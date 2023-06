Vừa ngon vừa bổ, loại quả này xứng đáng là "nữ hoàng" với khả năng tăng cường miễn dịch, dưỡng não, dưỡng tim cực hiệu quả

Hàm lượng tinh bột, protein, carotene, vitamin B, vitamin C, canxi, photpho và một số dưỡng chất khác có nhiều trong bí đỏ. Trong 100g bí đỏ chín sẽ có: 9mg photpho, 430mg kali, 23mg canxi, 17mg magiê, 0,5mg sắt, 8mg vitamin C (15% nhu cầu hàng ngày), 22mcg folacin (11% nhu cầu hàng ngày), 1mg beta-caroten.

Hàm lượng dinh dưỡng trong bí đỏ thường là 90% nước, 8% gluxit, 1% protein.

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích sức khỏe từ bí đỏ

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Bí đỏ giàu vitamin và khoáng chất, trong đó có vitamin C. Vitamin C có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch. Đây cũng là một chất chống oxy hóa, ngăn chặn sự tấn công của các gốc tự do đến tế bào trong cơ thể.