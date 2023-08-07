Nếu bạn đang ăn chay, thuần chay hoặc chỉ cố gắng ăn ít thịt và nhiều thực vật hơn, các nguồn protein chay sẽ giúp bạn dễ dàng bổ sung protein . Thật vậy, protein là một chất dinh dưỡng quan trọng để phát triển và duy trì cơ bắp, đồng thời giữ cho làn da và mái tóc của bạn chắc khỏe và cũng giúp bạn no lâu. Vậy cụ thể là những thực phẩm nào giàu protein cho người ăn chay? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về top nguồn protein chay hàng đầu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Sữa chua Hy Lạp nổi tiếng là món ngon khi được thêm vào sinh tố, ăn kèm với trái cây và được sử dụng như một chất thay thế kem chua trên bánh tét hoặc nước chấm. Nó cũng cung cấp canxi và men vi sinh có lợi cho đường ruột. Hãy chọn sữa chua nguyên chất thay vì các loại có hương vị để giảm lượng đường được hấp thu nhé.

2. Đậu lăng

Đậu lăng: 9g protein trên 1/2 cốc (đã nấu chín)

Đậu lăng là một nguồn cung cấp protein dồi dào. Bên cạnh đó, không chỉ cung cấp protein thuần chay mà nửa chén đậu lăng nấu chín còn cung cấp cho bạn 8 gam chất xơ. Trong khi đó, chất xơ rất tốt cho tim của bạn, giúp bạn no lâu và có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

3. Hạt chia

Hạt Chia: 3g protein mỗi 1 muỗng canh

Giống như cây gai dầu, hạt chia rất giàu chất dinh dưỡng. Chúng cung cấp protein, chất xơ và omega-3. Bạn có thể trộn chúng thành sinh tố, làm mứt hạt chia cho bánh mì nướng và nướng cùng với chúng.

4. Hạt diêm mạch

Diêm mạch: 8g protein mỗi cốc (nấu chín)

Diêm mạch là loại protein thực vật duy nhất chứa tất cả chín axit amin thiết yếu, làm cho nó trở thành một loại protein hoàn chỉnh (điều mà hầu hết các protein từ thực vật không có). Không chỉ vậy, một chén diêm mạch nấu chín cũng có 5 gam chất xơ, đồng thời còn rất giàu magiê, phốt pho, mangan, kẽm, sắt, thiamine và folate. Và như một phần thưởng bổ sung cho những người mắc bệnh celiac hoặc nhạy cảm với gluten, hạt diêm mạch không chứa gluten.

5. Các loại đậu

Đậu (đậu xanh, đậu đen, v.v.): 9g protein trên 1/2 chén (đã nấu chín)

Giống như đậu lăng, các loại đậu cung cấp chất xơ, một chất dinh dưỡng mà hầu hết chúng ta không hấp thụ đủ. Chúng cũng là một cách dễ dàng và tiết kiệm để thêm protein vào nước chấm, bánh taco, salad và súp. Thêm vào đó, các loại đậu cũng là nguồn cung cấp sắt từ thực vật.

6. Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan: 8g protein mỗi cốc

Hầu hết chúng ta không nghĩ rằng đậu Hà Lan là một nguồn protein, nhưng chúng là như vậy. Đậu Hà Lan sẽ giúp bạn cảm thấy no và ngon miệng—hãy thưởng thức chúng trong súp, salad và như một món ăn phụ.

7. Bơ đậu phộng

Bơ đậu phộng: 7g protein trên 2 muỗng canh

Bơ đậu phộng và đậu phộng chứa nhiều chất xơ, protein và chất béo. Sự kết hợp tuyệt vời của dinh dưỡng giúp bạn no lâu. Hãy thử phết bơ đậu phộng lên bánh mì nướng, trộn thành sinh tố hoặc làm sốt đậu phộng cho các món mặn.

8. Hạnh nhân

Hạnh nhân: 6g protein mỗi ounce

Giống như đậu phộng, hạnh nhân có bộ ba siêu chất béo, chất xơ và protein. Chúng là một lựa chọn ăn chay tuyệt vời để ngăn chặn cơn đói. Hãy thử dùng chúng dưới dạng bơ hạnh nhân, lấy một ít cho bữa ăn nhẹ hoặc rắc chúng lên món salad để tăng cường protein.

9. Trứng

Trứng: 6g protein trên mỗi quả trứng lớn

Trứng không chỉ là một món ăn sáng. Chúng từng bị mang tiếng xấu là chứa nhiều cholesterol nhưng ăn cholesterol tự nhiên có trong thực phẩm không làm tăng cholesterol. Tuy nhiên, đừng chỉ ăn lòng trắng. Lòng đỏ cũng rất giàu chất dinh dưỡng, cung cấp chất béo lành mạnh và vitamin D tự nhiên.

Trên đây là tổng hợp top các nguồn protein chay hàng đầu. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ hữu ích cho thực đơn chay nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng và protein của bạn nhé!