Tỏi sống tốt cho sức khỏe nhưng cực hại khi ăn quá nhiều, liệu bạn đã biết những tác dụng phụ này chưa?

Dinh dưỡng 18/06/2023 00:22

Tỏi được sử dụng nhiêu trong việc nấu ăn và làm thuốc phòng, trị bệnh. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, ăn tỏi sống sẽ có nhiều tác dụng tốt cho cơ thể, giúp tăng cường sức đề kháng,… Tuy nhiên, ăn tỏi không hoàn toàn là có lợi. Nếu bạn ăn quá nhiều tỏi sống thì có thể bị phản tác dụng.

Tỏi sống có thể gây đau đầu, ảnh hưởng đến thị lực

Tỏi sống có chứa một số chất có khả năng kích thích các dây thần kinh giải phóng các phân tử tín hiệu thần kinh neuropeptide. Đây chính là nguyên nhân gây ra chứng đau đầu, đau nửa đầu. Ngoài ra, ăn quá nhiều tỏi có thể gây ra phù nề, chảy máu bên trong buồng mắt. Nguy hiểm hơn có thể gây ra mất thị lực. Bạn cần chú ý.

Ăn tỏi sống nhiều gây kích ứng da, sưng

Tỏi thô hay tươi có thể gây kích ứng da. Dấu hiệu phổ biến là phát ban tay, chàm, sưng ngứa,… Nguyên nhân do tỏi có chứa men alliin lyase. Đây là chất có khả năng gây kích ứng trên da. Nếu ăn quá nhiều tỏi sống cùng lúc, có thể gây ra phản ứng nhẹ, như nổi mẩn, ngứa ngáy, buông nôn. Bạn cần chú ý. Với những người có cơ địa dễ bị dị ứng, cần chú ý khi sử dụng tỏi.

Tỏi sống tốt cho sức khỏe nhưng cực hại khi ăn quá nhiều, liệu bạn đã biết những tác dụng phụ này chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều tỏi gây hạ huyết áp, chóng mặt

Những người mắc huyết áp thấp cần chú ý tác dụng phụ của tỏi sống là khả năng gây hạ huyết áp. Triệu chứng phổ biến là chóng mặt, hoa mắt. Nếu ăn khi đói, tình trạng có thể trầm trọng hơn. Do vậy, những người có bệnh huyết áp thấp cần đặc biệt lưu ý khi ăn tỏi. Chỉ ăn tỏi khi bụng không rỗng và ăn với lượng ít, hạn chế tối đa việc ăn tỏi sống.

Ăn nhiều tỏi sống có thể gây tổn thương gan

Tác dụng phụ của tỏi sống đầu tiên phải kể đến tác hại đối với gan. Trong tỏi có chứa allicin với hàm lượng khá cao. Khi nạp vào cơ thể với lượng nhiều, trong thời gian dài, chúng sẽ được tích tụ ở gan. Điều này có thể gây tổn thương gan. Trong khi đó, gan có tác dụng chuyển hóa, giải trừ chất độc trong cơ thể. Hoạt động của gan bị ảnh hưởng có thể khiến cho các cơ quan khác trong cơ thể bị ảnh hưởng theo. Bạn cần chú ý.

Tỏi sống tốt cho sức khỏe nhưng cực hại khi ăn quá nhiều, liệu bạn đã biết những tác dụng phụ này chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn tỏi sống có thể gây buồn nôn, ợ nóng

Tác dụng phụ của ăn tỏi sống có thể gây ợ nóng, buồn nôn và nôn. Khi cơ thể đói, dạ dày rỗng, tỏi tươi hay dầu tỏi được nạp vào cơ thể sẽ làm tăng dịch tiết dạ dày. Bản chất của tỏi là ấm, nóng, do đó, kết hợp lại sẽ khiến bạn có cảm giác nóng lồng ngực, ợ nóng, thậm chí là nôn. Một số hợp chất có trong tỏi cũng có thể gây ra chứng trào ngược dạ dày thực quản.

Ăn quá nhiều tỏi sống làm tăng nguy cơ chảy máu

Một trong những tác dụng phụ nghiêm trọng nhất của việc ăn quá nhiều tỏi là tăng nguy cơ chảy máu, đặc biệt nếu bạn đang dùng thuốc làm loãng máu hoặc phẫu thuật. Điều này là do tỏi có đặc tính chống huyết khối, có thể ngăn hình thành cục máu đông.

Mặc dù chảy máu do tỏi là không phổ biến, nhưng một báo cáo tại Mỹ đã nêu chi tiết một trường hợp trong đó một người bị chảy máu nhiều hơn sau khi họ thường xuyên ăn 12 gam tỏi - khoảng 4 tép - mỗi ngày trước khi phẫu thuật.

Tỏi sống tốt cho sức khỏe nhưng cực hại khi ăn quá nhiều, liệu bạn đã biết những tác dụng phụ này chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên ăn bao nhiêu tỏi mỗi ngày?

Mặc dù không có khuyến nghị chính thức nào về việc bạn nên ăn bao nhiêu tỏi, nhưng các nghiên cứu trên thế giới cho thấy ăn 1–2 tép tỏi (3–6 gam) mỗi ngày có thể có lợi cho sức khỏe.

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nào sau khi ăn nhiều hơn số lượng này, hãy xem xét giảm lượng tỏi ăn vào. Bên cạnh đó, nấu chín tỏi trước khi ăn cũng có thể giúp ngăn ngừa các tác dụng phụ như hơi thở hôi hay các vấn đề tiêu hóa và trào ngược axit.

Tỏi sống tốt cho sức khỏe nhưng cực hại khi ăn quá nhiều, liệu bạn đã biết những tác dụng phụ này chưa? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

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