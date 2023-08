Ảnh minh họa: Internet

Phơi nắng

Nắng có tác dụng rất tốt trong việc khử mùi thức ăn trong hộp nhựa. Bạn hãy phơi các hộp nhựa ra ngoài trời nắng. Khi đó, những mùi lưu lại của thức ăn sẽ biến mất và được thay thế bằng mùi thơm của nắng.

Rửa bằng nước ấm

Đồ nhựa sau khi rửa sạch, các bạn nên rửa lại một vài lần với nước ấm. Một số đồ nhựa ám mùi nặng, bạn có thể dùng nước nóng hơn một chút, song vẫn cần chú ý vì đồ nhựa thường hay bị chảy ở nhiệt độ cao. Sau đó, mang phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời nếu có thể.

Hạt cà phê

Một biện pháp an toàn và tiết kiệm, đó là sử dụng bột cà phê để khử mùi khó chịu trong các hộp nhựa như mùi hành, tỏi, dưa, mắm muối. Bạn chỉ cần rửa sạch hộp, cho vào một vài hạt cà phê đã rang sẵn rồi đậy kín nắp. Sau vài tiếng, bạn rửa lại hộp một lần nữa. Thật bất ngờ khi những hạt cà phê đã hút hết mùi hôi trong hộp.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng muối ăn

Đối với những món ăn có mắm hoặc cà ri Thái khi ăn sẽ rất ngon, nhưng nếu bạn để trong hộp sẽ dễ tạo ra mùi khó chịu. Cách tốt nhất và đơn giản nhất đó là cho một ít muối vào hộp, xóc đều lên để loại bỏ các mùi khó chịu có trong chiếc hộp nhựa.

Than

Cho than vào hộp nhựa sạch, khô ráo, đậy kín nắp và để ít nhất 6 tiếng. Than sẽ giúp hút sạch mùi của hộp nhựa. Nếu lo sợ than làm bẩn hộp, bạn có thể bọc than vào tấm vải thưa rồi mới đặt vào trong hộp.

Ảnh minh họa: Internet

Giấy báo cũ

Những tờ giấy báo cũ được đặt lót bên trong những hộp nhựa để bạn có thể thoải mái đựng đồ ăn khô, đồ ăn đã chế biến. Khi cần thiết, bạn hoàn toàn có thể vứt giấy bên trong và vệ sinh hộp nhựa một cách thuận tiện.

Chỉ một vài cách đơn giản mà chúng tôi nêu trên, hộp nhựa của bạn sẽ hết mùi hôi của thực phẩm, mùi nhựa mới mua về một cách nhanh chóng và đơn giản. Chúc các bạn áp dụng thành công nhé!

Dùng hỗn hợp giấm và baking soda

Tiếp theo, nếu không thích dùng muối bạn có thể sử dụng hỗn hợp giấm và baking soda bằng cách ngâm hộp trong hỗn hợp này qua đêm, cách này sẽ giúp hộp nhựa của bạn sạch hơn và thơm hơn đấy nhé!