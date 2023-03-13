Nhiều người có thói quen khi rửa sẽ cầm một bó đũa và chà xát chúng lại với nhau vì nghĩ rằng cách làm này vừa nhanh, tiện lợi và sạch sẽ. Tuy nhiên, cách rửa đũa như vậy sẽ làm hỏng lớp bảo vệ bên ngoài của đũa, vô tình tạo ra những vết nứt nhỏ khiến bề mặt của chúng dần trở nên thô ráp, dễ trở thành môi trường cho các vi sinh vật sản sinh.

Thay vì rửa bát ngay sau khi ăn, nhiều người lại cho tất cả vào bồn và ngâm trong nước rửa chén. Cách làm này vô tình khiến cho các hóa chất từ nước rửa chén có cơ hội xâm nhập sâu vào đũa. Nếu chỉ rửa bằng nước cũng chưa đủ để loại bỏ.

Khi các loại hóa chất đi vào trong cơ thể có thể làm giảm nồng độ của các ion canxi trong máu, gây tình trạng mệt mỏi, ảnh hưởng đến chức năng giải độc của gan.

Ảnh minh họa: Internet

3. Không làm khô đũa trước khi cất vào ống đũa

Bên cạnh hai thói quen sai lầm khi rửa đũa trên, cũng có không ít người thường mắc phải sai lầm đó là rửa đũa xong nhưng không làm khô đũa trước khi cho đũa vào ống. Chính vì thế, bạn đã tạo điều kiện cho đũa ở một nơi ẩm ướt, khiến cho vi khuẩn nấm mốc thuận lợi phát triển Thậm chí có thể sản sinh ra chất gây UT có tên là aflatoxin. Trong khi aflatoxin chính là một nhóm các chất chuyển hóa của vi nấm, có độc tính cao. Hơn nữa, với cách rửa đũa như vậy cũng rất dễ gây nhiễm trùng chéo các loại vi sinh vật gây bệnh trên các loại đũa khác nhau, các bệnh truyền nhiễm cũng có thể lây lan thông qua cách làm sạch đũa này.

Cách rửa đũa đúng cách

Rửa đũa từng chiếc

Bạn dùng miếng rửa chén rửa sạch bề mặt của từng chiếc đũa. Sau đó, xả qua một lần với nước thường. Việc rửa từng chiếc đũa sẽ tránh làm chúng cọ sát với nhau, tránh làm lây nhiễm hóa chất và vi khuẩn

Vệ sinh đũa mỗi tháng/lần

Bạn nên đem tất cả đũa vệ sinh 1 lần/tháng bằng cách cho tất cả đũa vào máy khử trùng hoặc ngâm đũa vào nước sôi trong khoảng 30 phút. Tuy nhiên, với đũa nhựa hay đũa sơn thì không nên thực hiện cách này.

Lau khô và cất đũa ở nơi thoáng mát

Sau khi rửa sạch đũa, bạn nên lau khô và phơi nắng. Khi đũa khô thì nên bảo quản đũa ở nơi thông thoáng, sạch sẽ, tránh môi trường ẩm thấp.