút, nếu nấu loãng thì sẽ không tốt bằng.

Không được để lượng đường ít hơn tỷ lệ thông thường để siro sánh lại, có mùi vị ngon, ngọt vừa phải - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm siro húng quất đường phèn diếp cá rất đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả bất ngờ trong việc điều trị các cơn ho. Với mùi vị thơm ngon, nguồn gốc tự nhiên nên lành tính thì loại siro này rất đáng nằm trong những lựa chọn hàng đầu trong việc trị ho cho trẻ. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề trên có thể giúp ích cho các bạn.