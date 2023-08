Top 6 loại sữa tốt nhất cho sức khỏe mà bạn không thể bỏ lỡ!

Không chỉ vậy, hầu hết các loại sữa bán trên thị trường đều được bổ sung vitamin D, không chỉ giúp hấp thụ canxi mà còn giúp chúng ta đáp ứng đủ lượng vitamin D được khuyến nghị hàng ngày. Rất khó kiếm được vitamin D vì nó chỉ có tự nhiên trong trứng và các loại cá béo như cá hồi, vì vậy các loại thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng như sữa, các sản phẩm từ sữa khác và nước cam giúp chúng ta đáp ứng được yêu cầu.

Mặc dù hàm lượng đường có vẻ cao, nhưng tất cả đường trong sữa là từ đường sữa tự nhiên và không có đường bổ sung nào trong sữa không có hương vị. Đây cũng là một trong những lựa chọn sữa hợp lý nhất tại cửa hàng, đặc biệt nếu bạn chọn sữa thông thường thay vì sữa hữu cơ.

2. Sữa đậu nành

Nếu bạn đang muốn chuyển sang chế độ ăn từ thực vật, thì sữa đậu nành là một loại sữa thay thế phổ biến. Dưới đây là dinh dưỡng cho 1 ly sữa đậu nành không đường:

93 calo

9g chất đạm

5g chất béo

3g tinh bột

1g đường

0g thêm đường

0g chất xơ

247mg canxi (25% RDA)

387mg kali (9% RDA)

1mcg vitamin B12 (43% RDA)

Sữa đậu nành có thành phần dinh dưỡng tương tự như sữa bò. Nó chứa nhiều protein và chất dinh dưỡng như canxi và vitamin B12. Sữa đậu nành nguyên chất có lượng carb thấp hơn sữa bò, nhưng các loại sữa có hương vị và ngọt có hàm lượng carb cao hơn và chứa thêm đường để tạo hương vị. Ngoài ra, đậu nành đã được chứng minh là giúp tăng cường sức khỏe của tim và não.

3. Sữa hạnh nhân

Mặc dù bạn có thể thưởng thức hạnh nhân như một món ăn nhẹ giòn, nhưng chúng cũng có thể được chế biến thành một loại sữa hạt bổ dưỡng. Dưới đây là dinh dưỡng cho 1 ly sữa hạnh nhân không đường:

39 calo

1g chất đạm

3g chất béo

3g tinh bột

2g đường

0g thêm đường

0g chất xơ

482mg canxi (48% RDA)

2,6mcg vitamin D (17% RDA)

Sữa hạnh nhân thường được tăng cường các chất dinh dưỡng như canxi và vitamin D để tăng giá trị dinh dưỡng. Ngoài ra, đây là những chất dinh dưỡng mà những người theo chế độ ăn chay hoặc thuần chay có thể gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ. Mặt khác, sữa hạnh nhân ít calo, protein, carbs và chất béo. Mặc dù nó không làm no hoặc bổ dưỡng như sữa bò hoặc sữa đậu nành, nhưng đây là một lựa chọn thay thế sữa nhẹ nhàng hơn.

4. Sữa dừa

Mặc dù thường được sử dụng trong nấu ăn, nhưng bạn cũng có thể tìm thấy đồ uống từ sữa dừa để uống. Sau đây là thành phần dinh dưỡng cho 1 ly nước cốt dừa:

76 calo

0,5g chất đạm

5g chất béo

2g mỡ sat

7g tinh bột

6g đường

0g thêm đường

1,5mcg vitamin B12 (62% RDA)

2,4mcg vitamin D (15% RDA)

Tương tự như sữa hạnh nhân, một số loại nước từ sữa dừa được bổ sung vitamin B12 và vitamin D để tăng cường dinh dưỡng. Sữa dừa có hàm lượng calo thấp hơn một chút so với các loại sữa thay thế khác và cũng không chứa nhiều protein. Tuy nhiên, nó có nhiều chất béo hơn một chút so với sữa bò và nhiều chất béo bão hòa hơn so với các loại sữa thay thế từ thực vật khác do hàm lượng chất béo cao trong dừa. Vì lý do này, sữa dừa nên được thưởng thức như một chất phụ gia hương vị hoặc trong những trường hợp đặc biệt hơn là một lựa chọn sữa chính.

5. Sữa yến mạch

Một trong những sản phẩm mới nhất hiện nay, sữa yến mạch đang nhanh chóng trở nên phổ biến. Sau đây là thành phần dinh dưỡng cho 1 ly sữa yến mạch:

118 calo

2g chất đạm

7g chất béo

12g tinh bột

6g đường

0g thêm đường

2g chất xơ

362mg canxi (37% RDA)

362mg kali (9% RDA)

1,2mcg vitamin B12 (53% RDA)

Nhiều nhãn hiệu sữa yến mạch được bổ sung các chất dinh dưỡng, tương tự như các sản phẩm thay thế sữa khác. Sữa yến mạch có lượng calo, chất béo và carbs tương đương với sữa bò và sữa đậu nành. Nó có hàm lượng protein thấp hơn một chút, ở mức 2g mỗi cốc, nhưng cao hơn các lựa chọn thay thế sữa khác. Một điều đáng chú ý về sữa yến mạch là nó chứa 2g chất xơ mỗi cốc, điều này có thể hữu ích cho những người đang cố gắng tăng cường lượng tiêu thụ.

6. Sữa gạo

Sữa gạo là một loại đồ uống làm từ ngũ cốc được pha trộn và lọc để phục vụ mục đích tương tự như sữa. Dưới đây là dinh dưỡng cho 1 ly sữa gạo không đường:

113 calo

0,7g chất đạm

2,3g chất béo

22g tinh bột

13g đường

0g thêm đường

0,7g chất xơ

283mg canxi (28% RDA)

1,5mcg vitamin B12 (63% RDA)

0,5mg sắt (2% RDA)

Sữa gạo thường được bổ sung các chất dinh dưỡng để bắt chước dinh dưỡng của sữa bò và bao gồm các chất dinh dưỡng khó tìm thấy trong thực phẩm từ thực vật, như canxi và sắt. Mặc dù có hàm lượng protein thấp hơn so với sữa bò hoặc các loại sữa thay thế khác, nhưng loại đồ uống không chứa sữa và không có hạt này lại có hàm lượng carbs cao hơn, có thể giúp bạn tăng cường năng lượng trước khi hoạt động.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 6 loại sữa tốt nhất cho sức khỏe. Với những loại sữa vừa thơm ngon lại giàu dinh dưỡng như này, các chị em độc giả còn chần chừ gì mà không bổ sung ngay vào thực đơn của mình nào?! Hy vọng những thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!