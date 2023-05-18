Thêm chút muối vào bia, mẹo nhỏ được nhiều người sử dụng nhưng liệu bạn đã biết những "cảnh báo" này chưa?

Một số người cho rằng loại bia đầu tiên được thêm muối là bia Gose của Đức vào khoảng thế kỷ 13, điều đáng chú ý là trong trường hợp này, chính những người nấu bia đã thêm muối trong quá trình sản xuất bia để thay đổi hương vị chứ không phải những người uống bia.

Có nhiều thông tin trái ngược nhau về thời gian và địa điểm diễn ra việc cho muối vào bia và không giống như nhiều câu chuyện về nguồn gốc bia, việc ướp muối bia dường như không có một lịch sử lâu đời nào.

Ở Mỹ và Canada, việc cho muối vào bia đã trở thành một thông lệ rất phổ biến trong những năm “Cấm bia” cho đến cuộc cách mạng “Bia Thủ công” vào những năm 1990. Trong thời gian bị cấm và do thiếu ngũ cốc, các nhà máy bia bắt đầu sử dụng các nguyên liệu chất lượng thấp hơn trong công thức nấu ăn của họ như ngô và gạo, điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến hương vị của bia.

Các thông tin khác lại chỉ ra rằng cách làm này bắt nguồn từ Mexico, nhưng trong trường hợp này, chính người uống bia đã thêm muối vào bia của họ để tăng hương vị cùng với các thành phần khác như nước cốt chanh, gia vị và nước ép cà chua.

Các nhà máy bia nhanh chóng phát hiện ra rằng những nguyên liệu chất lượng thấp hơn này đã cắt giảm đáng kể chi phí sản xuất của họ và hầu hết vẫn tiếp tục sản xuất bia bằng cách sử dụng những nguyên liệu này cho đến những năm 1990 và một số vẫn làm như vậy cho đến ngày nay. Lúc này, để cải thiện hương vị của loại nước ngọt loãng, nhạt nhẽo và vô vị này, người tiêu dùng bắt đầu tự thêm muối vào.

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Lý do khiến mọi người bỏ muối vào bia

Muối làm giảm vị đắng của bia, tăng hương vị

Muối giúp làm giảm độ đắng của một số loại bia đắng và cho phép tăng hương vị ngọt ngào của bia.

Bia thường được đựng trong chai thủy tinh trong suốt và để ở nhiệt độ phòng nhiều ngày. Ánh sáng mặt trời chiếu vào chai bia làm cho chất lượng giảm đi. Và muối là chất tăng hương vị tự nhiên tốt. Vì vậy, việc cho một chút muối và chanh vào bia khi uống có thể đánh lừa vị giác, làm tăng hương vị của bia.

Để ngăn ngừa và chữa chứng nôn nao

Một lý do lớn dẫn đến tình trạng nôn nao là cơ thể bạn bị mất nước vì bia là chất lợi tiểu và khiến bạn thải nước ra khỏi cơ thể. Như đã nói, muối giúp bạn giữ nước trong khi uống. Rất giống như uống một ly nước giữa các loại bia. Bạn càng có thể giữ đủ nước trong khi uống thì bạn sẽ càng ít cảm thấy nôn nao vào ngày hôm sau.

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Để ngăn ngừa chứng ợ hơi khi uống bia

Thêm muối vào bia giúp làm tăng lượng cacbonat tạm thời, tạo ra nhiều bọt. Bọt này chứa đầy khí CO2 thoát ra khỏi ly giúp ít khí đi vào dạ dày của bạn hơn. Điều này giúp bạn cảm thấy ít đầy hơi hơn và cũng ít ợ hơi hơn khi uống bia.

Để ngăn ngừa chứng ợ hơi (khí)

Bạn có thể đã xem video giới thiệu phương pháp rót bia, về cơ bản là cách rót bia đúng cách vì nó cho phép tất cả bọt thoát ra khỏi bia dẫn đến khí bị tống ra ngoài ly thay vì vào trong dạ dày của bạn.

Thêm muối vào bia về cơ bản cũng làm điều tương tự. Như chúng ta vừa thảo luận, muối làm tăng lượng cacbonat tạm thời nhưng tạo ra nhiều bọt. Bọt này chứa đầy khí CO2 thoát ra khỏi ly thay vì vào dạ dày của bạn, ít khí trong dạ dày hơn đồng nghĩa với việc bạn sẽ ít đầy hơi hơn và cũng ít ợ hơi hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cảnh báo khi thêm muối vào bia

Giống như bất cứ điều gì, quá nhiều thứ tốt có thể là một vấn đề, vì vậy nếu bạn định thêm muối vào bia của mình thì hãy làm như vậy một cách điều độ.

Nếu bạn đã thưởng thức hương vị của bia thì không nên thêm muối để cải thiện hương vị vì nó có thể có tác dụng ngược lại. Một số loại bia có nghĩa là có một mức độ đắng nhất định và bằng cách giảm mức độ này, nó có thể tác động tiêu cực đến hương vị tổng thể của bia.