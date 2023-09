Chanh là loại trái cây có múi chủ yếu được sản xuất để lấy nước ép chua. Cả cùi và vỏ cũng có thể được sử dụng. Hầu hết các lợi ích sức khỏe của loại quả thơm này đến từ hàm lượng cao vitamin C và các hợp chất thực vật có lợi khác.

Người ta thường tin rằng kết hợp hai thành phần này trong thức uống có thể giúp điều trị một danh sách dài các bệnh phổ biến, bao gồm các vấn đề về tiêu hóa, mụn trứng cá và tăng cân. Mặc dù mật ong và chanh có nhiều lợi ích sức khỏe tiềm ẩn và các ứng dụng hữu ích, nhưng không phải tất cả các tuyên bố về nước chanh mật ong đều được khoa học chứng minh.

Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số tuyên bố về sức khỏe về nước chanh mật ong được khoa học chứng minh.

Tăng sức đề kháng

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Ảnh minh họa: Internet

Giúp giảm cân

Giúp cho làn da khỏe mạnh

Ảnh minh họa: Internet

Cách uống mật ong chanh đúng nhất

Uống vào mỗi buổi sáng

Uống nước chanh pha mật ong sau mỗi bữa ăn tối

Ảnh minh họa: Internet

Giới thiệu một số công thức pha nước chanh mật ong ngon

Công thức nước chanh mật ong

2 thìa cà phê mật ong nguyên chất

1 quả chanh vừa

2 cốc nước

Bước 1: Đun nước sôi trên bếp, để nước ấm khoảng 80 độ

Bước 2: Thêm mật ong vào nước ấm đã chuẩn bị sẵn

Bước 3: Để nước nguội thêm một chút nữa rồi vắt nước chanh vào

Do tính chất làm dịu của mật ong và lượng vitamin C cao trong chanh, uống nước chanh mật ong có thể có lợi khi bạn đang cảm nắng. Vitamin C đóng một vai trò trong việc giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn khỏe mạnh. Vitamin C giúp kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu giúp cơ thể bạn chống lại nhiễm trùng.Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy vitamin C có thể làm giảm thời gian của cảm lạnh thông thường. Mật ong đã được chứng minh là làm giảm mức độ nghiêm trọng và tần suất ho ở trẻ em bị nhiễm trùng đường hô hấp trên. Thêm vào đó, một cốc nước chanh mật ong ấm là một phương thuốc làm dịu cơn đau họng và dễ chịu để uống khi bạn đang cảm thấy ốm.Uống nước chanh mật ong có thể giúp giảm táo bón bằng cách cung cấp nước cho cơ thể. Đồ uống có hương vị như nước chanh mật ong có thể đặc biệt hữu ích để bổ sung nước cho trẻ không thích uống nước lọc. Một số nghiên cứu cho thấy mật ong nguyên chất có thể có tác dụng hữu ích đối với các vi khuẩn có lợi cho đường ruột, giúp giữ cho hệ tiêu hóa của bạn khỏe mạnh và cân bằng.Pha nước detox chanh mật ong rất đơn giản. Chỉ cần trộn nước ép từ một nửa quả chanh và một thìa mật ong nguyên chất, chất lượng cao vào một cốc nước nóng hoặc ấm. Đồ uống này thường được uống nóng nhất, nhưng nó cũng có thể được làm lạnh và thưởng thức với một vài viên đá.Uống nhiều nước hơn, bao gồm cả nước chanh mật ong, có thể giúp bạn giảm cân. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tăng lượng nước uống vào có thể làm tăng quá trình trao đổi chất và khiến bạn cảm thấy no hơn, cả hai đều có thể giúp bạn giảm cân. Hơn nữa, bổ sung nước bằng nước chanh mật ong có thể giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý.Uống nước chanh và mật ong pha vào mỗi buổi sáng là một trong những biện pháp hữu ích nhất để giải quyết những nốt mụn trứng cá cứng đầu. Chanh có đặc tính kiểm soát dầu, giúp loại bỏ dầu thừa trên da một cách hiệu quả. Ngoài ra thành phần axit citric trong nước cốt chanh hoạt động như một chất tẩy tế bào chết. Nó làm thúc đẩy và loại bỏ những mảnh vụn tích tụ làm tắc nghẽn các tuyến da.Tác dụng của việc uống nước mật ong chanh là vô cùng to lớn với sức khỏe con người. Mặc dù vậy, chúng ta cũng cần phải lưu ý một chút về thời điểm uống nước chanh mật ong trong ngày nhéMật ong có tác dụng tiêu diệt các vi khuẩn gây hại cho đường ruột. Bởi vậy bạn nên sử dụng mỗi ngày một chút mật ong pha nước ấm và vài giọt chanh giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố. Từ đó, khiến cơ thể được hoàn toàn thư thái và có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chính vì vậy, duy trì việc uống cốc nước ấm chanh mật ong mỗi sáng là một thói quen tốt mang đến cho bạn một cơ thể cân đối và khỏe mạnh.Các chuyên gia y tế thế giới khuyên rằng, buổi tối nên ăn uống nhẹ nhàng để cho hệ tiêu hóa làm việc ít hơn và ổn định hơn sau một ngày hoạt động liên tục. Vậy nên nếu cho uống thêm một chút nước mật ong chanh để quá trình tiêu hóa được dễ dàng hơn. Từ đó giúp đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể. Đồng thời giúp các dưỡng chất được hấp thu tốt hơn, giảm thiểu hoạt động co bóp của dạ dày làm hạn chế tình trạng tiết dịch vị dẫn đến bệnh dạ dày.Dưới đây là công thức pha detox mật ong chanh đúng chuẩn. Bạn hãy áp dụng ngay thôi nào.Nguyên liệu cần chuẩn bịCách làm nước mật ong chanh