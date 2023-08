Theo thông tin từ Báo Pháp luật và Xã hội mới đây, một người phụ nữ sau khi uống nước măng chua từ lọ măng chua của gia đình tự ngâm đã bị đau đầu, nôn nhiều, co giật toàn thân, hôn mê, xét nghiệm máu có tình trạng nhiễm toan chuyển hóa nặng, lactat máu tăng cao, được gia đình đưa đi cấp cứu và được chẩn đoán ngộ độc xianua.

Ngộ độc do uống nước ngâm măng chua. Ảnh: Internet

Các mẫu của bệnh nhân mang tới đã được xét nghiệm tìm các chất độc, kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả các mẫu đều có chứa xianua, bao gồm cả mẫu nước măng và các mẫu từ cơ thể bệnh nhân, đặc biệt hàm lượng xianua trong dịch dạ dày 0,5mg/L; máu 1 mg/L; nước tiểu 2 mg/L.