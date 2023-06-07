Sai lầm khi rã đông thịt bò băm mà nhiều chị em không hề hay biết - Mách ngay cách chuẩn nhất!

Dưới đây là một số sai lầm khi ra đông thực phẩm khá phổ biến.

Thịt đã cấp đông nếu rã đông không đúng cách sẽ dễ bị ôi thiu, vi khuẩn sẵn có trên bề mặt thực phẩm từ trước sẽ tiếp tục sinh sôi khắp miếng thịt. Miếng thịt vẫn còn cứng đã được mang đi nấu sẽ chín không đều, một số phần có thể không đạt đến nhiệt độ nấu an toàn đủ diệt vi khuẩn. Ngoài ra, thực phẩm sau khi rã đông phải chế biến ngay, tránh cấp đông trở lại làm mất dinh dưỡng .

Thực phẩm đông (đặc biệt là thịt) tiếp xúc với nhiệt độ bình thường sẽ rất dễ bị ôi thiu, vi khuẩn sinh sôi gấp nhiều lần so với trước khi rã đông. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc và tiêu chảy, nhất là đối với những người có hệ tiêu hóa kém.

Cho thực phẩm vào nước hoặc dầu nóng

Cho thịt cá đông lạnh vào chảo dầu nóng là sai lầm khi rã đông thực phẩm mà nhiều người mắc phải. Nước lạnh và dầu nóng không thể rã đông thực phẩm mà ngược lại có thể gây cháy nổ.

Rất nhiều gia đình thả trực tiếp thực phẩm vào nước lạnh để rã đông, tuy nhiên cách làm này khiến dịch bào chứa chất dinh dưỡng tan ra và hòa vào nước, làm mất chất dinh dưỡng, thực phẩm khi nấu cũng bị nhão và nhạt hơn

Nấu thực phẩm đông lạnh lâu hơn bình thường

Rã đông bằng cách nấu lâu hơn sẽ làm mất đi dinh dưỡng của thực phẩm. Thực phẩm đông cứng như thịt khi nấu trực tiếp có thể không chín. Nếu nấu quá lâu, nấu lại nhiều lần thì thực phẩm có thể bị quá chín, mất chất và mất vị ngon vốn có.

Ảnh minh họa: Internet

Rã đông thịt đúng cách

Cách rã đông thịt bò bằm bằng ngăn mát tủ lạnh

Để rã đông thịt bò bằm bằng ngăn mát tủ lạnh, bạn cần khoảng thời gian ít nhất là 12 tiếng cho 500g thịt xay. Lượng thịt nhiều hơn thì thời gian rã đông có thể tăng lên nếu bạn không chia nhỏ chúng. Ngoài ra, thời gian rã đông cũng phụ thuộc vào nhiệt độ của ngăn mát tủ lạnh.

Nếu muốn có món thịt bò bằm vào ngày mai thì ngay từ tối nay, bạn đã cần cho thịt xuống ngăn mát để rã đông.

Trước khi rã đông, bạn cần gói chặt thịt lại. Để thịt lên trên một cái đĩa hoặc khay trũng. Do thịt sẽ bị rỉ nước bởi sử chênh lệch nhiệt độ nên cần khay để hứng phần nước này. Tránh cho nước thịt chảy ra, làm bẩn tủ lạnh.

Sau khi rã đông, bạn phải sử dụng trong khoảng 1-2 ngày và hạn chế cấp đông ngược trở lại.

Cách rã đông thịt bò bằm bằng ngăn mát tủ lạnh giúp ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập vào thịt. Thời gian sử dụng sau khi rã đông có thể lên đến 2 ngày. Nhược điểm là thời gian để rã đông khá lâu. Nếu bạn đang vội và cần thịt bò bằm gấp thì không sử dụng cách này.

Ảnh minh họa: Internet

Rã đông bằng lò vi sóng

Nếu nhà bạn có lò vi sóng, tham khảo cách rã đông thịt bò bằm đơn giản nhất như sau:

Đầu tiên, bạn cho thịt vào một cái đĩa hoặc bát có thể dùng được trong lò vi sóng. Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín miệng bát lại.

