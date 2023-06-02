Vừa ngon vừa bổ, loại quả này xứng đáng là "nữ hoàng" với khả năng tăng cường miễn dịch, dưỡng não, dưỡng tim cực hiệu quả

Hàm lượng tinh bột, protein, carotene, vitamin B, vitamin C, canxi, photpho và một số dưỡng chất khác có nhiều trong bí đỏ. Trong 100g bí đỏ chín sẽ có: 9mg photpho, 430mg kali, 23mg canxi, 17mg magiê, 0,5mg sắt, 8mg vitamin C (15% nhu cầu hàng ngày), 22mcg folacin (11% nhu cầu hàng ngày), 1mg beta-caroten.

Bí đỏ có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng lại chứa không quá nhiều calo. Trung bình 1kg bí đỏ chỉ có chứa khoảng 40 calo, vì vậy bí đỏ là là thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn của những người muốn giảm cân.

Bí đỏ giàu vitamin và khoáng chất, trong đó có vitamin C. Vitamin C có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch. Đây cũng là một chất chống oxy hóa, ngăn chặn sự tấn công của các gốc tự do đến tế bào trong cơ thể.

Ăn bí đỏ thường xuyên giúp phòng ngừa các bệnh liên quan đến hô hấp như cảm, cảm cúm,…

Bí đỏ cũng giàu chất xơ. Chất xơ có tác dụng tốt đối với hệ tiêu hóa, cân bằng hệ thống vi sinh vật đường ruột. Trong khi đó, hệ tiêu đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống miễn dịch.

Tốt cho cơ bắp

Trong bí đỏ có lượng kali, magie và acid amin dồi dào. Kali chính là một dưỡng chất tốt, được cho là thiết yếu trong việc cải thiện chức năng của cơ bắp. Còn hàm lượng acid amin trong hạt bí ngô chính là nguồn tốt giúp xây dựng và phát triển cơ bắp. Khi hoạt động nhiều thì magie lại là yếu tố cần thiết để cơ bắp của bạn được thư giãn.

Giúp da khỏe mạnh

Bí đỏ có chứa nhiều carotenoit như beta-carotene. Nhiều nghiên cứu cho thấy các caroten như beta-carotene có khả năng hoạt động giống như một loại kem chống nắng tự nhiên. Sau khi ăn hàm lượng carotenoids sẽ được vận chuyển tới các cơ quan khác nhau bao gồm cả da. Tại đây, chúng sẽ thực hiện chức năng giúp bảo vệ các tế bào da chống lại các tia UV có hại.

Bí đỏ chứa lutein, zeaxanthin, vitamin E và nhiều chất chống oxy hóa khác đã được minh chứng là giúp tăng khả năng phòng vệ của da để chống lại tia UV.

Ngoài ra, hàm lượng vitamin C có trong bí đỏ cũng được cho là rất cần thiết giúp làn da luôn khỏe mạnh. Loại vitamin này thúc đẩy quá trình sản sinh collagen – 1 loại protein giữ cho da luôn căng mịn và chống lại quá trình lão hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho mắt

Những người có lượng beta-carotene cao hơn sẽ có nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể thấp hơn. Bí đỏ cung cấp carotenoids phong phú. carotenoids có thể nhanh chóng chuyển đổi thành vitamin A khi dung nạp vào cơ thể. Đây là yếu tố quan trọng để giữ cho đôi mắt luôn được khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, bí đỏ rất giàu lutein và zeaxanthin - hai hợp chất có liên quan đến nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do vấn đề tuổi tác.

Hàm lượng lớn các vitamin C, E trong bí đỏ còn hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp ngăn chặn các gốc tự do tác động xấu cho các tế bào mắt.

Tốt cho não

Bí đỏ có chứa axit glutamine. Đây là một hợp chất hữu cơ có ý nghĩa quan trọng, tham gia vào việc điều tiết hoạt động của não bộ. Axit glutamine có tác dụng bồi dưỡng thần kinh, hỗ trợ chuyển hóa ở tế bào thần kinh.

Hạt bí đỏ còn có tác dụng tốt đối với thai nhi trong bụng mẹ. Chúng chứa các chất đảm bảo cho sự phát triển tế bào não, phòng ngừa nhiều biến chứng khi mang thai như phù, tăng huyết áp,…

Do đó, bí đỏ là loại thực phẩm tốt cho tất cả các đối tượng. Trẻ nhỏ ăn bí đỏ để phát triển não, tăng cường sự tập trung. Người lớn ăn bí đỏ giúp giảm căng thẳng, ngăn lão hóa não bộ. Phụ nữ mang thai cũng nên ăn bí đỏ để thai nhi phát triển khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân

Bí đỏ ít calo, trong 100g bí đỏ chín chỉ chứa khoảng 40 calo nhưng lại có rất nhiều chất xơ giúp no lâu. Loại thực phẩm này thúc đẩy tiêu hóa nhưng lại hạn chế sự thèm ăn. Hàm lượng calo và chất béo trong bí đỏ cũng rất thấp nên đây là thực phẩm lý tưởng cho những người muốn giảm cân.

Hỗ trợ tiêu hóa

Bí ngô là một nguồn chất xơ tốt giúp cơ thể cảm thấy no, đồng thời thúc đẩy quá trình tiêu hóa lành mạnh.

Hàm lượng chất xơ trong bí ngô làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, gồm cả đường tự nhiên. Từ đó còn giúp cơ thể cân bằng tốt hơn lượng đường trong máu.

Chứa tới 90% là nước nên bí ngô hỗ trợ cho nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Từ đó sẽ kích thích hoạt động tiêu hóa, làm giảm nguy cơ chướng bụng, đầy hơi hay táo bón.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn bí đỏ