Tuy nhiên, nếu rau đã được nấu chín và để trong một thời gian dài, nitrat sẽ chuyển thành nitrit. Đây là một chất độc, có khả năng gây ung thư. Rau đã chế biến cũng sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, làm biến chất dinh dưỡng trong rau. Do vậy, bạn nên sử dụng hết rau củ sau khi chế biến khoảng 1 giờ. Như thế sẽ đảm bảo được dinh dưỡng tốt nhất, an toàn cho sức khỏe.

Các loại rau có màu xanh đậm như súp lơ, cải xoăn, rau chân vịt,… có hàm lượng nitrat rất cao. Ở trạng thái tự nhiên, những hợp chất này rất tốt cho cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe .

Các loại cá và hải sản nên ăn ngay khi chúng còn tươi sống để hấp thu được giá trị dinh dưỡng tối ưu. Việc để những món ăn làm từ cá và hải sản qua đêm sẽ khiến vị ngon giảm đáng kể, có thể còn bị tanh và đặc biệt là gây hại cho sức khỏe dù cho bạn đã cẩn thận bảo quản trong tủ lạnh và hâm lại trước khi ăn.

Nếu trứng gà luộc hoặc rán vẫn chưa chín hẳn, trong tình trạng lưu giữ không tốt, lòng đỏ trứng gà để qua đêm dễ nhiễm vi khuẩn, làm cho bụng, dạ dày khó chịu, chướng khí. Nhưng nếu trứng gà đã chín và lưu giữ thích hợp trong nhiệt độ thấp, thông thường không có vấn đề gì.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng lòng đào

Trứng lòng đào cũng là món ăn tuyệt đối không được để qua đêm. Nguyên nhân nằm ở trứng lòng đào thường có lớp vỏ bên ngoài đã chín nhưng phần lòng đỏ ở nhân bên trong thì chưa được luộc chín hoàn toàn. Phần nhân này là môi trường lí tưởng cho vi khuẩn phát triển. Lớp vỏ trứng cũng không kín hoàn toàn, do đó, vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập vào chúng.

Cách tốt nhất là bạn nên sử dụng trứng đã được luộc chín kĩ. Nếu muốn ăn trứng lòng đào, cần chọn mua trứng ở những nơi bán thật uy tín để đảm bảo chất lượng. Ăn hết trứng sau khi luộc và không để trứng qua đêm.

Trà xanh

Việc thưởng trà là thói quen của rất nhiều người, trà không chỉ khiến tinh thần sảng khoái mà còn rất lành mạnh cho cơ thể. Tuy nhiên, chúng chỉ có lợi khi bạn dùng khi mới nấu vì trà xanh để qua đêm sẽ mất hết vitamin và nhiều dưỡng chất có lợi khác.

Thay vào đó, các vi khuẩn nấm độc hại sẽ phát triển cực kì nhanh chóng. Nước trà thậm chí còn bị xỉn màu, có mùi lạ, vitamin B, C đều phân hủy thành chất độc hại.

Ảnh minh họa: Internet

Salad, các món nộm gỏi

Salad thường được tạo thành từ rau củ, giấm, trái cây… là món ăn lành mạnh và thanh lọc cho cơ thể của bạn. Nếu để qua đêm, trái cây trong salad sẽ bị phân hủy bởi giấm chua, tạo điều kiện để hình thành nấm mốc, các loại vi sinh vật lạ trong rau.

Nộm, gỏi cũng tương tự như salad. Bên cạnh một số nguyên liệu đã nấu chín, có một số nguyên liệu chỉ rửa sạch để cho vào nên rất dễ sót lại vi khuẩn. Khi để qua đêm, những loại vi khuẩn này phát triển càng mạnh mẽ, đi vào cơ thể, tác động đến đường ruột dễ gây ra các bệnh về tiêu hóa, có thể dẫn đến ngộ độc.

Các món canh

Rõ ràng việc thưởng thức canh nóng sẽ cho hương vị thơm ngon hơn rất nhiều. Bảo quản trong tủ lạnh dù cho bạn có hâm nóng lại vẫn không thể đạt được vị ngon như trước, đồng thời các chất dinh dưỡng sẽ biến thành các chất có hại, dễ gây ra các bệnh nguy hiểm cho dạ dày của chúng ta.

Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ

Đứng đầu danh sách những món ăn tuyệt đối không được để qua đêm, không thể bỏ qua đậu phụ.

Nguyên nhân là bởi đậu phụ có hàm lượng nước cao cùng với protein cùng nhiều dưỡng chất khác. Đây là môi trường thuận lợi cho vi sinh vật sinh sôi, phát triển. Nếu để đậu phụ lâu, vi khuẩn sẽ xâm nhập, sinh ra nhiều mầm bệnh nguy hiểm cho sức khỏe. Nếu nhẹ có thể bị đau bụng, tiêu chảy, nặng hơn có thể bị nhiễm khuẩn botulium, nguy hiểm đến sức khỏe.

Do đó, với đậu phụ, bạn nên mua với lượng vừa đủ và ăn hết trong một bữa. Hạn chế để đậu phụ qua đêm, kể cả trong tủ lạnh.

Nấm

Nấm cũng tương tự như rau xanh, mang lại chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe của chúng ta. Bên trong nấm có chứa nhiều nitrat và chất này tham gia vào quá trình tuần hoàn máu, giúp chất hemoglobin có trong hồng cầu cung cấp đủ lượng oxi cần thiết cho cơ quan hoạt động.

Nhưng chất dinh dưỡng của nấm chỉ phát huy khi bạn ăn ngay sau khi chế biến. Việc để nấm đã nấu qua đêm sẽ khiến dưỡng chất bên trong giảm đi nhanh chóng, chưa kể nitrat sẽ biến thành nitrit gây tác dụng ngược khiến hemoglobin phân hủy thành methemoglobin, mất đi chức năng cung cấp oxi cho cơ thể, bạn sẽ dễ cảm thấy buồn nôn, khó thở, chóng mặt.