Cho bát thịt vào lò vi sóng. Chọn chế độ rã đông và quay trong 3 phút. Nếu lò vi sóng nhà bạn không có chế độ rã đông, bạn chọn mức nhiệt thấp nhất để quay. Thịt sẽ được rã đông hoàn toàn mà lại không bị chín.

Lấy thịt ra và sử dụng. Lúc này có thể bạn vẫn thấy phía bên ngoài còn dính dăm đá nhưng bạn yên tâm vì phần thịt bên trong đã được rã đông hoàn toàn. Nguyên lí hoạt động của lò vi sóng dựa trên bước sóng nên phần bên trong sẽ được rã đông trước.

Thịt rã đông bằng lò vi sóng nên sử dụng ngay trong vòng 2 giờ. Không được cấp đông lại mà phải sử dụng hết. Dùng lò vi sóng để rã đông thực phẩm vừa tiết kiệm thời gian mà lại hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Cách rã đông thịt bò bằm bằng nước sạch

Cách rã đông thịt bò bằm phổ biến nhất là rã đông bằng nước. Cách rã đông này khá nhanh, tiện lợi. Chỉ mất khoảng 1 tiếng là bạn có thể rã đông hoàn toàn 500g thịt.

Đầu tiên, bạn lấy thịt bằm trong tủ lạnh ra, cho vào túi có khóa kéo kín. Ngâm túi thịt ngày vào trong chậu nước sạch sao cho thịt ngập hoàn toàn trong nước. Đợi khoảng 1 tiếng là thịt đã được rã đông hết.

Lưu ý, chỉ sử dụng nước bình thường để rã đông. Không sử dụng nước ấm, nước nóng để rã đông. Nguyên nhân bởi dùng nước ấm, nóng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập.

Thịt cho vào chậu nước phải được bọc kín. Không cho thịt trực tiếp vào nước, vi khuẩn rất dễ xâm nhập vào thịt. Sau khi rã đông xong, bạn phải sử dụng thịt trong vòng 2 tiếng. Không được cấp đông thịt trở lại mà phải sử dụng hết.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo quản thịt đông lạnh đúng cách

Với thịt xay để đông lạnh và rã đông đúng cách, không làm giảm hương vị, phẩm chất của thịt, chúng tôi khuyên bạn nên làm theo các chỉ dẫn cụ thể này.

Thịt xay muốn đông lạnh đúng cách, không làm giảm hương vị, dưỡng chất, độ ngon tươi, bạn cần bảo quản thịt trong những túi nhựa kín, có khóa kéo, đặt trong ngăn đá tủ lạnh.

Không khí là kẻ thù của thịt xay, nếu có quá nhiều không khí tiếp xúc với thịt trong quá trình đông lạnh, thịt của bạn sẽ dễ bị biến chất, mất hương vị. Cho nên, khi đông lạnh thịt xay bạn cần giữ thịt trong túi kín, ép không khí bên trong túi ra ngoài tối đa trước khi cho vào tủ lạnh.

Bạn có thể sử dụng con lăn hay cây cán bột để ép không khí ra ngoài túi thịt dễ dàng, độ dày của thịt trong túi nên khoảng 1,5 cm, cán thịt mỏng, dàn đều trong túi còn giúp bạn tiết kiệm diện tích bảo quản trong tủ lạnh nữa đấy.

Chia nhỏ thịt xay, không đông lạnh cả 1 túi đầy, bạn nên chia thịt theo khẩu phần ăn của gia đình, trung bình 1 túi nên chứa tầm nửa kí là đủ dùng. Mỗi lần cần nấu, bạn chỉ cần lấy 1 túi ra rã đông và chế biến.

Ban đầu khi đặt vào tủ lạnh bạn nên đặt các túi thịt nằm ngang trên ngăn tủ , khi túi đã đông lạnh, bạn có thể xếp chồng chúng lên nhau. Làm như vậy, tủ lạnh sẽ tiết kiệm không gian ngăn đông để trữ lạnh thực phẩm khác. Thịt xay nên đông lạnh trong vòng 2 ngày kể từ ngày mua và nên dùng hết trong 4 tháng. Không đông lạnh lại thịt đã rã đông, tốt nhất bạn nên chế biến hết trong 1 lần nấu.