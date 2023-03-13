9 trên 10 gia đình đang rửa đũa theo 3 cách sai lầm, gây hại, tích tụ vi khuẩn, mở đường cho bệnh tật tìm đến

Kiến thức hay 13/03/2023 07:32

Đũa là một trong những vật dụng quen thuộc của rất nhiều gia đình, phục vụ cho việc ăn uống hàng ngày. Tuy nhiên, sau khi ăn xong rửa đũa, nhiều gia đình lại mắc phải 3 sai lầm này gây ảnh hưởng cho sức khỏe của cả gia đình.

Chà xát đũa với nhau

Nhiều người có thói quen khi rửa sẽ cầm một bó đũa và chà xát chúng lại với nhau vì nghĩ rằng cách làm này vừa nhanh, tiện lợi và sạch sẽ. Tuy nhiên, cách rửa đũa như vậy sẽ làm hỏng lớp bảo vệ bên ngoài của đũa, vô tình tạo ra những vết nứt nhỏ khiến bề mặt của chúng dần trở nên thô ráp, dễ trở thành môi trường cho các vi sinh vật sản sinh.

9 trên 10 gia đình đang rửa đũa theo 3 cách sai lầm, gây hại, tích tụ vi khuẩn, mở đường cho bệnh tật tìm đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngâm đũa trong nước

Thay vì rửa bát ngay sau khi ăn, nhiều người lại cho tất cả vào bồn và ngâm trong nước rửa chén. Cách làm này vô tình khiến cho các hóa chất từ nước rửa chén có cơ hội xâm nhập sâu vào đũa. Nếu chỉ rửa bằng nước cũng chưa đủ để loại bỏ.

Khi các loại hóa chất đi vào trong cơ thể có thể làm giảm nồng độ của các ion canxi trong máu, gây tình trạng mệt mỏi, ảnh hưởng đến chức năng giải độc của gan.

9 trên 10 gia đình đang rửa đũa theo 3 cách sai lầm, gây hại, tích tụ vi khuẩn, mở đường cho bệnh tật tìm đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Không làm khô đũa trước khi cất vào ống đũa

Bên cạnh hai thói quen sai lầm khi rửa đũa trên, cũng có không ít người thường mắc phải sai lầm đó là rửa đũa xong nhưng không làm khô đũa trước khi cho đũa vào ống. Chính vì thế, bạn đã tạo điều kiện cho đũa ở một nơi ẩm ướt, khiến cho vi khuẩn nấm mốc thuận lợi phát triển Thậm chí có thể sản sinh ra chất gây UT có tên là aflatoxin. Trong khi aflatoxin chính là một nhóm các chất chuyển hóa của vi nấm, có độc tính cao. Hơn nữa, với cách rửa đũa như vậy cũng rất dễ gây nhiễm trùng chéo các loại vi sinh vật gây bệnh trên các loại đũa khác nhau, các bệnh truyền nhiễm cũng có thể lây lan thông qua cách làm sạch đũa này.

Cách rửa đũa đúng cách

Rửa đũa từng chiếc

Bạn dùng miếng rửa chén rửa sạch bề mặt của từng chiếc đũa. Sau đó, xả qua một lần với nước thường. Việc rửa từng chiếc đũa sẽ tránh làm chúng cọ sát với nhau, tránh làm lây nhiễm hóa chất và vi khuẩn

Vệ sinh đũa mỗi tháng/lần

Bạn nên đem tất cả đũa vệ sinh 1 lần/tháng bằng cách cho tất cả đũa vào máy khử trùng hoặc ngâm đũa vào nước sôi trong khoảng 30 phút. Tuy nhiên, với đũa nhựa hay đũa sơn thì không nên thực hiện cách này.

Lau khô và cất đũa ở nơi thoáng mát

Sau khi rửa sạch đũa, bạn nên lau khô và phơi nắng. Khi đũa khô thì nên bảo quản đũa ở nơi thông thoáng, sạch sẽ, tránh môi trường ẩm thấp.

Đau dạ dày uống sữa được không, uống thế nào cho đúng?

Đau dạ dày uống sữa được không, uống thế nào cho đúng?

Nhiều người quan niệm uống sữa và ăn sữa chua không tốt cho người bệnh đau dạ dày, viêm loét dạ dày tá tràng vì sẽ làm tăng lượng axit ảnh hưởng tới tình trạng bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khoẻ Kiến thức vào bếp rửa đũa

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 48 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 9 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 13 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'