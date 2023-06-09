Chị em nội trợ thay nhau sắm nồi chiên không dầu vì tiện lợi - món đồ nhà bếp này liệu có gây hại gì đến sức khỏe?

Mẹo vặt trong bếp 09/06/2023 06:50

Thời gian gần đây, nồi chiên không dầu trở thành một thiết bị gia dụng không thể thiếu trong căn bếp của nhiều gia đình. Nồi chiên không dầu hỗ trợ nấu nướng nhanh, hạn chế được dầu mỡ, nhưng liệu có tốt cho sức khoẻ?

Cách thức hoạt động của nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu giúp làm chín thực phẩm mà không cần sử dụng dầu ăn. Nồi chiên không dầu cho phép bạn chế bến các món ăn giòn có hương vị tương tự như khi chiên rán bằng dầu mỡ mà không cần sử dụng thêm dầu.

Nồi chiên không dầu về cơ bản là sự lai tạo giữa một nồi chiên sâu và một lò nướng đối lưu. Nồi chiên không dầu có phần giỏ chiên cho phép thực phẩm được treo lơ lửng và có thể tiếp cận nhiệt từ mọi phía để làm chín thực phẩm.

Nồi hoạt động bằng cách luân chuyển không khí nóng xung quanh thực phẩm để tạo ra độ giòn cho thực phẩm như các món chiên truyền thống. Các món ăn được chế biến có màu vàng đẹp mắt, giòn ngon và không chứa nhiều dầu ăn.

Chị em nội trợ thay nhau sắm nồi chiên không dầu vì tiện lợi - món đồ nhà bếp này liệu có gây hại gì đến sức khỏe? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của việc sử dụng nồi chiên không dầu

Phương pháp nấu ăn ít chất béo

Nồi chiên không dầu sử dụng ít dầu hơn đáng kể so với nồi chiên ngập dầu. Một nghiên cứu đã chứng minh thực phẩm được nấu bằng loại nồi này có hàm lượng chất béo thấp hơn nhiều. Thức ăn được nấu trong không khí nóng có chứa các giọt dầu mịn.

Kiểm soát cân nặng

Theo Goodfood, thực phẩm chiên ngập dầu chứa nhiều chất béo và calo. Vì vậy việc chuyển sang chế biến những thực phẩm này trong nồi chiên không dầu sẽ giảm lượng calo nạp vào. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào tần suất chiên.

Mức acrylamide thấp hơn

Một số bằng chứng cho thấy việc sử dụng nồi chiên không dầu giúp giảm tới 90% hợp chất acrylamide, so với việc chiên ngập dầu. Acrylamide là chất hóa học được hình thành khi thực phẩm giàu tinh bột, như khoai tây, được nấu ở nhiệt độ cao (trên 120 độ C). Acrylamide được biết tới là một chất gây ung thư. 

An toàn hơn trong nhà bếp

Việc làm nóng một chảo dầu ở nhiệt độ cao có thể gây rủi ro về an toàn trong nhà bếp. Bởi dầu nóng có thể tràn, bắn ra ngoài hoặc bắt lửa. Nồi chiên không dầu khi được sử dụng theo hướng dẫn không gây ra rủi ro như vậy. 

Bảo quản chất dinh dưỡng

Nhiệt đối lưu, như nhiệt được sử dụng trong nồi chiên không dầu, có thể bảo quản một số chất dinh dưỡng trong quá trình nấu, bao gồm vitamin C cũng như nhiều hợp chất bảo vệ thực vật, được gọi là polyphenol.

Chị em nội trợ thay nhau sắm nồi chiên không dầu vì tiện lợi - món đồ nhà bếp này liệu có gây hại gì đến sức khỏe? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng nồi chiên không dầu liệu có gây hại đến sức khỏe?

Rán bằng không khí không đảm bảo một chế độ ăn uống lành mạnh

Mặc dù nồi chiên không dầu có khả năng cung cấp nhiều lựa chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe hơn so với chiên ngập dầu nhưng việc ăn quá nhiều thức ăn chiên sẽ không có lợi cho sức khỏe. 

Để có sức khỏe tối ưu, mọi người nên tập trung vào chế độ ăn nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc.

Có thể tạo ra các hợp chất có hại khác

Trong khi nồi chiên không dầu làm giảm hình thành acrylamide, các hợp chất có khả năng gây hại các khác vẫn có thể hình thành. Không chỉ chiên trong không khí vẫn có nguy cơ tạo ra acrylamide, mà các hydrocacbon thơm đa vòng và các amin dị vòng có thể là kết quả của tất cả việc nấu nướng ở nhiệt độ cao với thịt.

Thực phẩm chiên trong không khí không đảm bảo sức khỏe

Nồi chiên không dầu có khả năng làm thực phẩm tốt cho sức khỏe hơn thực phẩm chiên ngập dầu nhưng đồ chiên thì vẫn không hoàn toàn tốt cho sức khỏe. Khi ăn quá nhiều đồ chiên, sẽ luôn có những ảnh hưởng đến sức khỏe.

Các chuyên gia khuyến cáo rằng mọi người nên hạn chế ăn thực phẩm chiên dù ở bất kỳ hình thức nào. Việc duy trì nhiều loại thực phẩm và phương pháp nấu ăn sẽ giúp mọi người có được một chế độ ăn uống lành mạnh hơn.

Chị em nội trợ thay nhau sắm nồi chiên không dầu vì tiện lợi - món đồ nhà bếp này liệu có gây hại gì đến sức khỏe? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các nguyên tắc cần lưu ý khi sử dụng nồi chiên không dầu

-  Để hạn chế thời gian chiên trong nồi chiên không dầu bạn nên cắt lát thực phẩm thật mỏng.

- Trong thời gian ngắn nhất, nên giới hạn trong vòng 5-10 phút sử dụng nồi chiên. 

- Dùng với nhiệt độ dưới 200 độ C. Bởi, khi giảm thời gian và nhiệt độ thì thực phẩm sẽ ít bị biến tính hơn, do đó an toàn hơn cho người sử dụng.

Không nên sử dụng thường xuyên thực phẩm chiên rán (dù làm chín bằng nồi chiên không dầu). Nên sử dụng những phương pháp chế biến thực phẩm như luộc, hấp sẽ tốt hơn cho sức khỏe.

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Từ khóa:   Dinh dưỡng và sức khỏe nồi chiên không dầu Kiến thức vào bếp

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